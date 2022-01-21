Рыцарские поступки в современном варианте

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Если вам кажется, что рыцарские поступки и подвиги ради дамы остались где-то в прошлом, то уверяю, это совсем не так!
Настоящие романтики по-прежнему существуют, просто теперь они действуют в современных условиях. Думаете, приготовление завтрака, плетение косичек и конструирование клумбы не могут быть романтичными? Как выясняется, очень даже могут, и это далеко не всё, на что способны мужчины. Смотрите сами!
Попыталась красиво заплести себе волосы, но не вышло. Сегодня увидела, что муж смотрит обучающие видео по косичкам
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Утром пожаловалась, что плохо спала, и мой парень приготовил мне сэндвич и кофе на работу
Парень сделал своими руками подарок на мой день рождения
Я уехала учиться в другую страну, и мой бойфренд прилетел в Новую Зеландию, чтобы меня увидеть
Упомянула, что наша общая подруга делает очень красивые украшения, и вот, что я получила сегодня от парня
Меня попросили присмотреть за бездомными котятами, а я на некоторое время перепоручила это своему парню
Вот такую картину я увидела, когда зашла в гостиную.
Пирожное, которое муж приготовил на мой день рождения
Когда мы женились, у нас не было денег на кольцо. Сегодня муж удивил меня вот этим!
Мой парень знает, что на моём телефоне нет памяти для игр, поэтому подарил мне Game Boy
Спросила мужа, не хочет ли он поменяться местами, чтобы он мог любоваться на красивый вид
Он сказал, что и так смотрит на лучший вид!
Мама купила ресницы для наращивания, и папа уже час их приклеивает
Этот парень отдал девушке свои ботинки, так как её обувь натёрла её ноги
Есть ли лучший способ выразить свои чувства?
Девушке в глаза светило солнце, и её спутник придумал вот такую конструкцию с меню
Пришёл в булочную в 6.30 утра, чтобы купить жене выпечки на День матери. Я не один такой!
Папа вспомнил основы геометрии и работы с транспортиром, чтобы сделать маме идеальную клумбу
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Какой момент на фото я не увидел, который препятствовал бы этому?