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На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок

На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 12:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Дом отдыха   интересное   кипр   охота   россиянки   убийство   фото   
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На Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали ещё 17 ноября. Женщины были закопаны на заднем дворе дома отдыха. В убийстве признался гражданин Сирии.

Около десяти дней назад полиция Кипра задержала 32-летнего сирийца. Во время допроса он признался в убийстве двух женщин 33 и 43 лет.

«Он сказал, что застрелил их, а затем похоронил в саду дома отдыха, в котором работал, в Амиандосе», — сообщает газета Cyprus Mail.

Свои слову мужчина подтвердил, показав полиции, где конкретно находятся тела убитых женщин.

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По словам убийцы, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник полиции Кипра Стелиос Папатеодору отметил, что мотивы до сих пор остаются неизвестными.


Уже десять дней обвиняемый находится в полиции. Сначала он уверял, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но позже полицейские нашли его сообщников и узнали, что убийца несколько раз воспользовался кредитной картой одной из погибших, уточняет РИА "Новости".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии, кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела россиянок были обнаружены.

Источник:

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Метки: Дом отдыха   интересное   кипр   охота   россиянки   убийство   фото   
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8k
кот базилий Час назад
Замочил и пошел к банкомату, ну прямо хач российский.
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898
Миша 9 секунд назад
Там что не осталось другой дичи, а на кого он раньше охотился? Во время допроса он вдруг признался в убийстве... очень оригинально, ему теперь скидку сделают.
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1k
Autumn2015 15 минут назад
Мотивы неизвестны, но деньги с карты сразу кинулся тратить! "Упомянули" его, да-да....
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29k
LEPA 19 минут назад
Не такие ли сирийские "охотники" толпятся на белорусско-польской границе?
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−3
15k
Toxictofa 36 минут назад
Восточные сказки -
Араб двух дур застрелит без ласки.
А потом на их же беду,
Закопает у дома в саду.
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921
А я несу пакетик 50 минут назад
интересный оператор. Утверждает, что "тут были убиты невинные жертвы", хотя история вообще еще не ясна, а там где яма разрыта- "предположительно в этом месте были закопаны тела"
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
Отдохнули тетки....
Отдыхайте курортами заграницы...
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1k
Атомный Крот Час назад
Какие там "мотивы"-то могут быть?

Денег, скорее всего, поиметь хотел.
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137
Nаnе First NameLаst Час назад
Убийство не оправдываю, но судя по мордам лица - обычные базарные хабалки и 95% что и вели себя точно так же. Особенно, когда выпьют.

И второе. Сириец походу прих..ел с того как эти два существа себя ведут и поступил ровно так, как поступают в таких случаях у него на родине.
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137
Nаnе First NameLаst Valiko Час назад
Тебе везде школьники мерещатся. Что они тебе сделали? Они тебя регулярно толпой избивают?
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137
Nаnе First NameLаst Нескучный сад 53 минуты назад
Благодарю. Скажите миссис Хадсон, пусть подаст чаю и мою утреннюю иньекцию кокаина.
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2k
Anatoly Tananykhin Час назад
Закрыл сезон охоты
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−31
патриот ваня 2 часа назад
сирийцы - наши братишки
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