15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис

Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы.

Когда преисполнился в сознании