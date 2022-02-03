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Под прицелом "Большого Брата": на мясокомбинате в Татарстане сотрудников пронумеровали для учета личной эффективности

Под прицелом "Большого Брата": на мясокомбинате в Татарстане сотрудников пронумеровали для учета личной эффективности (4 фото)

Автор:
03 февраля 2022 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Набережные Челны   большой брат следит за вами   видео   конвейер   мясокомбинат   реакция соцсетей   эффективность труда капитализм   
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На каждого работника надели шапочку с номером. Установленные сверху камеры следят за эффективностью работы персонала.

На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК», которое входит в холдинг «Агросила», решили поднять эффективность труда. Для этого внедрили систему «Маттлер», чтобы сотрудники работали с максимальной отдачей. Каждый из работников перед сменой надевает шапочку с личным номером. Камеры, установленные по всему предприятию, считывают каждый шаг сотрудника.


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Гендиректор "Агросилы" Светлана Барсукова поясняет: "камера над линией высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца".



Гендиректор довольна: производительность труда уже выросла на 15%. В планах за этот год поднять ее до 25%.


Подобные системы внедрены на многих предприятиях в США. К примеру, такая же программа учитывает все телодвижения сборщиков заказов в "Амазон". "Большой Брат" следит за тем, чтобы сотрудники не разговаривали друг с другом и не отвлекались. Кроме прочего, регламентировано буквально все. Даже на посещение туалета дается не блолее 15 минут. Если человек задержался, отлучившись по нужде, сверх этого норматива, его ждут штрафные баллы, которые учитываются при расчете зарплаты.


Неизвестно, сколько времени дают на посещение туалета на мясокомбинате в Набережных Челнах, но, похоже, для повышения эффективности на 25%, придется регламентировать и эту сторону жизни сотрудников.


Ну а реакция пользователей соцсетей на это нововведение никого не удивляет.

А как считаете вы, уважаемые фишкяне: подобные меры - единственное, чем можно повысить эффективность труда?

Источник:

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Метки: Ynews   Набережные Челны   большой брат следит за вами   видео   конвейер   мясокомбинат   реакция соцсетей   эффективность труда капитализм   
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27  комментариев
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Какое-то недовериеу работодателя, а у нас на работе, джентельменам верят на слово.
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30k
ACU900 Минуту назад
Раньше только коров (или другой скот) пронумировывали, теперь , вот, работников...
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18k
nobody® 9 минут назад
Игра в кальмара тоже была с номерами
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6k
SR 11 минут назад
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8k
Hunson Abadeer 17 минут назад
рабство какое то... туалет по минутам, разговорчики - штраф...
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8k
Ivan 45 минут назад
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5k
Борис Карабанов 49 минут назад
Шо, опять "печать сатаны!", "этими QR-кодами нас загоняют в концлагеря!", "нарушение прав человека!"?
В чём проблема? Ущемили права? Дверь открыта! Рабочее место пустым останется очень недолго. Это капитализм, детка. Это жвачка, джинсы и Турция.
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7k
KarabasBarabas 56 минут назад
Надо тогда написать, какая у них там зарплата и как она зависит от выработки. Возможно после этих цифр половина критиков встанут в очередь за этими шапочками. Как работодатель - поддерживаю такие новшества. Не хотите - не работайте, желающие найдутся.
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1k
Max Час назад
Иногда в беседе с людьми, придерживающимися определенных взглядов меня ускоряют, что я равнодушен к массовым расправам, которые произошли после революции 1917 года и равнодушен к жертвам репрессий. Я им всегда указываю на истории, подобные этой, и прошу потом не удивляться никаким ответным реакциям доведенного до отчаяния народа - на мой взгляд это Вселенная пытается восстановить нарушенный ранее баланс.
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24k
Ваня Час назад
правильный комментарий про концлагеря...
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21k
Юрий Час назад
Когда к этому приучают с детства...

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5k
tamin Час назад
Видео аналитика как средство повышения работоспособности? Красиво в уши нассали продавцы. Через 3 месяца все привыкнуть и не будет повышения никакого. Бесполезная трата денег. Вот анализировать поведенческие модели на входе в завод аля агрессия, сборы и.т.д., использовать биометрию для прохода, контролировать перекуры да. Можно. Определить эффективность работы-ручной привод.
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1k
анатолий горленко Час назад
Если в колбасе найдут мясо, то надо будет расследовать несчастный случай на производстве. Вот тут эта система и пригодится.
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24k
Очевидное-Невероятное Час назад
каждый пронумерован электронным прибором, который еще и САМ покупает за большие деньги и носит его в кармане, при этом для некоторых этот электронный поводок еще и предмет гордости.
---
через смартфон отслеживаются ваша активность, передвижения, рисуются ваши дом/работа/предпочитаемые места отдыха, через находящихся физически рядом и контактам рисуются профиля семьи/друзей/сотрудников, отслеживаются покупки, в фоновом режиме прослушиваются разговоры и т.д.
это другое лишь потому что привязку к смартфонам глазками не видно?
фу фу фу... шапочка с номером.
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1k
Max Час назад
Есть ещё другой путь "повышения" производительности - уменьшить количество ИТР и рабочих и увеличить количество "эффективных" менеджеров, чтобы "контролировать" работу ИТР и рабочих.
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659
Dimon 2 часа назад
Я думаю, что работникам все равно, так как на конвейер и прочую потоковую работу, где каждый делает одну операцию наподобие швеи, которая только рукава пришивает идут люди определенного склада ума, как правило недалёкого и работают там десятилетия!
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3k
Wertos 2 часа назад
Производительность поднялась, а ЗП ?
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106
Владимир Кузьмичёв Wertos 49 минут назад
А ЗП снизилась)
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39k
Alex 2 часа назад
Прямо как в тюрьме
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