Эти люди показали свои дурные манеры в общественных местах

Общественные места — то самое пространство, где можно узнать о манерах человека значительно больше, чем в его собственном доме.
Казалось бы, в том, чтобы соблюдать элементарные правила приличия, не должно быть особых проблем — ведь это не так и сложно. Но для некоторых людей вежливое и уважительное поведение становится непосильной задачей. Чего только они не умудряются делать в общественных местах! Или, наоборот, не делать — например, кто-то не видит необходимости убирать за собой мусор, правильно парковаться или уважать чужое личное пространство. И от такого чудовищного поведения хочется закричать «люди, ну как можно так себя вести?!».
Кто-то перемерил всю эту обувь и оставил на полу
Не самое аппетитное зрелище для кафе
Никогда не угадаешь, что увидишь в уборной супермаркета
Люди, которые тестируют краску прямо на полу, что с вами?
Из мусорной корзины кто-то забирает пустые пакеты!
Текст объявления: «Пожалуйста, перестаньте забирать мусорные пакеты из корзины, они не ваши! Не забудьте, что вас снимают камеры».
Мне потребовалась вся воля, чтобы не снять носки и не выставить ногу прямо перед ним
Увидел это на полке супермаркета
Попросил убрать волосы, но девушка меня проигнорировала
Люди уезжают с парковки и оставляют после себя кучу мусора
В комиссионке родители разрешают детям поиграть с игрушками, но никогда не убирают
Пожалуйста, не пробуйте куриные крылышки прямо с прилавка
В детстве я действительно знал семью, которой запретили посещать закусочную, потому что они пробовали еду, а потом клали её на место.
Почему люди такие…
Владельцы машин никогда не перестанут меня удивлять
Неожиданная нога рядом с моей дочерью
Велосипедисты тоже не всегда справляются с парковкой
Кто-то оставил тележку здесь, хотя место для них было буквально в 10 метрах
Источник:
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