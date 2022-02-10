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Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан

Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан (5 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   жена   любовница   люди   сяосан   факты   фото   
909
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В современном Китае семья, как основная ячейка общества, возводится на пьедестал. Иметь семью в коммунистически настроенном Китае считается правильным.

При этом в бизнес-культуре страны распространенной является традиция содержать помимо основной жены еще и второстепенную, по сути, любовницу.

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Чем измеряется статус человека

В разных странах по-разному принято показывать уровень своего благосостояния. Статусными маячками могут служить яхты, машины, личные самолеты, дворцы в разных концах света, статусные вещи типа часов, запонок, телефонов или перстней. В Китае же статус бизнесмена или политика негласно измеряется числом второстепенных жен, называемых сяосан. Считается, чем больше сяосан мужчина может обеспечить, тем он статуснее. Возможно, это только легенда, но говорят, что Сюя Цияо, бывший глава строительной компании, имел 146 содержанок, чем весьма гордился.


Кто может стать сяосан

Так же, как есть женщины, мечтающие создать крепкую семью и воспитывать с супругом в любви и гармонии детей, есть женщины, мечтающие лишь о богатом покровителе. Чтобы стать сяосан в Китае, достаточно иметь привлекательную внешность, быть ухоженной и юной, лет до 24-28. Ну и, конечно, попасть на кастинг сяосан и быть выбранной. Многие девушки только и занимаются своей внешностью, лишь бы не «уйти в тираж».




Эта странная мода в высших кругах Китая возникла во время бурного экономического подъема страны. Из сел люди стали перебираться в города. Некоторые мужчины, оставив в селе семью, обзаводились второй и третьей «женами» на новом месте, при этом законные жены, как правило, об этом не подозревали. В свою очередь девушки, приезжавшие в крупные города в поисках лучшей жизни, не всегда искали высокооплачиваемую работу на предприятиях, а решались зарабатывать собой.


Кто кого: сила или хитрость

Став сяосан, девушка получает арендуемую квартиру в хорошем районе, определенную плату в месяц и дорогие подарки. Понимая, что быть сяосан долго невозможно, а более молодые все равно наступят на пятки, второстепенные жены заранее готовят себе подушку безопасности: копят деньги, вкладывают их во что-нибудь прибыльное и потихоньку собирают компромат на своих «мужей». В КНР даже существует понятие «борьба с коррупцией при помощи любовниц чиновников». С помощью сяосан были разоблачены многие коррупционеры. Но страх быть пойманным за воровство или другие преступления все равно не останавливает любителей «погулять на стороне», как это сказали бы в России.




У любой медали всегда есть две стороны. Став сяосан, можно не только получить в награду за доставляемое удовольствие приличный уровень жизни, но и ворох проблем в будущем. С одной стороны, сяосан может иметь неприятности от законной жены своего благодетеля. В большинстве случаев женщины измену не прощают, хотя известен случай, когда жена и любовница дружили между собой и сообща воспитывали детей. Очевидно, у этих женщин напрочь отсутствовал собственнический инстинкт. Такие случаи встречались и встречаются в традиционных исламских обществах, где жена и наложницы могут хорошо относиться друг к другу и не выяснять, кого больше любит муж. Случается, что сяосан надоедает своему покровителю и он решает от нее избавиться или поменять на другую. В таком случае отставка будет лучшим исходом. Если же женщина чем-то сильно «насолила» или не угодила, а мужчина имеет большие деньги и связи, то сяосан может просто исчезнуть.

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Метки: Китай   жена   любовница   люди   сяосан   факты   фото   
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3k
Mowgley Час назад
"Такие случаи встречались и встречаются в традиционных исламских обществах"
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Там мужикам разрешены и сяосан, и сяосяосан, и сяосяосяосан.
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10k
Касьян Пуздой Минуту назад
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Ф Ив Полчаса назад
С их демографическим перекосом впору задумываться не о семье, где один муж на две жены, а о семье где одна жена на два мужа.
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15k
alexis Час назад
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