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Fly, Volkswagen, fly: немецкий автомобильный концерн пранкует своих клиентов

Fly, Volkswagen, fly: немецкий автомобильный концерн пранкует своих клиентов (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 21:50
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   автопром   креатив   реклама   рекламный ролик   фольксваген   
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Очередная комедия в рекламе компании. Инженеры добавили в машину ничего не подозревающего водителя парочку изменений.

Телеграм-канал "Олдскульный маркетинг" опубликовал, несомненно, креативный рекламный ролик от немецкого автомобильного концерна.

На видео обычному бюргеру под покровом ночи (правда, с ведома и при непосредственном участии его жены), инженеры Volkswagen устанавливают в авто дополнительные опции.

Утром ничего не подозревающий бюргер садится за руль, и в процессе поездки глаза его становятся все больше и больше, а в голове начинают роиться мысли на тему "что не так с моей головой".

"Если мужик не подставной, можно только догадываться, какие эмоции он испытал от режима "Fly", - иронизируют авторы канала.

Вообще, компания Volkswagen выпустила уже много запоминающихся красивых рекламных роликов. Этот вот тоже обязательно стоит посмотреть - как образец качественного рекламного кейса, ну и просто, чтобы поднять настроение. Даже если не очень дружите с иностранными языками.

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Метки: Volkswagen   автопром   креатив   реклама   рекламный ролик   фольксваген   
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7  комментариев
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38k
Бабай Час назад
Реклама, ясен пень. Но смешно.
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19k
Сталкер 10 минут назад
Прикольный ролик.

Спасибо, посмеялся.
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20k
kamanch 14 минут назад
Volkswagen. Das Auto.
)))
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13k
Вася Час назад
реклама расчитанная на долбо.бов
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120k
arek14 Час назад
Немного занудства.
В тексте пару раз упоминается слово "бюргер". В совковой пропаганде это слово ВСЕГДА упоминалось в пренебрежительном и уничижительном смысле.
"Богатенькие бюргеры", " зажиточные немецкие бюргеры" и т.д.
Слово "бюргер "это ничто иное, как дословный перевод на немецкий язык
слова " гражданин".
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48k
Albert GER Час назад
это не бюргер. и вообще не Германия.
номера мне неизвестные. чехи???
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