В Южно-Китайском море обнаружили морского скорпиона размером с собаку

Палеонтологи из Китайской академии наук опубликовали исследование в журнале Science Bulletin, в котором говорится об открытии нового вида эвриптерид (ракоскорпионов или морских скорпионов) в водах Южно-Китайского моря. Это первое подобное открытие за последние 80 лет, и оно позволяет предположить, что нам предстоит еще многое узнать о семействе миксоптерид.
Найденные в Сюшане и Ухане окаменелости длиной 38 и 101 сантиметр соответственно доказывают существование этого вида. Морской скорпион длиной 100 сантиметров, получивший название Terropterus xiushanensis, обитал в водах нынешнего Китая в силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад.
По мнению авторов исследования, окаменелости, вероятно, принадлежат молодым Terropterus, а это означает, что взрослые особи этого вида были намного крупнее.
В силурийский период Terropterus был сверххищником, стоявшим во главе пищевой цепи. Он выслеживал и нападал на рыбу и моллюсков, которых зачерпывал педипальпами перед тем, как проглотить. Педипальпы – отростки, похожие на те, что используют жгутоногие пауки. У этого вида также были хвосты, наполненные ядом.
«Скорее всего, Terropterus играл важную роль сверххищника в морских экосистемах в раннем силурийском периоде, когда в Южно-Китайском море у него не было крупных конкурентов из позвоночных», – пишут ученые в своем исследовании.
Terropterus относится к отряду эвриптерид, древних членистоногих, тесно связанных с подковообразными крабами и современными паукообразными. Также это первый вид из семейства миксоптериды, обнаруженный за последние 80 лет, а также первый вид, который был обнаружен на территории древнего суперконтинента Гондвана.
Сведений о миксоптеридах довольно мало, и многое из того, что известно, основано на образцах, ранее обнаруженных в Шотландии, Нью-Йорке, Норвегии и Эстонии. Семейство характеризуется полукруглой чешуей и крупным экзоскелетом.
Исследование окаменелостей позволило предположить, что эволюционная история миксоптерид может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее. «Наш первый миксоптерид из Гондваны – наряду с другими эвриптеридами из Китая и некоторыми описанными образцами – свидетельствует о необъективности, вызванной недостаточным сбором данных в этой группе, – пишут исследователи. – Дальнейшие исследования, особенно в Азии, могут выявить более космополитическое распространение миксоптерид и, возможно, эвриптерид».
Источник:
- В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля
- НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев
- Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков
- В Египте нашли четвероногого кита
- На шаг ближе к термоядерному синтезу: ученые протестировали магнит рекордной мощности
Понравилось24