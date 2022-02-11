"Мне Аллах внушил, чтоб я его наказал": спустя 10 лет дагестанец совершил кровную месть

Началось всё с того, что в 2012 году в одном из дагестанских сёл бывший полицейский Асад Абдулатипов сбил девушку, в результате ДТП она погибла, сообщает Baza. Виновником в аварии признали Абдулатипова.

Спустя 10 лет односельчанин Рустам Даидзибеков решил отомстить за сестру по вере. 10 февраля он зарезал Абдулатипова прямо в его Lexus.