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Женская фантазия: 13 страниц из странного календаря 1980-х, или о чем мечтают женщины

Женская фантазия: 13 страниц из странного календаря 1980-х, или о чем мечтают женщины (14 фото)

Автор:
16 января 2022 08:56
Метки: Женская фантазия   Юмор   забавно   календарь   мечты   мужчина   фото   
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14

Календарь, в котором воплощены мечты американских женщин из восьмидесятых. Ну что, готовы узнать, о чем мечтали дамы из США тридцать с лишним лет назад?

Этот календарь облетел все соцсети и стал настоящим хитом спустя десятилетия после своей публикации. Так о чем же мечтала каждая женщина, как показывают страницы календаря Every Woman’s Fantasy?


Эти снимки показал один из пользователей Twitter, который нашел календарь у себя дома

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Его автор — мама пользователя вместе с сестрами и бабушкой

Это был всего лишь подарок друг другу на рождественские праздники, который превратился в полноценный проект

На страницах журнала запечатлены привлекательные мужчины за домашними делами

Они разгружают посудомоечную машину, гладят белье и пылесосят

Просто мечта каждой домохозяйки — почувствовать в мужчине помощника

Между прочим, на фото не профессиональные модели, а самые обычные люди

Авторы календаря запечатлели знакомых и даже подходили к незнакомцам с предложением сфотографироваться

И некоторые соглашались красоваться на страницах забавного подарка

Даже несмотря на то, что календарь был только для семейного круга

Спустя годы он получил популярность благодаря соцсетям

Every Woman’s Fantasy набрал тысячи комментариев неравнодушных пользователей

И породил дискуссию о том, какое существует отношение к домашним обязанностям в наши дни у мужчин и женщин

Источник:

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Метки: Женская фантазия   Юмор   забавно   календарь   мечты   мужчина   фото   
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ezhik Полчаса назад
а сами женщины, что при таком муже собирались делать?
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52k
doker 7 минут назад
Да, а мне понравилось. Я согласен! Буду, стирать, гладить, убираться в квартире, готовить всё время, ныть с друзьями по телефону...

А баба пусть идёт работать - обеспечивать семью и поднимать ВВП страны.
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16k
Ал 18 минут назад
A для женщин ли календарь ? а то я слышал про таких мужчин...
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