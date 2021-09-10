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Ироничный обзоров на кошек

Ироничный обзоров на кошек (13 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   ирония   кот   кошка   обзор   прикол   фото   
783
13

Получилось очень забавно и честно. Некоторые из этих обзоров заставляют задуматься, зачем мы заводим этих наглых и дерзких хвостатых



Обзоры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Люди пишут в интернете о своих впечатлениях от продуктов, гаджетов, фильмов и так далее. Пользователи Twitter пошли дальше и решили запилить предельно честные отзывы о своих домашних животных.

1.

Наглый воришка.



2.

Величественный котик.


3.

Пушистый помощник.


4.

Пушистый помощник.

5.

Это хорошо, что он деградировать мешает.


6.

“ГАЛЯ, КОРМА”.

7.

Зато не надо покупать когтеточку... а вот диван придется.


8.

С дьяволом огромный плюс.

9.

С дьяволом огромный плюс.


10.

Пострадавшая рука того стоит.


11.

Настоящая красотка.


12.

Скажите, что про смерть других котов это шутка...

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Метки: Юмор   животные   ирония   кот   кошка   обзор   прикол   фото   
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hairov Час назад
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