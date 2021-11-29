Марокканские принципы воспитания: удивление и шок

Марокко – страна с удивительной культурой и необыкновенными традициями. Однако, как и любая другая культура, марроканцы порой удивляют, забавляют, а иногда даже вызывают шок. Особенно, что касается воспитания.
Сладости и газировка 0+
На детской площадке в Марокко можно встретить куда больше «пухленьких» детишек, чем в России или даже США. Дело в том, что каждый прием пищи здесь включает в себя несколько блюд, в том числе и весьма калорийных. И, если казалось, что американские дети с детства приучаются к вредной и жирной пище, то марокканские дети могут дать фору юным жителям Штатов.
Марокканские дети ежедневно потребляют огромное количество сахара вместе со сладостями и газированными напитками, что обуславливает их неудержимую энергию и активность.
Отчего же родители не контролируют потребление детьми сладкого? Потому, что считают, что это абсолютно безопасно. Он рассуждают так, что если полки магазинов ломятся от различных сладостей, шоколада и печенья, то значит это можно употреблять в пищу в любых количествах.
Рукоприкладство
Воспитание посредство ремня и подзатыльника долгое время считалось единственно возможным в мире, в том числе и в России. Родители свято верили, что только так можно заставить ребенка выучить и запомнить хоть что-то из школьной программы, заставить ходить в школу, отучить драться или говорить плохие слова. Однако времена меняются и сегодня ремнем детей воспитывает детей в разы меньше родителей, чем прежде. Тем более, что такие методы воспитания публично осуждаются.
Однако в Марокко ситуация обстоит совершенно иначе. Здесь родители могут ударить ребенка в общественном месте без зазрения совести: в общественном транспорте, магазине или прямо на улице.
Обычно это происходит, если ребенок громко демонстративно плачет и скандалит, беспокоя окружающих. Однако марокканские родители не считают нужны спокойно объяснить ребенку, как вести себя в общественном месте. Они считают совершенно нормальным использовать рукоприкладство, поскольку уверены, что только так можно чему-то научить ребенка.
Сами по себе
Пока всё мировое сообщество становится всё более и более детоцентрированным, выставляя счастье и благополучие подрастающего поколения в центральные интересы, в Марокко никто об этом не беспокоится.
Родители действительно порой могут вообще не интересоваться, где находятся и что делают их дети. Ребята могут играть в мяч, прямо на проезжей части, едва не становясь жертвами ДТП. Дорожных знаков с соответствующим содержанием здесь не найдешь днём с огнём, как и самых обыкновенных игрушек.
Дети с ранних лет привыкают играть с тем, что находят на улице: битое стекло, камни и так далее. Порой дети могут и вовсе уходить на целые дни в горы, а родители просто продолжают заниматься своими делами, абсолютно не беспокоясь.
Детский брак
В Атласских горах живут преимущественно берберы, среди которых долгое время сохранялись сложные и шокирующий современный мир традиции.
Например, традиция ранних браков. Когда родители совсем юных детей договаривались о будущем браке и даже сводили для знакомства детей 10-11 лет. После встречи и заключения брака дети, конечно, снова возвращались к своим родителям. Став взрослыми, они могли даже развестись, после совершеннолетия.
Эта традиция существовала для того, чтобы семьи могли заключать долгосрочные союзы между собой и не опасаться предательства.
На сегодняшний день подобные традиции уходят в прошлое, однако их существование может шокировать.
Источник:
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И я с ними совершенно согласен.