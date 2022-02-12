15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис

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Вы только взгляните в их глаза!
Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы.
Когда преисполнился в сознании
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Что она осознала только что?
Зачем мы живём, человек?
Само уныние
Когда понял, что жизнь так же бессмысленна, как эта крышка
Этот кот находится в экзистенциальном кризисе постоянно
Взгляд в пустоту
В чём смысл, если мы здесь только для того, чтобы страдать?
Уличный кот, которого больше ничего не радует
Он что-то понял
Когда где-то работает отбойный молоток
Когда кошка решила, что она сова
Вьетнамские флешбэки
Полное непонимание происходящего
Когда играл и вдруг понял бессмысленность существования
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