Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул

Мы давно занимаемся исследованием заброшенных подземных объектов и уверены, что таких городов не существует. У обычного человека эта фраза обычно вызывает другие представления: например, что в мифических подземных городах развита транспортная система, есть жилые дома на случай ядерного апокалипсиса. В их понимании - такие места засекречены и простому смертному там никогда не побывать. Подобными слухами кишат форумы диггеров и сталкеров, но фотографий из таких мест за всю историю существования движения городского исследования не всплывало никогда.

Именно поэтому мы решили, что товарищ просто приукрашивает определением "подземный город" какой-нибудь кабельный коллектор.

Мы нашли свободное время и наведались в гости. В "подземный город" мы отправились в первую ночь после прибытия в одну из столиц нашей необъятной.

Успев на поезд до закрытия метро, мы отправились в центр города, где расположен большой венткиоск, ведущий под землю.

Первым начал спускаться товарищ. Он прокомментировал, что спуск очень опасен. Соблюдая все правила безопасности, мы спустились вниз. Глубина венткиоска - около 10 метров. Это очень глубоко, если сравнивать глубину залегания обычных бомбоубежищ.