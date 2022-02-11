FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6624 поста • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Эти люди показали свои дурные манеры в общественных местах

Эти люди показали свои дурные манеры в общественных местах (17 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспитание   люди   манера   общественное место   поведение   фото   
723
17

Общественные места — то самое пространство, где можно узнать о манерах человека значительно больше, чем в его собственном доме.

Казалось бы, в том, чтобы соблюдать элементарные правила приличия, не должно быть особых проблем — ведь это не так и сложно. Но для некоторых людей вежливое и уважительное поведение становится непосильной задачей. Чего только они не умудряются делать в общественных местах! Или, наоборот, не делать — например, кто-то не видит необходимости убирать за собой мусор, правильно парковаться или уважать чужое личное пространство. И от такого чудовищного поведения хочется закричать «люди, ну как можно так себя вести?!».


Кто-то перемерил всю эту обувь и оставил на полу

×
×

Не самое аппетитное зрелище для кафе

Никогда не угадаешь, что увидишь в уборной супермаркета

Люди, которые тестируют краску прямо на полу, что с вами?

Из мусорной корзины кто-то забирает пустые пакеты!

Текст объявления: «Пожалуйста, перестаньте забирать мусорные пакеты из корзины, они не ваши! Не забудьте, что вас снимают камеры».


Мне потребовалась вся воля, чтобы не снять носки и не выставить ногу прямо перед ним

Увидел это на полке супермаркета

Попросил убрать волосы, но девушка меня проигнорировала

Люди уезжают с парковки и оставляют после себя кучу мусора

В комиссионке родители разрешают детям поиграть с игрушками, но никогда не убирают

Пожалуйста, не пробуйте куриные крылышки прямо с прилавка

В детстве я действительно знал семью, которой запретили посещать закусочную, потому что они пробовали еду, а потом клали её на место.


Почему люди такие…

Владельцы машин никогда не перестанут меня удивлять

Неожиданная нога рядом с моей дочерью

Велосипедисты тоже не всегда справляются с парковкой

Кто-то оставил тележку здесь, хотя место для них было буквально в 10 метрах

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: воспитание   люди   манера   общественное место   поведение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
Похабыч 12 минут назад
"Попросил убрать волосы, но девушка меня проигнорировала" - есть шанс почувствовать себя стилистом!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Марокканские принципы воспитания: удивление и шок Марокканские принципы воспитания: удивление и шок Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул 16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни 16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни Людская невоспитанность во всём своём безобразии Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1113290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
1
140
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос...
Набирающие популярность в сообществах
Американский инженер придумал способ превратить Tesla в катер
0
6
Американский инженер придумал способ превратить Tesla в катер
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
0
36
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#интересное#Ynews#автомобили#аварии#автомир#США#кот
#факты#ватермарк#история#картинки#Россия#кино#дтп#подборка#фотографии#знаменитости
#Юмор#люди#животные#Приколы#в мире#новости#авто аварии#пекин#природа#милота

На что жалуетесь?

Вернуться