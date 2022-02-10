"Здравствуйте, проститутки!": Милонов пришел в бордель и отчитал жрицу любви и ее клиента

Конечно, после такой внушительной беседы на камеру "ночная бабочка" раскается и пойдет работать кассиром в "Пятерочку". А мигранту и вовсе не позавидуешь. Пришел Милонов и обломал весь кайф.
Депутат Госдумы Виталий Милонов планомерно ведет борьбу за нравственность и здоровье: то предложит запретить кальяны, то потребует приравнять аборт к убийству.
На этот раз политик решил поговорить с проститутками, чтобы объяснить заблудшим женщинам, что их ремесло крайне опасно и ненадежно. Милонов отправился в бордель и душевно поговорил с путанами. Конечно, девушки стеснялись и прикрывали лица руками, но наверное поняли всю тяжесть и безысходность своего положения, а после ухода депутата раскаялись и отказали клиентам в плотских утехах.
Больше всего пострадал мигрант, заплативший 2000 рублей и не получивший своего.
Ниже полная версия похода Милонова по борделям.
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Кстати, "в народ" Милонов тоже регулярно ходит - правда, не всегда эти вылазки получаются успешными. Но проститутки - женщины скромные и депутата не оскорбляли. Мигрант тоже.
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