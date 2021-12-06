На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок

На Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали ещё 17 ноября. Женщины были закопаны на заднем дворе дома отдыха. В убийстве признался гражданин Сирии.
Около десяти дней назад полиция Кипра задержала 32-летнего сирийца. Во время допроса он признался в убийстве двух женщин 33 и 43 лет.
«Он сказал, что застрелил их, а затем похоронил в саду дома отдыха, в котором работал, в Амиандосе», — сообщает газета Cyprus Mail.
Свои слову мужчина подтвердил, показав полиции, где конкретно находятся тела убитых женщин.
По словам убийцы, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник полиции Кипра Стелиос Папатеодору отметил, что мотивы до сих пор остаются неизвестными.
Уже десять дней обвиняемый находится в полиции. Сначала он уверял, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но позже полицейские нашли его сообщников и узнали, что убийца несколько раз воспользовался кредитной картой одной из погибших, уточняет РИА "Новости".
Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии, кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела россиянок были обнаружены.
Источник:
- Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой
- Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео
- "TikTok головного мозга": 14-летняя девушка зарезала свою парализованную сестру, с которой снимала ролики
- "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости
- После похищения человека супруги скрылись на побережье, открыли сеть отелей, разбогатели и были пойманы
Понравилось41
Араб двух дур застрелит без ласки.
А потом на их же беду,
Закопает у дома в саду.
Отдыхайте курортами заграницы...
Денег, скорее всего, поиметь хотел.
И второе. Сириец походу прих..ел с того как эти два существа себя ведут и поступил ровно так, как поступают в таких случаях у него на родине.
Дедукция не подсказывает, что надо сначала домашку сделать, а потом сирийские преступления раскрывать?