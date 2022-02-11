Эти люди показали свои дурные манеры в общественных местах

Казалось бы, в том, чтобы соблюдать элементарные правила приличия, не должно быть особых проблем — ведь это не так и сложно. Но для некоторых людей вежливое и уважительное поведение становится непосильной задачей. Чего только они не умудряются делать в общественных местах! Или, наоборот, не делать — например, кто-то не видит необходимости убирать за собой мусор, правильно парковаться или уважать чужое личное пространство. И от такого чудовищного поведения хочется закричать «люди, ну как можно так себя вести?!».

Кто-то перемерил всю эту обувь и оставил на полу