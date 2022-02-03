Под прицелом "Большого Брата": на мясокомбинате в Татарстане сотрудников пронумеровали для учета личной эффективности

Гендиректор довольна: производительность труда уже выросла на 15%. В планах за этот год поднять ее до 25%.

Подобные системы внедрены на многих предприятиях в США. К примеру, такая же программа учитывает все телодвижения сборщиков заказов в "Амазон". "Большой Брат" следит за тем, чтобы сотрудники не разговаривали друг с другом и не отвлекались. Кроме прочего, регламентировано буквально все. Даже на посещение туалета дается не блолее 15 минут. Если человек задержался, отлучившись по нужде, сверх этого норматива, его ждут штрафные баллы, которые учитываются при расчете зарплаты.

Неизвестно, сколько времени дают на посещение туалета на мясокомбинате в Набережных Челнах, но, похоже, для повышения эффективности на 25%, придется регламентировать и эту сторону жизни сотрудников.

Ну а реакция пользователей соцсетей на это нововведение никого не удивляет.