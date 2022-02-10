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"Здравствуйте, проститутки!": Милонов пришел в бордель и отчитал жрицу любви и ее клиента

"Здравствуйте, проститутки!": Милонов пришел в бордель и отчитал жрицу любви и ее клиента (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2022 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Милонов   бордель   видео   жрица любви   лекция   нравственность   питер   
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Конечно, после такой внушительной беседы на камеру "ночная бабочка" раскается и пойдет работать кассиром в "Пятерочку". А мигранту и вовсе не позавидуешь. Пришел Милонов и обломал весь кайф.

Депутат Госдумы Виталий Милонов планомерно ведет борьбу за нравственность и здоровье: то предложит запретить кальяны, то потребует приравнять аборт к убийству.


На этот раз политик решил поговорить с проститутками, чтобы объяснить заблудшим женщинам, что их ремесло крайне опасно и ненадежно. Милонов отправился в бордель и душевно поговорил с путанами. Конечно, девушки стеснялись и прикрывали лица руками, но наверное поняли всю тяжесть и безысходность своего положения, а после ухода депутата раскаялись и отказали клиентам в плотских утехах.


Больше всего пострадал мигрант, заплативший 2000 рублей и не получивший своего.



Ниже полная версия похода Милонова по борделям.


Кстати, "в народ" Милонов тоже регулярно ходит - правда, не всегда эти вылазки получаются успешными. Но проститутки - женщины скромные и депутата не оскорбляли. Мигрант тоже.


Источник:

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Метки: Ynews   Милонов   бордель   видео   жрица любви   лекция   нравственность   питер   
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16  комментариев
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17k
homerchik 3 часа назад
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* You All Полчаса назад
по ходуу шлёндра к которой пришёл была занята и этот психанул и стал истерить
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419
leemur86 42 минуты назад
Проститутка-политическая и его коллега
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Странно,мигрант оказался без ножа?
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
похоже этому рыжему, даже прости..тки уже не дают....
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12k
Святослав 2 часа назад

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2k
Frank Borman 2 часа назад
Политическая проститутка ругает сексуальную проститутку. Видно, испугался конкуренции.
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3k
aleksander 2 часа назад
Так вот зачем депутаты нужны!
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Вот ане - багатыри земли рускай!
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7k
Михаил 3 часа назад
Похоже Милонов бордель с Госдумой перепутал...
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1k
Мрачный Жнец 3 часа назад
Милонов чего только не сделает чтобы напомнить о себе...
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112
kitdmuk_wqed 3 часа назад
А почему, если он за здоровье и нравственность борется, у него на фото нос красный, как у Балбеса из "Самогонщиков" после кружки самогона? Может это болезнь какая у него, или природная особенность? Никто не в курсе?
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784
Tabas_co 3 часа назад
Мигрант попал. Мало того, что ославили в видео, еще и депортируют, если Милонов, конечно, не просто болтал, а решит довести дело до конца. Заплатил мужик деньги - и ни удовольствия, ни денег, еще и в видео попал.
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971
Ksenia2 3 часа назад
Как ему там лицо охрана не набила. Даже удивительно.
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