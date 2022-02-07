Что вы могли не знать об атоллах

Атолл – это кольцеобразный коралловый риф, остров или ряд островов. Он полностью или частично окружает водоем, называемый лагуной. И сегодня я решила подробнее рассказать вам об этих удивительных творениях природы.
1. Слово «атолл» происходит от индоарийского - атолху. На этом языке разговаривают на Мальдивских островах, расположенных в Индийском океане. Мальдивские острова полностью состоят из 26 атоллов.
2. Если посмотреть на них, то сразу становится заметно, что они образованы более или менее круглым кольцом из кораллов, какое полностью или частично окружает лагуну, расположенную в центре (при этом лагуна не всегда круглая). Коралл – это материал скелета колонии коралловых полипов. Его создают древнейшие многоклеточные организмы, какие живут на нашей планете уже приблизительно 550 миллионов лет.
3. Знаменитый британский ученый и натуралист Чарльз Дарвин был первым ученым в мире, кто представил теорию образования атоллов. Эта теория заключалась в том, что различные коралловые рифы, какие мы видим, находятся в разных фазах формирования. Иными словами, их формирование имеет несколько фаз, а также состоит из двух одновременных процессов: роста кораллового рифа и постепенного опускания океанического острова.
Первая фаза – формирование кораллового рифа вокруг вулканического острова. Со временем, из-за роста кораллов и опускания вулканического острова, он превращается в барьерный риф. Между островов и рифом, какой заполняется водой, начинает создаваться определенное расстояние.
Последняя фаза – формирование атолла. В это время остров полностью скрывается под поверхностью воды, и мы можем видеть только кольцеобразный коралловый риф с лагуной внутри.
Таким образом, согласно Дарвину, вулканический остров, коралловый риф, барьерный риф и атолл – это одно и то же, только на разной стадии биологического процесса.
4. Во время его формирования коралл не тонет, так как он не перестает расти (в это же время вулканический остров начинает «тонуть»). Время, необходимое для его формирования может сильно варьироваться, но согласно предварительным подсчетам ученых, этот процесс продолжается приблизительно 30 миллионов лет.
5. Так как для процветания кораллам необходимы тропические температуры, атоллы встречаются только в тропиках и субтропиках.
6. Самый большой атолл в мире – Остров Рождества (он же Кристмас). Он входит в состав Республики Кирибати. Его площадь составляет 388 км?, а площадь лагуны – 324 км?.
7. Самым существенным различием между атоллом и островом, безусловно, является наличие кораллового рифа, в то время как остров на самом деле состоит из участка суши, выступающего в море или даже в озере или реке. Атоллы, в целом, обычно старше островов и практически всегда имеют круглую форму из-за своего вулканического происхождения.
8. Как и любому другому геологическому образованию на Земле, атоллу суждено исчезнуть. Это только вопрос времени. Достаточно того, что среднее значение повышения уровня моря превышает среднюю скорость роста кораллов. То есть, кораллы не могут угнаться за поднимающимся уровнем моря.
К сожалению, данное явление наблюдается на знаменитых Мальдивских островах. Мальдивы являются одним из самых низких государств на Земле. Большая часть страны (более 80%) расположена на высоте не более 1 метра над уровнем моря. И согласно подсчетам ученых, если уровень Мирового океана продолжит подыматься с той же скоростью, с какой он подымается сейчас, то Мальдивы могут исчезнуть под водой уже через 100 лет.
9. Их высота, в среднем, не превышает 3-4 метров над средним уровнем Мирового океана.
10. Они часто скрыты океанскими волнами. Тысячи кораблей, начиная с древних полинезийских каноэ и заканчивая большими американскими военными кораблями, оказались на мели или потерпели крушение на скрытых атоллах. Плот из безрельсовых бревен Кон-Тики, вероятно, самый известный плот в истории, стал жертвой одного из таких скрытых атоллов.
В 1947 году под руководством норвежского археолога и путешественника Тура Хейердала Кон-Тики успешно преодолел 6980 км по океану, проплыв от Перу до южной части Тихого океана. Самым сложным испытанием в пути были не волны, течения или пассаты в открытом океане. Самой большой проблемой для Тура Хейердала и еще пяти его спутников были именно атоллы. В конечном итоге, на 101 день плавания плот потерпел крушение на втором атолле Рароиа.
11. Они часто представляют собой необитаемые острова. Многие из них отдалены от населенных пунктов и труднодоступны для человека. В 20-м веке такая изоляция сделала их привлекательными в качестве полигонов для испытания ядерного оружия таких стран как США, Великобритания и Франция. К примеру, первая водородная бомба была испытана Соединенными Штатами Америки на атолле Бикини.
Франция продолжала ядерные испытания на атолле Муруроа вплоть до 1996, что регулярно вызывало недовольство и протесты по всему миру.
12. Самыми знаменитыми островными государствами, состоящими из атоллов, являются Мальдивы (расположены в Индийском океане) и Кирибати (в Тихом океане). Туризм является важнейшей частью экономики этих стран. Тем не менее, большинство атоллов, заселенных людьми, не пользуются популярностью среди туристов и относятся к числу слаборазвитых стран мира.
Если их не посещают туристы, то местным жителям очень сложно зарабатывать деньги. Все дело в том, что на них практически нет природных ресурсов. Почва здесь достаточно плохая и в редких случаях подходит для ведения сельского хозяйства. Поэтому многие товары импортируются, а основным занятием жителей является рыбалка.
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Может дно стало подниматься?