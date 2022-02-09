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Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул

Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул (34 фото)

Автор:
09 февраля 2022 10:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: заброшка   интересно   люди   подземный город   факты   фото   
2145
34

- "Вы приезжайте к нам в гости, покажем вам кучу бомбоубежищ и самый настоящий "подземный город". В таких объектах вы еще не бывали и будете в восторге!"

Такими словами к себе в гости нас заманил хороший товарищ. "Подземный город" - звучало как-то преувеличенно и глупо.

Мы давно занимаемся исследованием заброшенных подземных объектов и уверены, что таких городов не существует. У обычного человека эта фраза обычно вызывает другие представления: например, что в мифических подземных городах развита транспортная система, есть жилые дома на случай ядерного апокалипсиса. В их понимании - такие места засекречены и простому смертному там никогда не побывать. Подобными слухами кишат форумы диггеров и сталкеров, но фотографий из таких мест за всю историю существования движения городского исследования не всплывало никогда.

Именно поэтому мы решили, что товарищ просто приукрашивает определением "подземный город" какой-нибудь кабельный коллектор.

Мы нашли свободное время и наведались в гости. В "подземный город" мы отправились в первую ночь после прибытия в одну из столиц нашей необъятной.

Успев на поезд до закрытия метро, мы отправились в центр города, где расположен большой венткиоск, ведущий под землю.

Первым начал спускаться товарищ. Он прокомментировал, что спуск очень опасен. Соблюдая все правила безопасности, мы спустились вниз. Глубина венткиоска - около 10 метров. Это очень глубоко, если сравнивать глубину залегания обычных бомбоубежищ.

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Спуск в венткиоск.

Под землей расположены десятки тоннелей, со слов товарища - они соединяют абсолютно все заводы города. Как и заброшенные, так и действующие. Отсюда, якобы, можно дойти до любого предприятия, подняться на поверхность и попасть на территорию. На действующие заводы, конечно же, доступа нет. Все двери надежно закрыты и защищены сигнализирующими устройствами. Поэтому мы смогли посмотреть только заброшенную часть.

Однотипные длинные тоннели имеют помещения с системами жизнеобеспечения. Вентиляционные камеры, теплоузлы, насосные и т.д. Все оборудование выведено из эксплуатации в начале двухтысячных и отправлено на пожизненную консервацию. А когда-то оно было нужно на случай наступления военного времени, если город подвергнется массивной бомбардировке и по поверхности перемещаться будет опасно.

Помещения с системами жизнеобеспечения.

Прошло больше двух часов прогулки по бесконечным подземным коммуникациям. Мы уперлись в тупик. Послышались непонятные звуки и мы замерли на месте. Звук исходил от одной из труб системы воздухозабора. Поднявшись туда, стало ясно, что где-то громко играет музыка. Так вышло, что мы находились под каким-то развлекательным клубом, где проходил концерт.

Лаз в воздухозабор.

Обойти преграду в виде толстой стены мы решили через трубно-кабельный коллектор. В нем находятся объекты электро- и водоснабжения. Было под вопросом - есть ли тут оголенные кабели и напряжение? Поэтому мелкие затопленные участки мы проходили в "раскорячку" или подкладывали под ноги кирпичи. Коллектор - очень длинный. Пока мы шли вперед, проходили множество ответвлений, которые вели в неизвестность. В этом месте очень легко потеряться, если идти самостоятельно и без знающего это место человека.

Помещения с системами жизнеобеспечения.

Вот и добрались до заброшенного завода и перемещаемся в цокольный этаж.

Прогулка по подземным коммуникациям.

На цокольном этаже имелся вход в убежище гражданской обороны, куда мы зашли немного погреться, поскольку после 4-х часовой прогулки по тоннелям с холодными сквозняками стало очень холодно.

Вход в объект.

Несмотря на то, что завод давно закрыт и наполовину распродан частникам, убежище здесь в неплохом состоянии. Вот только в его проекте допущено много ошибок. Самая главная ошибка - это отделка плиткой. Убежища ни в коем случае нельзя отделывать плиткой, поскольку после массивной бомбардировки от сотрясения земли она просто-напросто отпадет и нанесет серьезные травмы людям, находящимся внутри убежища.

Объект гражданской обороны.

А плиткой здесь выложены абсолютно все помещения, даже ряд колон в главном зале, где должны располагаться кровати и основная часть укрываемых.

Оказывается, это не единственное убежище, до которого можно дойти по подземной системе.

- "Здесь их больше 12-ти штук, но если мы будем посещать каждое, сюда нужно будет идти в другой раз и на несколько дней с запасами еды и спальными мешками!" - сказал товарищ.

Как ни странно, но мы ему поверили. Это место заслуживает названия "подземный город". Пусть здесь нет развитой инфраструктуры и нет того, о чем фантазируют люди на форумах - место нереальных размеров! Коммуникации проходят под всем городом.

Главный зал объекта гражданской обороны.

В дизельной электростанции, чтобы согреться, мы решили распить согревающие напитки и отправиться дальше.

Дизельная электростанция.

Завершив осмотр убежища, мы вышли в главную коммуникационную систему.

Жилое помещение.

Это огромный тоннель, где запросто проедет грузовой автомобиль. Возможно, его для этого и строили.

Мы походили по тоннелю еще около часа и очень сильно устали. И не представляли, как будем возвращаться обратно. Но, как оказалось, здесь тоже можно подняться на поверхность через аналогичный венткиоск.

Со слов товарища, мы посмотрели всего 1% всей системы, если брать в расчет 5-ти часовую прогулку по тоннелям с заходом в бомбоубежище.

На часах - полшестого утра. Это значит, что метро уже открыто и пора двигаться домой и отпаиваться горячим чаем.

После этой прогулки через пару дней мы еще раз вернулись в это место и снова отсняли материал, который выйдет на нашем канале чуть позже. И знайте, дорогие читатели: если слышите слухи про подземные города - то они выглядят примерно так :) Спасибо за внимание!

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Метки: заброшка   интересно   люди   подземный город   факты   фото   
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12k
Artem 23 минуты назад
Интересно. Я понимаю, что таким занимаются больше школьники и студенты, но чего ума то не хватает одеться нормально для подобных экскурсий?! Хипари на прогулке. Шорты, маечки, кроссовки...
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18k
migun31 4 минуты назад
Что за канал? Спасибо за крутейший пост.
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99
Капитан ФСБ 6 минут назад
Фильм ужасов снимать можна,минимум вложений в декорации
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127
Anton B 12 минут назад
Наверняка там можно какого-то бюрера или кровососа встретить
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3k
Слава Андреев 24 минуты назад
это где?
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