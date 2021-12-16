Микробы в воде и почве адаптировались к поеданию пластика

Считается, что стремительный рост использования пластика для упаковки за последние 70 лет предоставил «достаточно времени для эволюции» различных микробов, присутствующих в окружающей среде, чтобы они отреагировали на эти соединения. Согласно проекту Our World in Data, массовое производство пластика резко выросло с примерно 2 миллионов тонн в год в 1950 году до примерно 380 миллионов в 2020.

Новое исследование, опубликованное в журнале mBIO, провели ученые из Технологического университета Чалмерса (CUT). Один из авторов исследования Алексей Зелезняк рассказал, что им удалось найти несколько доказательств, подтверждающих тот факт, что потенциал глобального микробиома по разложению пластика сильно коррелирует с измерениями загрязнения окружающей среды пластиком. По его словам, это «наглядная демонстрация» того, как окружающая среда «реагирует на давление, которое мы оказываем на нее».