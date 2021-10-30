Попробуй не купить: американка стала лицом магазина

Сразу в голову приходит рекламная кампания "Пятерочки", где участвовали Бабкина и Ко. Казалось бы, что обычный человек с внешностью, которая не соответствует общим стандартам красоты, не сможет стать официальным представителем рекламной кампании.
В американском штате Мэриленд местный супермаркет Walmart North East ведет грамотную работу в социальных сетях, публикуя посты с участием своих работников.
Но больше всех выделяется Шарлин. Обычная работница, которая влюбила многих пользователей социальных сетей своей харизмой и чувством юмора.
Казалось бы, ничего необычного, просто обычная женщина, которую фотографируют в локациях гипермаркета, но пользователи даже создали петицию, призывая пригласить женщину на популярное Шоу Эллен Дедженерес.
Вот так, нестандартное мышление привлекло внимание СМИ и пользователей в соц сетях, к рекламной кампании, которая практически ничего не стоила.
Источник:
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