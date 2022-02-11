"Мне Аллах внушил, чтоб я его наказал": спустя 10 лет дагестанец совершил кровную месть

10 лет назад бывший полицейский сбил насмерть девушку. Тогда Асада Абдулатипова признали виновным в ДТП. Односельчанин девушки решил отомстить за "сестру" спустя 10 лет. Он напал на бывшего полицейского в его Lexus.
Началось всё с того, что в 2012 году в одном из дагестанских сёл бывший полицейский Асад Абдулатипов сбил девушку, в результате ДТП она погибла, сообщает Baza. Виновником в аварии признали Абдулатипова.
Спустя 10 лет односельчанин Рустам Даидзибеков решил отомстить за сестру по вере. 10 февраля он зарезал Абдулатипова прямо в его Lexus.
46-летний Рустам Даидзибеков нанёс 17 ударов ножом жертве. После убийства он пешком отправился домой с окровавленным ножом в руке. Его встретил полицейский и тут же задержал. Перед сотрудником Даидзибеков упал на землю и заявил, что сдается. На допросе он заявил, что сделал это в отместку за смерть «сестры-мусульманки».
- Убил за то, что он убил сестру-мусульманку. Я его наказал по воле Аллаха. Мне Аллах внушил, чтобы я его наказал. Если я его не накажу, он меня накажет, - ответил полицейским задержанный.
- Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщается на сайте следственного комитета Дагестана.
Источник:
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