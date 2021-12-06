На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок

По словам убийцы, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник полиции Кипра Стелиос Папатеодору отметил, что мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Уже десять дней обвиняемый находится в полиции. Сначала он уверял, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но позже полицейские нашли его сообщников и узнали, что убийца несколько раз воспользовался кредитной картой одной из погибших, уточняет РИА "Новости".