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17 забавных шедевров креативной рекламы

17 забавных шедевров креативной рекламы (16 фото)

Автор:
05 октября 2021 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   подборка   реклама   фото   
5008
16

Чтобы продать товар или услугу, недостаточно просто знать законы экономики, тут нужен креатив.

А как привлечь внимание клиентов, когда конкуренция на рынке так высока? Тут на помощь придут боги маркетинга и рекламы, которые придумывают шедевры на грани добра и зла, вызывающие смешанные чувства. Но они точно не остаются незамеченными. Мы собрали для вас несколько забавных примеров:


Выбор очевиден

×

Выбери своё тотемное животное

Неожиданный поворот

Не то, что вы подумали

Детский магазин в Тамбове

Просто гель для душа «Крутой мужик»


То, что доктор прописал

Нейминг на грани

Здесь прекрасно всё

Многозначительно

Маркетинг против вымирания

Итальянская обувь

Автосервисный креатив

Цветы VS Шаверма

Мастера своего дела

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Метки: Юмор   забавно   креатив   подборка   реклама   фото   
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Павел 2 дня назад
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Анна Анна 22 часа назад
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Павел 2 дня назад
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