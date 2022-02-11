Трое пациентов с параличом снова могут ходить благодаря имплантату спинного мозга

Согласно исследователям, устройство, которое работает путем стимуляции области спинного мозга, регулирующей мышцы туловища и ног, было настолько эффективным, что все пациенты смогли стоять и ходить уже через день после его активации.

Устройство управляется программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое повторно активирует нейроны с помощью кардиостимулятора, вставленного в брюшную полость пациента.