Рыцарские поступки в современном варианте

Настоящие романтики по-прежнему существуют, просто теперь они действуют в современных условиях. Думаете, приготовление завтрака, плетение косичек и конструирование клумбы не могут быть романтичными? Как выясняется, очень даже могут, и это далеко не всё, на что способны мужчины. Смотрите сами!

Попыталась красиво заплести себе волосы, но не вышло. Сегодня увидела, что муж смотрит обучающие видео по косичкам