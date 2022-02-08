Fly, Volkswagen, fly: немецкий автомобильный концерн пранкует своих клиентов

Телеграм-канал "Олдскульный маркетинг" опубликовал, несомненно, креативный рекламный ролик от немецкого автомобильного концерна.

На видео обычному бюргеру под покровом ночи (правда, с ведома и при непосредственном участии его жены), инженеры Volkswagen устанавливают в авто дополнительные опции.

Утром ничего не подозревающий бюргер садится за руль, и в процессе поездки глаза его становятся все больше и больше, а в голове начинают роиться мысли на тему "что не так с моей головой".