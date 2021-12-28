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Людская невоспитанность во всём своём безобразии

Людская невоспитанность во всём своём безобразии (17 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспитание   люди   невоспитанность   общество   подборка   фото   
1012
17

Вам очень повезёт, если вы столкнётесь с такими товарищами не лицом к лицу, а на фотографиях в этих подборках. Ведь на таких людей лучше смотреть с безопасного расстояния.

Как бы родители не старались воспитать своих детей самыми-самыми, их система может дать сбой. В итоге среди вежливых и приятных людей оказываются те, кто нисколечки не ценит чужие вещи и чистоту в общественных местах, а также считает дурные манеры своим вторым именем.


Мама с ребёнком тестируют баллончики с краской прямо на полу магазина

×
×

При этом рядом со стеллажом висит надпись «Пожалуйста, не пользуйтесь баллончиками».


Парикмахерский салон прямо в самолёте

Пожалуйста!

Зал кинотеатра выглядит страшнее фильма ужасов

Так расслабился в самолёте, что решил снять и обувь, и носки

Пришли посмотреть на концерт, а в итоге смотрели на спины других зрителей

Давеча были на концерте на стадионе. Сидели на 1 ряду и постоянно видели такую картину. Когда людей просили отойти, многие начинали агрессировать, кто-то тупо игнорировал просьбы.


Идеальная поза для поездки в час пик

Не самое аппетитное зрелище, которое можно увидеть в кафе

Последствия распродаж

Дополнительное пространство вокруг парковок для инвалидов было придумано не просто так

Худший сосед по кинотеатру

Растяжка прямо в салоне

Как понять, что за тобой едет машина с дальним светом и криво настроенными фарами

Нехорошие люди собрали завтрак из того, что можно найти в магазине

Молоко, хлопья, тарелка и даже ложка!


Почувствовал себя как дома

Ну как же удержаться и не сесть прямо на товары?

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Метки: воспитание   люди   невоспитанность   общество   подборка   фото   
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11  комментариев
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26k
Vazari 39 минут назад
Апогей свинства видел этой осенью, в каком-то гипермаркете. Стоит старый ублюдок с тележкой, видимо ждет свою самку, и жрет вишню с лотка, собирая косточки в кулак. Тут возвращается его самка и тащит в сторону касс. Этот мудак молча выбрасывает косточки от вишни в тот же лоток, с которого жрал и плетется к кассам. На мой окрик-"ты что делаешь ублюдок старый"-отыграл недоумение.
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31k
Рекламщик Минуту назад
"Война" с очень наглой девушкой в самолете
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7k
Михаил 17 минут назад
На фотках человеческое отребье.
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42k
dima423 38 минут назад
Комментарий к фото
ну так пропусти его и сам вруби дальняк ему) пусть ощутит все прелести
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42k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
ну уж тут то очевидно все...можно присесть на мягенькое))
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1k
RaiJu 43 минуты назад
Да таких много, в кинотеатрах особенно. Они так делают, потому-что никто им не делает замечание. Я один раз видел, как парень распечатывает бутыли с бытовой химией и нюхает, я сделал замечание, что так нельзя делать, а он говорит "можно"... Занавес.
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38k
Лесли 🥰 46 минут назад
Быдланы!
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4k
Том Сойер 57 минут назад
Люди-свиньи, их полно на свете....

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