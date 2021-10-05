17 забавных шедевров креативной рекламы

А как привлечь внимание клиентов, когда конкуренция на рынке так высока? Тут на помощь придут боги маркетинга и рекламы, которые придумывают шедевры на грани добра и зла, вызывающие смешанные чувства. Но они точно не остаются незамеченными. Мы собрали для вас несколько забавных примеров:

Выбор очевиден