Марокканские принципы воспитания: удивление и шок

На детской площадке в Марокко можно встретить куда больше «пухленьких» детишек, чем в России или даже США. Дело в том, что каждый прием пищи здесь включает в себя несколько блюд, в том числе и весьма калорийных. И, если казалось, что американские дети с детства приучаются к вредной и жирной пище, то марокканские дети могут дать фору юным жителям Штатов.

Марокканские дети ежедневно потребляют огромное количество сахара вместе со сладостями и газированными напитками, что обуславливает их неудержимую энергию и активность.

Отчего же родители не контролируют потребление детьми сладкого? Потому, что считают, что это абсолютно безопасно. Он рассуждают так, что если полки магазинов ломятся от различных сладостей, шоколада и печенья, то значит это можно употреблять в пищу в любых количествах.

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