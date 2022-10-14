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От гороха до карцера: методы наказании детей на Руси

От гороха до карцера: методы наказании детей на Руси

Автор:
14 октября 2022 10:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: воспитание   горох   карцер   педагогика   поведение   ребёнок   русь   
1796
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Современные дети очень подкованы в юридических вопросах. И в ответ на отказ купить новый гаджет или просьбу убрать в своей комнате любимое чадо может ошарашить родителей, заявив, что обратится с жалобой в опеку.

Что будет потом – другой вопрос. А вот наши предки отлично понимали, что молодняк должен идти за стадом, а не стадо бегать вокруг молодняка. Хотя тогдашние методы наказания кажутся сейчас шокирующими.

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Большие крестьянские семьи обедали, черпая по очереди нехитрую еду из чугунка. Если ребенок пытался влезть вне очереди, до того, как отец или дед зачерпнет щи, то наказание было неотвратимым: удар ложкой по лбу.

Не слишком больно, но обидно и эффективно. Прилетало столовым прибором и за другие мелкие провинности: чавкал, болтал, крутился, испачкал себя или стол и т.д.

Один из домостроевских постулатов гласил: «Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости твоей». И им вполне даже пользовались. Причем пороли детей не только за провинности, а, так сказать, в качестве профилактической меры. Даже день для этого выделялся – суббота.

Телесные наказания практиковали и в школах. Наказание могли использовать в отношении любого ребенка, от бедняка до представителя знати. В учебных заведениях даже существовал утвержденный список проступков, за которые пороли розгами.

К девочкам относились мягче, но пощечину нерадивая ученица или  шалунья вполне могла получить. Или в качестве наказания отправиться за отдельный «черный» стол. Есть провинившаяся должна была отдельно от других учениц и исключительно стоя.

Это, казалось бы, странное наказание должно было вызывать моральные терзания. Но на самом деле сушеные зерна настолько сильно впивались в кожу, что вызывали нестерпимые мучения (кстати, у отдельных индивидов даже в XXI веке в ходу подобная практика).

По достижении 7 лет маленький человек уже нес уголовную ответственность за совершенные правонарушения. И родители имели право добровольно направить туда отпрыска, если не справлялись с воспитанием. Срок пребывания в казенном доме варьировался от нескольких дней до полугода.

Лишение еды – очень распространенная мера внушения. Но не сладкого, как сейчас, а вообще любой. Особенно часто ее применяли в отношении детворы, которая баловалась на церковной службе. В таком случае строгий «пост» мог длиться до 12 дней.

Коленопреклонение, запирание в темной комнате, таскание за уши, сажание в карцер – это тоже вполне себе популярные способы воздействия. Так что методы воспитания современных родителей (если не брать девиантные случаи) типа отказа покупки желаемого или угрозы отобрать телефон кажутся детским лепетом.

А как вы наказывали своих детей за непослушание?

Источник:

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Метки: воспитание   горох   карцер   педагогика   поведение   ребёнок   русь   
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11  комментариев
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23k
Андрей 2 часа назад
Какое нафиг сейчас воспитание, сплошная вседозволенность и безнаказанность! Посмотрите что нынешние "детки" вытворяют. В моё время, нам и в голову такое прийти не могло! Баловались конечно, хулиганили, но, оскорбить или тем более ударить учителя например... Или обокрасть пенсионера, я уж не говорю о танцах на кладбище и сосисках на вечном огне! Да, и мы жаловались на родителей, но исключительно в компании себе подобных, бежать в милицию даже в мыслях не возникало. Родители не тем заняты, им проще списать всё на "новый метод воспитания", или всучить чаду планшет и забыть про него.
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1k
ChePaev Полчаса назад
Самое что сегодня бросается в глаза, начиная с поколения росшего в нулевые сидя дома за компом - это неуважение старших, не несение ответственности за свои слова и поступки, необоснованный гонор и не подкрепленная ничем бравада вместе с тем что доходяги через одного не знающие физразвития.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Сейчас тоже нормально уму-разуму учат

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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
Соседскую девку-подростка лупят почти каждую неделю Всё-равно лахудрой растет. Сигареты, пиво....
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1k
Алексей Полчаса назад
От родителей и их примера всё зависит. В ребёнка заложено эволюцией слушаться своего взрослого, обучаться и копировать его поведение. В подростковом возрасте идёт сепарация от родителей и тут главное не силой принуждать соблюдать рамки дозволенного, а своим авторитетом, заработанным за всё время воспитания ребёнка и самое главное не перегибать палку и быть любящим и справедливым.

Если же вы не планируете вырастить самостоятельного взрослого, а нужно слабовольное великовозрастное дитя, вечно оглядывающаяся на то что скажут или подумают родители, или садист или психопат или просто требуется чтобы была куча нервных расстройств, то вектор в статье выбран верный.
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Смотря, за что... Бить - не бил, еды тоже не лишал... Разве, что только, "без компьютера и телевизора"...
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38
Трактор Митя Час назад
"А как вы наказывали своих детей за непослушание?"
Вайфай отключаю - эффективней любого гороха.
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3k
vasilykopkov Час назад
Россия тут не была "впереди планеты всей".
Телесные наказания у нас отменили после февральской революции 1917 года.
А вот в Англии телесные наказания в школах отменили только в конце 70-х годов 20-го века.
Может и зря....
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