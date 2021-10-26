В Южно-Китайском море обнаружили морского скорпиона размером с собаку

Найденные в Сюшане и Ухане окаменелости длиной 38 и 101 сантиметр соответственно доказывают существование этого вида. Морской скорпион длиной 100 сантиметров, получивший название Terropterus xiushanensis, обитал в водах нынешнего Китая в силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад.

По мнению авторов исследования, окаменелости, вероятно, принадлежат молодым Terropterus, а это означает, что взрослые особи этого вида были намного крупнее.

В силурийский период Terropterus был сверххищником, стоявшим во главе пищевой цепи. Он выслеживал и нападал на рыбу и моллюсков, которых зачерпывал педипальпами перед тем, как проглотить. Педипальпы – отростки, похожие на те, что используют жгутоногие пауки. У этого вида также были хвосты, наполненные ядом.

«Скорее всего, Terropterus играл важную роль сверххищника в морских экосистемах в раннем силурийском периоде, когда в Южно-Китайском море у него не было крупных конкурентов из позвоночных», – пишут ученые в своем исследовании.