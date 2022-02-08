FISHKINET
Сообщество Еда 1423 поста • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах

Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах (13 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:28
Сообщество : Еда
Метки: в мире   еда   люди   пища   ученики   школа   
1311
13

По всему миру сложно найти две одинаковые школы — все они отличаются друг от друга по всем параметрам. Но для всех учеников самым важным было и остаётся время обеда.

На сайте Reddit школьники из самых разных уголков планеты сравнили то, что они едят в своих столовых, и предложили своим ровесникам сделать то же самое. В итоге своими обедами поделились ученики из самых разных школ и самого разного положения.


Южная Корея

×
×

Колумбия


Завтрак в начальной школе.


Ирландия


Швеция


Индия


Финляндия


Это обед для вегетарианцев.


США


Китай


Германия


Великобритания


По словам автора, он учится в частной школе.


Канада

Этот обед стоил 6 канадских долларов (примерно 356 рублей).


Франция

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: в мире   еда   люди   пища   ученики   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
котегRUS Час назад
я только это помню..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vadim 7 минут назад
Мне финский пожалуйста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
703
kan35 8 минут назад
Прикольно выглядит, весьма аппетитно в большинстве случаев.
А я не питался в школьной столовой, так как кормили дрянью, прошло 30 лет, сейчас мои дети не питаются в школьной столовой, так как еда - дрянь. Одно время я заставлял их, чтобы хотя бы ходили в столовую, и фотографировали что им дают, думал - вдруг выдумывают, но - нет... Бедные наши дети.

Преемственность, школьные традиции - это прекрасно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Mike Miller 18 минут назад
Совместить вместе корейский и канадский - будет ништяк))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Помню была прикольная запеканка с корочкой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Андреус 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
В-ий Час назад
а вот я на обедах экономил и к концу 10го стал [почти] миллионером
на выпускном правда напился и все деньги сперли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
sasha В-ий 39 минут назад
ты их пропил, Борщев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
sos1960sos Час назад
В Индии скудновато, остальные молодцы. А наши обеды решили не показывать, чтобы не вызывать зависть учеников других стран?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
sasha sos1960sos 38 минут назад
для нищей страны, совсем даже не плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось Как едят лепёшки из грязи в Гаити? Как едят лепёшки из грязи в Гаити? Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира Каштаны: как и с чем их едят японцы Каштаны: как и с чем их едят японцы
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию
0
133
«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию
Набирающие популярность в сообществах
Совпадение?
2
31
Совпадение?
Связь сезона и болезней
0
1
Связь сезона и болезней
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#Спорт#СССР#Приколы#фотографии#Разное#автомобили
#фото#факты#история#ватермарк#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#подборка#комментарии
#интересно#прикол#картинки#Ynews#дтп#аварии#позитив#познавательно#страна#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться