От гороха до карцера: методы наказании детей на Руси

Современные дети очень подкованы в юридических вопросах. И в ответ на отказ купить новый гаджет или просьбу убрать в своей комнате любимое чадо может ошарашить родителей, заявив, что обратится с жалобой в опеку.
Что будет потом – другой вопрос. А вот наши предки отлично понимали, что молодняк должен идти за стадом, а не стадо бегать вокруг молодняка. Хотя тогдашние методы наказания кажутся сейчас шокирующими.
Большие крестьянские семьи обедали, черпая по очереди нехитрую еду из чугунка. Если ребенок пытался влезть вне очереди, до того, как отец или дед зачерпнет щи, то наказание было неотвратимым: удар ложкой по лбу.
Не слишком больно, но обидно и эффективно. Прилетало столовым прибором и за другие мелкие провинности: чавкал, болтал, крутился, испачкал себя или стол и т.д.
Один из домостроевских постулатов гласил: «Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости твоей». И им вполне даже пользовались. Причем пороли детей не только за провинности, а, так сказать, в качестве профилактической меры. Даже день для этого выделялся – суббота.
Телесные наказания практиковали и в школах. Наказание могли использовать в отношении любого ребенка, от бедняка до представителя знати. В учебных заведениях даже существовал утвержденный список проступков, за которые пороли розгами.
К девочкам относились мягче, но пощечину нерадивая ученица или шалунья вполне могла получить. Или в качестве наказания отправиться за отдельный «черный» стол. Есть провинившаяся должна была отдельно от других учениц и исключительно стоя.
Это, казалось бы, странное наказание должно было вызывать моральные терзания. Но на самом деле сушеные зерна настолько сильно впивались в кожу, что вызывали нестерпимые мучения (кстати, у отдельных индивидов даже в XXI веке в ходу подобная практика).
По достижении 7 лет маленький человек уже нес уголовную ответственность за совершенные правонарушения. И родители имели право добровольно направить туда отпрыска, если не справлялись с воспитанием. Срок пребывания в казенном доме варьировался от нескольких дней до полугода.
Лишение еды – очень распространенная мера внушения. Но не сладкого, как сейчас, а вообще любой. Особенно часто ее применяли в отношении детворы, которая баловалась на церковной службе. В таком случае строгий «пост» мог длиться до 12 дней.
Коленопреклонение, запирание в темной комнате, таскание за уши, сажание в карцер – это тоже вполне себе популярные способы воздействия. Так что методы воспитания современных родителей (если не брать девиантные случаи) типа отказа покупки желаемого или угрозы отобрать телефон кажутся детским лепетом.
А как вы наказывали своих детей за непослушание?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если же вы не планируете вырастить самостоятельного взрослого, а нужно слабовольное великовозрастное дитя, вечно оглядывающаяся на то что скажут или подумают родители, или садист или психопат или просто требуется чтобы была куча нервных расстройств, то вектор в статье выбран верный.
Вайфай отключаю - эффективней любого гороха.
Телесные наказания у нас отменили после февральской революции 1917 года.
А вот в Англии телесные наказания в школах отменили только в конце 70-х годов 20-го века.
Может и зря....