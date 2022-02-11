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"Мне Аллах внушил, чтоб я его наказал": спустя 10 лет дагестанец совершил кровную месть

"Мне Аллах внушил, чтоб я его наказал": спустя 10 лет дагестанец совершил кровную месть (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 06:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Интерсное   дагестан   кровная месть   мужчина   полицейский   убийство   убил   фото   
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10 лет назад бывший полицейский сбил насмерть девушку. Тогда Асада Абдулатипова признали виновным в ДТП. Односельчанин девушки решил отомстить за "сестру" спустя 10 лет. Он напал на бывшего полицейского в его Lexus.

Началось всё с того, что в 2012 году в одном из дагестанских сёл бывший полицейский Асад Абдулатипов сбил девушку, в результате ДТП она погибла, сообщает Baza. Виновником в аварии признали Абдулатипова.

Спустя 10 лет односельчанин Рустам Даидзибеков решил отомстить за сестру по вере. 10 февраля он зарезал Абдулатипова прямо в его Lexus.

46-летний Рустам Даидзибеков нанёс 17 ударов ножом жертве. После убийства он пешком отправился домой с окровавленным ножом в руке. Его встретил полицейский и тут же задержал. Перед сотрудником Даидзибеков упал на землю и заявил, что сдается. На допросе он заявил, что сделал это в отместку за смерть «сестры-мусульманки».

- Убил за то, что он убил сестру-мусульманку. Я его наказал по воле Аллаха. Мне Аллах внушил, чтобы я его наказал. Если я его не накажу, он меня накажет, - ответил полицейским задержанный.

- Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщается на сайте следственного комитета Дагестана.


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Метки: Интерсное   дагестан   кровная месть   мужчина   полицейский   убийство   убил   фото   
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19  комментариев
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Миша Час назад
Если ты обращаешься к Богу - это молитва, если Бог обращается к тебе - это шиза.
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Лёха Минуту назад
"минус". Тема не раскрыта. Нет информации о том, понёс ли автор ДТП наказание и какое. И почему именно через 10 лет был зарезан.
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381
Макс Дорошенко 3 минуты назад
Вы знаете, я понял в чём проблема! Просто мы люди (славяне) относимся к ним как с себе подобным, на уровне подсознание. Ну вель правда же, посмотришь со стороны ... ну да, вроде человек. А на самом то деле они "другие", и не только по вере. Вам генетика даже об это скажет. У них в большинстве своём другая гапла-группа. Когда этих животных держат в стойле они ещё как-то держат в себе свои чудачества, но как только им "выпадает воля" то писец, зверьки вылазят наружу. Вот и сейчас, Аллах ему [мат] видите ли сказал пойти и убить. Это же е...нутость крайней степени. Этих обезьян надо или в клетках держать или поголовно уничтожать ибо, вся эта фигня очень заразна.
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9k
кот базилий 14 минут назад
Атамстыл - убиль,зарэзаль.
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1k
Яна Усачева 21 минуту назад
Мне интересно, а почему Аллах внушает таким людям только какие-то деструктивные мысли? "Иди убей, иди взорви, иди разрушь"? Почему не посылает мыслей : "Прости, сделай добро, построй приют для сирот, займись благотворительностью, помогай людям"?
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1k
metrolog Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Кирилл 45 минут назад
Вера - смерть разума!
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105
Javier Кирилл Полчаса назад
Религия
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35
Державный Властитель 47 минут назад
Чё в голове у данного кретина?
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39k
Alex 47 минут назад
У диких обезьян все по прежнему
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16k
Василий Пирогов 59 минут назад
прекрасные новости
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1k
Оксид Бетона Час назад
Зарезал? Не справедливо! Должен был задавить машиной! Аллах Акбар его накажет!
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2k
Иван Час назад
А что скажет хабиби?
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2k
Мрачный Жнец Час назад
Кукуха совсем дырявая.
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