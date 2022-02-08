Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах

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По всему миру сложно найти две одинаковые школы — все они отличаются друг от друга по всем параметрам. Но для всех учеников самым важным было и остаётся время обеда.
На сайте Reddit школьники из самых разных уголков планеты сравнили то, что они едят в своих столовых, и предложили своим ровесникам сделать то же самое. В итоге своими обедами поделились ученики из самых разных школ и самого разного положения.
Южная Корея
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Колумбия
Завтрак в начальной школе.
Ирландия
Швеция
Индия
Финляндия
Это обед для вегетарианцев.
США
Китай
Германия
Великобритания
По словам автора, он учится в частной школе.
Канада
Этот обед стоил 6 канадских долларов (примерно 356 рублей).
Франция
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А я не питался в школьной столовой, так как кормили дрянью, прошло 30 лет, сейчас мои дети не питаются в школьной столовой, так как еда - дрянь. Одно время я заставлял их, чтобы хотя бы ходили в столовую, и фотографировали что им дают, думал - вдруг выдумывают, но - нет... Бедные наши дети.
Преемственность, школьные традиции - это прекрасно.