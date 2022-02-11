Трое пациентов с параличом снова могут ходить благодаря имплантату спинного мозга

Трое пациентов с параличом нижних конечностей впервые за много лет смогли ходить, плавать и ездить на велосипеде — все благодаря новейшему имплантату спинного мозга. Один из пациентов — первый в мире человек, который снова смог самостоятельно ходить после полного разрыва спинного мозга, а другой благодаря этой технологии смог стать отцом.
Согласно исследователям, устройство, которое работает путем стимуляции области спинного мозга, регулирующей мышцы туловища и ног, было настолько эффективным, что все пациенты смогли стоять и ходить уже через день после его активации.
Устройство управляется программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое повторно активирует нейроны с помощью кардиостимулятора, вставленного в брюшную полость пациента.
После аварии на мотоцикле 29-летний итальянец Мишель Роккати более четырех лет был прикован к инвалидной коляске и стал одним из трех пациентов, которые тестировали имплантат. Его спинной мозг был полностью разорван, и он совсем не чувствовал ног. До этого момента никто с такой травмой так и не смог снова начать ходить.
Исследователи отмечают, что их устройство не лечит травму позвоночника, а технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни. Но, тем не менее, они назвали этот шаг «удивительным».
Руководитель проекта профессор Грегуар Куртин из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне сказал: «Наши новые мягкие имплантированные электроды предназначены для размещения под позвонками, непосредственно на спинной мозг. Они могут модулировать нейроны, регулирующие определенные группы мышц. Управляя этими имплантатами, мы можем активировать спинной мозг так, как это делает мозг естественным образом, чтобы пациент, например, стоял, ходил, плавал или катался на велосипеде».
После того, как электроды имплантированы в тело пациента, а кардиостимулятор вставлен в его живот, устройство активируется с помощью двух небольших пультов дистанционного управления. Их помещают на ходунки пациента и подключают по беспроводной связи к планшету, который, в свою очередь, передает сигналы кардиостимулятору в животе. Когда пациент нажимает кнопку на правой стороне ходунков, его левая нога отрывается от земли и опускается на несколько сантиметров вперед. Когда активируется кнопка на левой стороне, то же самое происходит с правой ногой, что позволяет пациенту ходить.
29-летний итальянец Мишель Роккати был прикован к инвалидной коляске более четырех лет после аварии на мотоцикле.
«Первые несколько шагов были невероятными — мечта сбылась, — поделился Роккати. — За последние несколько месяцев я прошел через довольно интенсивные тренировки и поставил перед собой ряд целей. Например, теперь я могу подниматься и спускаться по лестнице и надеюсь, что к весне смогу пройти один километр».
Профессор Куртин охарактеризовал темпы и масштабы реабилитации как «удивительные», добавив: «Все трое пациентов смогли стоять, ходить, крутить педали, плавать и контролировать движения своего туловища спустя всего один день после того, как их имплантаты были активированы».
В исследовании приняли участие еще два пациента, но оба пожелали остаться неизвестными.
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