Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением

Может ли простой гражданин повлиять на судьбу целой страны, играет ли большую роль его голос на выборах? Таким вопросом задаются не только у нас в стране. Итальянцы придумали понятия, обозначающие отношение простых обывателей к политике. Термин trinariciuto переводится как «человек с тремя ноздрями», но это не слово-иллюстрация к фантастическому фильму, а образное выражение. Термин означает человека с промытыми мозгами, у которого через третью ноздрю улетучились все собственные соображения. Такой человек подвержен влиянию политиков, не может отличить, где собственное представление, а где — навязанное, в общем, думает «чужими мозгами», как бы сказали в России.

Есть еще одно понятие — qualunquista. Для итальянца оно обозначает человека, думающего, что от него, маленького человечка, ничего не зависит: все равно все основные решения примут без него. Тогда зачем ходить на выборы или устраивать пикеты? Такие люди могут с апатией смотреть на политическую борьбу, могут даже высказываться негативно в кругу семьи, сидя у себя на кухне, но ничего не предпринимать для изменения существующей ситуации.

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