Что вы могли не знать об атоллах



1. Слово «атолл» происходит от индоарийского - атолху. На этом языке разговаривают на Мальдивских островах, расположенных в Индийском океане. Мальдивские острова полностью состоят из 26 атоллов.



2. Если посмотреть на них, то сразу становится заметно, что они образованы более или менее круглым кольцом из кораллов, какое полностью или частично окружает лагуну, расположенную в центре (при этом лагуна не всегда круглая). Коралл – это материал скелета колонии коралловых полипов. Его создают древнейшие многоклеточные организмы, какие живут на нашей планете уже приблизительно 550 миллионов лет.



3. Знаменитый британский ученый и натуралист Чарльз Дарвин был первым ученым в мире, кто представил теорию образования атоллов. Эта теория заключалась в том, что различные коралловые рифы, какие мы видим, находятся в разных фазах формирования. Иными словами, их формирование имеет несколько фаз, а также состоит из двух одновременных процессов: роста кораллового рифа и постепенного опускания океанического острова.



Первая фаза – формирование кораллового рифа вокруг вулканического острова. Со временем, из-за роста кораллов и опускания вулканического острова, он превращается в барьерный риф. Между островов и рифом, какой заполняется водой, начинает создаваться определенное расстояние.



Последняя фаза – формирование атолла. В это время остров полностью скрывается под поверхностью воды, и мы можем видеть только кольцеобразный коралловый риф с лагуной внутри.



Таким образом, согласно Дарвину, вулканический остров, коралловый риф, барьерный риф и атолл – это одно и то же, только на разной стадии биологического процесса.



4. Во время его формирования коралл не тонет, так как он не перестает расти (в это же время вулканический остров начинает «тонуть»). Время, необходимое для его формирования может сильно варьироваться, но согласно предварительным подсчетам ученых, этот процесс продолжается приблизительно 30 миллионов лет.



5. Так как для процветания кораллам необходимы тропические температуры, атоллы встречаются только в тропиках и субтропиках.



6. Самый большой атолл в мире – Остров Рождества (он же Кристмас). Он входит в состав Республики Кирибати. Его площадь составляет 388 км?, а площадь лагуны – 324 км?.



7. Самым существенным различием между атоллом и островом, безусловно, является наличие кораллового рифа, в то время как остров на самом деле состоит из участка суши, выступающего в море или даже в озере или реке. Атоллы, в целом, обычно старше островов и практически всегда имеют круглую форму из-за своего вулканического происхождения.

