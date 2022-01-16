Женская фантазия: 13 страниц из странного календаря 1980-х, или о чем мечтают женщины

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Календарь, в котором воплощены мечты американских женщин из восьмидесятых. Ну что, готовы узнать, о чем мечтали дамы из США тридцать с лишним лет назад?
Этот календарь облетел все соцсети и стал настоящим хитом спустя десятилетия после своей публикации. Так о чем же мечтала каждая женщина, как показывают страницы календаря Every Woman’s Fantasy?
Эти снимки показал один из пользователей Twitter, который нашел календарь у себя дома
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Его автор — мама пользователя вместе с сестрами и бабушкой
Это был всего лишь подарок друг другу на рождественские праздники, который превратился в полноценный проект
На страницах журнала запечатлены привлекательные мужчины за домашними делами
Они разгружают посудомоечную машину, гладят белье и пылесосят
Просто мечта каждой домохозяйки — почувствовать в мужчине помощника
Между прочим, на фото не профессиональные модели, а самые обычные люди
Авторы календаря запечатлели знакомых и даже подходили к незнакомцам с предложением сфотографироваться
И некоторые соглашались красоваться на страницах забавного подарка
Даже несмотря на то, что календарь был только для семейного круга
Спустя годы он получил популярность благодаря соцсетям
Every Woman’s Fantasy набрал тысячи комментариев неравнодушных пользователей
И породил дискуссию о том, какое существует отношение к домашним обязанностям в наши дни у мужчин и женщин
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