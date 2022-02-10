"Здравствуйте, проститутки!": Милонов пришел в бордель и отчитал жрицу любви и ее клиента

Депутат Госдумы Виталий Милонов планомерно ведет борьбу за нравственность и здоровье: то предложит запретить кальяны, то потребует приравнять аборт к убийству.

На этот раз политик решил поговорить с проститутками, чтобы объяснить заблудшим женщинам, что их ремесло крайне опасно и ненадежно. Милонов отправился в бордель и душевно поговорил с путанами. Конечно, девушки стеснялись и прикрывали лица руками, но наверное поняли всю тяжесть и безысходность своего положения, а после ухода депутата раскаялись и отказали клиентам в плотских утехах.

Больше всего пострадал мигрант, заплативший 2000 рублей и не получивший своего.