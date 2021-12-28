Людская невоспитанность во всём своём безобразии

Вам очень повезёт, если вы столкнётесь с такими товарищами не лицом к лицу, а на фотографиях в этих подборках. Ведь на таких людей лучше смотреть с безопасного расстояния.
Как бы родители не старались воспитать своих детей самыми-самыми, их система может дать сбой. В итоге среди вежливых и приятных людей оказываются те, кто нисколечки не ценит чужие вещи и чистоту в общественных местах, а также считает дурные манеры своим вторым именем.
Мама с ребёнком тестируют баллончики с краской прямо на полу магазина
При этом рядом со стеллажом висит надпись «Пожалуйста, не пользуйтесь баллончиками».
Парикмахерский салон прямо в самолёте
Пожалуйста!
Зал кинотеатра выглядит страшнее фильма ужасов
Так расслабился в самолёте, что решил снять и обувь, и носки
Пришли посмотреть на концерт, а в итоге смотрели на спины других зрителей
Давеча были на концерте на стадионе. Сидели на 1 ряду и постоянно видели такую картину. Когда людей просили отойти, многие начинали агрессировать, кто-то тупо игнорировал просьбы.
Идеальная поза для поездки в час пик
Не самое аппетитное зрелище, которое можно увидеть в кафе
Последствия распродаж
Дополнительное пространство вокруг парковок для инвалидов было придумано не просто так
Худший сосед по кинотеатру
Растяжка прямо в салоне
Как понять, что за тобой едет машина с дальним светом и криво настроенными фарами
Нехорошие люди собрали завтрак из того, что можно найти в магазине
Молоко, хлопья, тарелка и даже ложка!
Почувствовал себя как дома
Ну как же удержаться и не сесть прямо на товары?
Источник:
- Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в общественных местах
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- Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
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Слово "человеческое" однокоренное со словом человек, а это уже совсем другой качественный уровень.
Но он может включить читы-потянуть за лепесток под салонным зеркалом заднего вида