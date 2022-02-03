Под прицелом "Большого Брата": на мясокомбинате в Татарстане сотрудников пронумеровали для учета личной эффективности

На каждого работника надели шапочку с номером. Установленные сверху камеры следят за эффективностью работы персонала.
На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК», которое входит в холдинг «Агросила», решили поднять эффективность труда. Для этого внедрили систему «Маттлер», чтобы сотрудники работали с максимальной отдачей. Каждый из работников перед сменой надевает шапочку с личным номером. Камеры, установленные по всему предприятию, считывают каждый шаг сотрудника.
Гендиректор "Агросилы" Светлана Барсукова поясняет: "камера над линией высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца".
Гендиректор довольна: производительность труда уже выросла на 15%. В планах за этот год поднять ее до 25%.
Подобные системы внедрены на многих предприятиях в США. К примеру, такая же программа учитывает все телодвижения сборщиков заказов в "Амазон". "Большой Брат" следит за тем, чтобы сотрудники не разговаривали друг с другом и не отвлекались. Кроме прочего, регламентировано буквально все. Даже на посещение туалета дается не блолее 15 минут. Если человек задержался, отлучившись по нужде, сверх этого норматива, его ждут штрафные баллы, которые учитываются при расчете зарплаты.
Неизвестно, сколько времени дают на посещение туалета на мясокомбинате в Набережных Челнах, но, похоже, для повышения эффективности на 25%, придется регламентировать и эту сторону жизни сотрудников.
Ну а реакция пользователей соцсетей на это нововведение никого не удивляет.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне: подобные меры - единственное, чем можно повысить эффективность труда?
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В чём проблема? Ущемили права? Дверь открыта! Рабочее место пустым останется очень недолго. Это капитализм, детка. Это жвачка, джинсы и Турция.
У на сна "курятниках" чуть поменьше, но камер тоже понатыкано. Даже в душевых. Раздеваешься под камерами абсолютно до гола, идёшь в проходную душевую, там тоже камеры и проходишь в следующую раздевалку, в которой так-же есть камеры. За всем этим процессом наблюдают и местное начальство, и удалённо. Если кому-то покажется что ты недостаточно тщательно помылся - тут-же прибегает человек и отправляет обратно в душевую.
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через смартфон отслеживаются ваша активность, передвижения, рисуются ваши дом/работа/предпочитаемые места отдыха, через находящихся физически рядом и контактам рисуются профиля семьи/друзей/сотрудников, отслеживаются покупки, в фоновом режиме прослушиваются разговоры и т.д.
это другое лишь потому что привязку к смартфонам глазками не видно?
фу фу фу... шапочка с номером.
Себя они считают гениальными руководителями и требуют за это баснословные зарплаты. По факту эти люди ставят перед собой только одну цель. Заработать в короткий срок большие деньги, по возможности подняться в должности и, не достигнув цели, вовремя свалить в сторону.
И сваливают они так и в тот момент, чтобы ничего отрицательного не случилось.
После себя эти менеджеры оставляют:
1. Увеличенный бумажный оборот, тем самым доказывая, что они работают.
2. Уволенных или уволившихся отраслевых специалистов.
3. Обновлённые внутренние документы и именно с собственной подписью, как бы показывая, как они работали и перестраивали внутренние и внешние цепочки.
4. Разваленное производство. То что раньше рядовые инженеры решали и перестраивали по ходу работы и по телефону, они решают месяцами и перепиской между подразделениями. А потом утверждают все это своими приказами. Эти гениальные специалисты выучили две науки. Первая - это грамотная расчистка должностного и высокооплачиваемого поля для своей команды. Путь здесь один - уволить грамотных спецов, которые противостоят тупому и бессмысленному телодвижению, за которым стоит удвоение или утроение работы. Второе - хоть какое-то движение вперёд они осуществляют за счёт специалистов среднего звена, которые, в надежде на лучшие зарплаты и должности, трудятся и днём и ночью. Суточный труд таких специалистов позволяет этим гениям заставить также работать и работников низшего звена. Именно эти шаги позволяют им на первом этапе повысить производительность труда и отчитаться перед вышестоящим начальством в своих гениальных делах. Увеличивающийся бумажный оборот даёт им возможность постепенно вникать в производство. Почему? Ответ лежит на поверхности. Все внутренние и внешние бумаги составляют отраслевые специалисты, которые являются спецами высокой квалификации. Именно эта ситуация добивает специалистов. Эти люди понимают, что обучение новоявленных «гениев», написание всех бумаг и движение производственного процесса осуществляют именно они и за гораздо меньшие деньги. В отличии от специалистов эти «гении» менеджмента приходят посидеть и поучиться. Но делают это за очень большие зарплаты. Самым гениальным их изобретением является то, что они по каждому чиху проводят совещания, которые позволяю им распознать людей и выучить производство. Трудно сказать, когда и кто прекратит эту ерунду, когда филологи занимаются продажей навоза, юристы возглавляют архитектурные бюро, а экономисты руководят стройками. В руководстве должны стоять профильные инженеры с большим стажем работы , а менеджеры должны быть мелкими клерками. Именно тогда и начнётся реальный рост производства и экономики в целом. Когда началась ВОВ, то этих менеджеров и в помине не было. Всю промышленность из западной части СССР ЭВАКУИРОВАЛИ ЗА УРАЛ за два месяца и в этой обстановке служебных записок не писали, а просто делали дело с пониманием всех последствий невыполнения поставленных задач для своей страны. И это делали простые рядовые инженеры САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПТ-ушник в СССР мог закончить институт на вечернем отделении, но при этом он становился КЛАССНЫМ инженером. И такие инженеры превосходили западных братьев на голову. Только по этой причине этих людей скупали капиталистические страны. Сегодняшний метод образования на основе «УГАДАЙКИ» или «ЕГ» позволяет вырастить не инженеров, а гадалок со слабым уровнем образования. В дальнейшем эти людишки становятся так называемыми менеджерами. Самое ужасное происходит тогда, когда они попадают работать исполнительную власть. Под руководством таких «гениев» рассыпаются целые отраслевые направления.
Если ЕГ так плох, то как объяснить это?
- "Российские школьники выиграли пять золотых медалей на 51-й Международной олимпиаде по физике, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. ФАН 23.07.2021"
- "Российские школьники взяли "золото" международной олимпиаде по математике.
В Бухаресте подвели итоги международной математической олимпиады Romanian Masters. Сборная России завоевала пять золотых медалей и стала первой в командном зачете. 2020"
- "Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, сообщается на сайте Минпросвещения России. Это абсолютный рекорд, указало ведомство. 10.2021"
- "Все четыре российских школьника, которые приняли участие в 53-й Международной олимпиаде по химии, завоевали на ней золото. Химическая олимпиада, как и международная спортивная, проходила в эти дни в Японии 2021".
А в институтах тоже ЕГ?
"Под руководством таких «гениев» рассыпаются целые отраслевые направления." - да только эти "гении", как правило дочки и сынки "нужных" людей с купленными дипломами. И судить по этим "топ-менеджерам" уровень образования не совсем корректно.