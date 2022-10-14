От гороха до карцера: методы наказании детей на Руси

Большие крестьянские семьи обедали, черпая по очереди нехитрую еду из чугунка. Если ребенок пытался влезть вне очереди, до того, как отец или дед зачерпнет щи, то наказание было неотвратимым: удар ложкой по лбу.

Не слишком больно, но обидно и эффективно. Прилетало столовым прибором и за другие мелкие провинности: чавкал, болтал, крутился, испачкал себя или стол и т.д.