Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан

В разных странах по-разному принято показывать уровень своего благосостояния. Статусными маячками могут служить яхты, машины, личные самолеты, дворцы в разных концах света, статусные вещи типа часов, запонок, телефонов или перстней. В Китае же статус бизнесмена или политика негласно измеряется числом второстепенных жен, называемых сяосан. Считается, чем больше сяосан мужчина может обеспечить, тем он статуснее. Возможно, это только легенда, но говорят, что Сюя Цияо, бывший глава строительной компании, имел 146 содержанок, чем весьма гордился.

Кто может стать сяосан

Так же, как есть женщины, мечтающие создать крепкую семью и воспитывать с супругом в любви и гармонии детей, есть женщины, мечтающие лишь о богатом покровителе. Чтобы стать сяосан в Китае, достаточно иметь привлекательную внешность, быть ухоженной и юной, лет до 24-28. Ну и, конечно, попасть на кастинг сяосан и быть выбранной. Многие девушки только и занимаются своей внешностью, лишь бы не «уйти в тираж».