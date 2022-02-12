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15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис

15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис (16 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   кот   прикол   ступор   фото   экзистенциальный кризис   
822
16

Вы только взгляните в их глаза!

Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы.


Когда преисполнился в сознании

×
×

Что она осознала только что?

Зачем мы живём, человек?

Само уныние

Когда понял, что жизнь так же бессмысленна, как эта крышка

Этот кот находится в экзистенциальном кризисе постоянно

Взгляд в пустоту

В чём смысл, если мы здесь только для того, чтобы страдать?

Уличный кот, которого больше ничего не радует

Он что-то понял

Когда где-то работает отбойный молоток

Когда кошка решила, что она сова

Вьетнамские флешбэки

Полное непонимание происходящего

Когда играл и вдруг понял бессмысленность существования

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Метки: Юмор   животные   кот   прикол   ступор   фото   экзистенциальный кризис   
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2k
cnob7 Час назад
автор, пардоньте, но как можно впасть в кризис? кризис может наступить, если я не ошибаюсь
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Hairy. Полминуты назад
Ссылка youtu.be
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Lexan 7 минут назад
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