Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в общественных местах

Ведь те, кто не привык заботить о комфорте окружающих, с лёгкостью нарушают правила поведения там, где никто не может обязать их соблюдать порядок. И всё, что остаётся делать очевидцам дурных манер нарушителей, так это делиться своим негодованием на просторах сети. Именно так и поступили авторы снимков из нашей сегодняшней подборки.

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