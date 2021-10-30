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Попробуй не купить: американка стала лицом магазина

Попробуй не купить: американка стала лицом магазина (25 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2021 18:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гипермаркет   интересно   креатив   реклама   фото   
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Сразу в голову приходит рекламная кампания "Пятерочки", где участвовали Бабкина и Ко. Казалось бы, что обычный человек с внешностью, которая не соответствует общим стандартам красоты, не сможет стать официальным представителем рекламной кампании.

В американском штате Мэриленд местный супермаркет Walmart North East ведет грамотную работу в социальных сетях, публикуя посты с участием своих работников.


Но больше всех выделяется Шарлин. Обычная работница, которая влюбила многих пользователей социальных сетей своей харизмой и чувством юмора.

Казалось бы, ничего необычного, просто обычная женщина, которую фотографируют в локациях гипермаркета, но пользователи даже создали петицию, призывая пригласить женщину на популярное Шоу Эллен Дедженерес.


Вот так, нестандартное мышление привлекло внимание СМИ и пользователей в соц сетях, к рекламной кампании, которая практически ничего не стоила.

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Метки: гипермаркет   интересно   креатив   реклама   фото   
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4  комментария
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20k
Ego sum qui sum 56 минут назад
бабка с грустной моськой
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Ольга Минуту назад
У нас такую мадам на рекламу никогда не поставят. Будут жизнерадостные нереальные "покупатели", которым верить не хочется.
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5k
Ruk 9 минут назад
она явно не рада
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