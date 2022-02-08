Fly, Volkswagen, fly: немецкий автомобильный концерн пранкует своих клиентов

Очередная комедия в рекламе компании. Инженеры добавили в машину ничего не подозревающего водителя парочку изменений.
Телеграм-канал "Олдскульный маркетинг" опубликовал, несомненно, креативный рекламный ролик от немецкого автомобильного концерна.
На видео обычному бюргеру под покровом ночи (правда, с ведома и при непосредственном участии его жены), инженеры Volkswagen устанавливают в авто дополнительные опции.
Утром ничего не подозревающий бюргер садится за руль, и в процессе поездки глаза его становятся все больше и больше, а в голове начинают роиться мысли на тему "что не так с моей головой".
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"Если мужик не подставной, можно только догадываться, какие эмоции он испытал от режима "Fly", - иронизируют авторы канала.
Вообще, компания Volkswagen выпустила уже много запоминающихся красивых рекламных роликов. Этот вот тоже обязательно стоит посмотреть - как образец качественного рекламного кейса, ну и просто, чтобы поднять настроение. Даже если не очень дружите с иностранными языками.
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Понравилось12
Спасибо, посмеялся.
)))
В тексте пару раз упоминается слово "бюргер". В совковой пропаганде это слово ВСЕГДА упоминалось в пренебрежительном и уничижительном смысле.
"Богатенькие бюргеры", " зажиточные немецкие бюргеры" и т.д.
Слово "бюргер "это ничто иное, как дословный перевод на немецкий язык
слова " гражданин".
номера мне неизвестные. чехи???