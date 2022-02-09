Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул

- "Вы приезжайте к нам в гости, покажем вам кучу бомбоубежищ и самый настоящий "подземный город". В таких объектах вы еще не бывали и будете в восторге!"
Такими словами к себе в гости нас заманил хороший товарищ. "Подземный город" - звучало как-то преувеличенно и глупо.
Мы давно занимаемся исследованием заброшенных подземных объектов и уверены, что таких городов не существует. У обычного человека эта фраза обычно вызывает другие представления: например, что в мифических подземных городах развита транспортная система, есть жилые дома на случай ядерного апокалипсиса. В их понимании - такие места засекречены и простому смертному там никогда не побывать. Подобными слухами кишат форумы диггеров и сталкеров, но фотографий из таких мест за всю историю существования движения городского исследования не всплывало никогда.
Именно поэтому мы решили, что товарищ просто приукрашивает определением "подземный город" какой-нибудь кабельный коллектор.
Мы нашли свободное время и наведались в гости. В "подземный город" мы отправились в первую ночь после прибытия в одну из столиц нашей необъятной.
Успев на поезд до закрытия метро, мы отправились в центр города, где расположен большой венткиоск, ведущий под землю.
Первым начал спускаться товарищ. Он прокомментировал, что спуск очень опасен. Соблюдая все правила безопасности, мы спустились вниз. Глубина венткиоска - около 10 метров. Это очень глубоко, если сравнивать глубину залегания обычных бомбоубежищ.
Спуск в венткиоск.
Под землей расположены десятки тоннелей, со слов товарища - они соединяют абсолютно все заводы города. Как и заброшенные, так и действующие. Отсюда, якобы, можно дойти до любого предприятия, подняться на поверхность и попасть на территорию. На действующие заводы, конечно же, доступа нет. Все двери надежно закрыты и защищены сигнализирующими устройствами. Поэтому мы смогли посмотреть только заброшенную часть.
Однотипные длинные тоннели имеют помещения с системами жизнеобеспечения. Вентиляционные камеры, теплоузлы, насосные и т.д. Все оборудование выведено из эксплуатации в начале двухтысячных и отправлено на пожизненную консервацию. А когда-то оно было нужно на случай наступления военного времени, если город подвергнется массивной бомбардировке и по поверхности перемещаться будет опасно.
Помещения с системами жизнеобеспечения.
Прошло больше двух часов прогулки по бесконечным подземным коммуникациям. Мы уперлись в тупик. Послышались непонятные звуки и мы замерли на месте. Звук исходил от одной из труб системы воздухозабора. Поднявшись туда, стало ясно, что где-то громко играет музыка. Так вышло, что мы находились под каким-то развлекательным клубом, где проходил концерт.
Лаз в воздухозабор.
Обойти преграду в виде толстой стены мы решили через трубно-кабельный коллектор. В нем находятся объекты электро- и водоснабжения. Было под вопросом - есть ли тут оголенные кабели и напряжение? Поэтому мелкие затопленные участки мы проходили в "раскорячку" или подкладывали под ноги кирпичи. Коллектор - очень длинный. Пока мы шли вперед, проходили множество ответвлений, которые вели в неизвестность. В этом месте очень легко потеряться, если идти самостоятельно и без знающего это место человека.
Помещения с системами жизнеобеспечения.
Вот и добрались до заброшенного завода и перемещаемся в цокольный этаж.
Прогулка по подземным коммуникациям.
На цокольном этаже имелся вход в убежище гражданской обороны, куда мы зашли немного погреться, поскольку после 4-х часовой прогулки по тоннелям с холодными сквозняками стало очень холодно.
Вход в объект.
Несмотря на то, что завод давно закрыт и наполовину распродан частникам, убежище здесь в неплохом состоянии. Вот только в его проекте допущено много ошибок. Самая главная ошибка - это отделка плиткой. Убежища ни в коем случае нельзя отделывать плиткой, поскольку после массивной бомбардировки от сотрясения земли она просто-напросто отпадет и нанесет серьезные травмы людям, находящимся внутри убежища.
Объект гражданской обороны.
А плиткой здесь выложены абсолютно все помещения, даже ряд колон в главном зале, где должны располагаться кровати и основная часть укрываемых.
Оказывается, это не единственное убежище, до которого можно дойти по подземной системе.
- "Здесь их больше 12-ти штук, но если мы будем посещать каждое, сюда нужно будет идти в другой раз и на несколько дней с запасами еды и спальными мешками!" - сказал товарищ.
Как ни странно, но мы ему поверили. Это место заслуживает названия "подземный город". Пусть здесь нет развитой инфраструктуры и нет того, о чем фантазируют люди на форумах - место нереальных размеров! Коммуникации проходят под всем городом.
Главный зал объекта гражданской обороны.
В дизельной электростанции, чтобы согреться, мы решили распить согревающие напитки и отправиться дальше.
Дизельная электростанция.
Завершив осмотр убежища, мы вышли в главную коммуникационную систему.
Жилое помещение.
Это огромный тоннель, где запросто проедет грузовой автомобиль. Возможно, его для этого и строили.
Мы походили по тоннелю еще около часа и очень сильно устали. И не представляли, как будем возвращаться обратно. Но, как оказалось, здесь тоже можно подняться на поверхность через аналогичный венткиоск.
Со слов товарища, мы посмотрели всего 1% всей системы, если брать в расчет 5-ти часовую прогулку по тоннелям с заходом в бомбоубежище.
На часах - полшестого утра. Это значит, что метро уже открыто и пора двигаться домой и отпаиваться горячим чаем.
После этой прогулки через пару дней мы еще раз вернулись в это место и снова отсняли материал, который выйдет на нашем канале чуть позже. И знайте, дорогие читатели: если слышите слухи про подземные города - то они выглядят примерно так :) Спасибо за внимание!
Источник:
- 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира
- Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня?
- «Корабль-призрак», которые много лет стоит в порту Петербурга
- Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае
- Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники
Понравилось56