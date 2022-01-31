Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением

В каждом языке есть такие слова, которые не переведешь одним словом, их надо объяснять.
Иностранцы, учившие русский язык, не сразу поймут, что значит «да нет, наверное», слово «субботник» или ответ «Ничего!» на вопрос «Как дела?» Точно так же и нам не всегда понятны некоторые слова и выражения на другом языке. Чтобы раскрыть их смысл, потребуется не словарь, а понимание контекста, знание национального менталитета и фразеологизмов народа.
В Китае есть свой «авось»
Не только в России делают «тяп-ляп» и «шаляй-валяй». С русским понятием «авось сойдет» соотносится китайское «чабудо». Школьник может подготовить реферат или выполнить задание на три, лишь бы галочку поставили и отстали. Работник может что-то смастерить, лишь бы не развалилось, пока стоит рядом проверяющий. Видимо, из этого понятия выполнять работу кое-как, «почти не хуже» идет стереотип о вещах, сделанных в Китае, как о недолговечных и быстро ломающихся. Если речь идет о елочных игрушках или детских погремушках, не обидно, если они быстро сломаются, страшно, если строители с таким пониманием строили здание. Так что отношение к работе нас с китайцами роднит. Но не стоит думать, что все русские ленивы, а все китайцы работают спустя рукава. Многие китайские товары — высочайшего качества. Например, в перестроечные времена бытовал другой стереотип: если вещь из Китая — сделанная хорошо и будет носиться долго.
Женщины как дети
Китай и Корею роднят схожие понятия «сацзяо» и «эгё». Китайское понятие «сацзяо» предполагает женское поведение, выказывающее нарочитую беспомощность. Если китайская пара оказалась в торговом центре и девушка закатывает своему спутнику истерику, как малый ребенок, что она хочет новое платье, духи или модный аксессуар, то это как раз «сацзяо». Мужчина может показательно (или нет) сердиться, ругаться, негодовать, но в итоге, поддавшись женскому очарованию, уступить и купить избраннице желаемое. Такая мужская реакция в китайском менталитете показывает не мужскую слабость, а честь: мужчине полагается не просто баловать любимую, а практически «портить» ее излишествами, снисхождением и чрезмерной заботой.
В корейской культуре есть похожее понятие «эгё», но все равно эти два понятия не идентичны. Корейское «эгё» означает «искусство быть по-детски милой», когда девушка ведет себя непосредственно и постоянно выказывает свою хрупкость и беспомощность. Есть даже советы, как добиться такого эффекта: коверкать речь, растягивать гласные в конце слова и по-особому разговаривать, мимически активно. Интересно, что корейское «эгё» находит все больший отклик и в других странах, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Девушки, очевидно, не желают взрослеть и брать всю ответственность за свою жизнь на себя, полагаясь на мужчин. Мужчины же, которым нравится «эгё», устали от излишне эмансипированных женщин и не прочь хотя бы частично вернуться к патриархальным временам, когда женщины были нежнее, ласковее, мягче.
Итальянские словечки для отношения к политике
Может ли простой гражданин повлиять на судьбу целой страны, играет ли большую роль его голос на выборах? Таким вопросом задаются не только у нас в стране. Итальянцы придумали понятия, обозначающие отношение простых обывателей к политике. Термин trinariciuto переводится как «человек с тремя ноздрями», но это не слово-иллюстрация к фантастическому фильму, а образное выражение. Термин означает человека с промытыми мозгами, у которого через третью ноздрю улетучились все собственные соображения. Такой человек подвержен влиянию политиков, не может отличить, где собственное представление, а где — навязанное, в общем, думает «чужими мозгами», как бы сказали в России.
Есть еще одно понятие — qualunquista. Для итальянца оно обозначает человека, думающего, что от него, маленького человечка, ничего не зависит: все равно все основные решения примут без него. Тогда зачем ходить на выборы или устраивать пикеты? Такие люди могут с апатией смотреть на политическую борьбу, могут даже высказываться негативно в кругу семьи, сидя у себя на кухне, но ничего не предпринимать для изменения существующей ситуации.
Что значит отдых для норвежца
Норвегия — не самая теплая страна, поэтому весны и тепла люди ждут с особенным нетерпением. Когда в Норвегии наступает utepils, и это значит, что можно наслаждаться свежим воздухом, собираясь с друзьями где-то в беседке, на веранде, в парке, но никак не в помещении. Это слово дословно переводится как «пиво, которое пьют на уличной веранде, потому что теплая погода позволяет». Начало utepils зависит от капризов погоды и никак не совпадает с календарной датой начала весны. Можно сказать, что такой уличный сезон есть и в России, когда все собираются где-то на природе, жарят шашлык и устраивают семейные майские пикники, а потом рассказывают о своих впечатлениях близким друзьям или выставляют позитивные фото в соцсетях.
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