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Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в общественных местах

Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в общественных местах (21 фото)

Автор:
15 ноября 2021 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспитание   люди   общественное место   поведение   подборка   фото   этикет   
2398
21

Общественные места — то самое пространство, где можно узнать о манерах человека значительно больше, чем в его собственном доме.

Ведь те, кто не привык заботить о комфорте окружающих, с лёгкостью нарушают правила поведения там, где никто не может обязать их соблюдать порядок. И всё, что остаётся делать очевидцам дурных манер нарушителей, так это делиться своим негодованием на просторах сети. Именно так и поступили авторы снимков из нашей сегодняшней подборки.


Вот что с некоторыми людьми делает распродажа

×
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Ситуация в мебельном магазине

Усадить свою собаку на кровать не очень-то разумное решение.

Этот мужчина занял сразу три места

Зачем люди так делают?

Решил купить пончики и увидел такую картину

Видимо, кому-то захотелось охладиться

Туалет в супермаркете

Эта девушка единственная, кто простояла весь концерт

Кто-то попытался с ней поговорить, но всё безрезультатно.


Кто-то передумал покупать фарш, но не захотел отнести его обратно в холодильник

Зачем выбрасывать окурки в мусорный бак, если под ногами есть земля

Едва ли остальным пассажирам будет комфортно

Почему некоторые люди не привыкли выбрасывать за собой мусор?

Кто-то припарковался у моего дома и перегородил мне выезд

Обошёл своих соседей, никто не знает, чья это машина.


Нужно было постараться, чтобы так намусорить

Это парковочные места для мотоциклов, но не всех это волнует

Мне достался приятный попутчик

Местный детский садик просто выбрасывает всё ненужное за забор

С добрым утром, ребята

Менять подгузник ребёнку прямо на столе в ресторане — отличная идея

Кто-то просто решил воспользоваться расчёской в магазине, не покупая её

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Метки: воспитание   люди   общественное место   поведение   подборка   фото   этикет   
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3  комментария
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186
Шурман Час назад
Проблема решается за 5-8 минут ,звонок в полицию , приезжают через минуты 4 , полиция пока занята бумагами приезжает эвакуатор и все .
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Daimos 7 минут назад
Девушка стояла на концерте. Надо было просто встать перед ней.
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29k
Игорь Час назад
"Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они..."
===============
... позабыв, что они люди
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