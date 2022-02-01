Как взяли в плен немецкого фельдмаршала Паулюса

После того, как около 6 часов утра советские войска открыли по зданию плотный огонь из пулеметов и минометов, стрельба со стороны немцев прекратилась. На первом и третьем этажах появились белые флаги. Противник хотел вступить в переговоры.

По приказу командира бригады полковника Ивана Бурмакова к универмагу направилась группа парламентеров во главе со старшим лейтенантом Федором Ильченко. Немецкий офицер, встретивший советских солдат, обратился к ним через переводчика: «Наш главный начальник хочет говорить с вашим главным начальником». На это Ильченко ему заявил: «Ну, у нашего главного начальника других дел много. Его тут нет. Придется вам иметь дело со мной».