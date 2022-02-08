Новый помощник

×

×

— Какой выкуп?..— Ежегодный. Деньги, драгоценности, ну и девушка, разумеется. Погоди, — спохватился он, — ты что, не из города приехал?— Нет.— Так я и думал, — вздохнул помощник. — Ну, тогда будь здоров, до свиданья.Он развернулся с явным намерением уйти обратно в пещеру.— Эй, постой! — окликнул его рыцарь.— Ну чего тебе еще?— Я пришел убить дракона.— Не советую, — покачал головой помощник. — Во-первых, господин дракон велик и могуч, тебе с ним не справиться. Уж можешь мне поверить. А во-вторых…Помощник вытянул из ножен длинный меч и встал в боевую позицию.— Я никак не могу тебе позволить пройти дальше. Сожалею, но тебе придется вернуться.— Я всё равно убью дракона! — заявил рыцарь, обнажая собственный меч.— Только через мой труп.Уже с первых ударов рыцарь понял, что перед ним очень сильный противник. Но тому явно не хватало практики, скоро он начал уставать и хватать воздух ртом, хотя сдаваться явно не собирался. И наконец, неловко оступившись, помощник дракона качнулся вперед и сам напоролся на меч.— Ох, — выдохнул он, оседая на землю. — Больно, черт…— Извини, — сказал рыцарь. — Я не хотел… Но ты же сам меня не пропускал к дракону!— Дурак, — скривился помощник. — Я уже убил… шесть лет назад… ты не понимаешь… ты еще не видел…Он поперхнулся кровью, закашлялся и умер.Рыцарь вошел в пещеру, но вскоре вернулся и деловито обыскал труп. На поясе помощника нашлись ключи от запертых ворот, и рыцарь смог пройти дальше.В пещере драконом и не пахло. За первой дверью обнаружилась сокровищница, и рыцарь присвистнул от открывшегося зрелища. Вторая дверь вела в кладовку, где хранились подношения от жителей города. Свежее мясо, овощи, фрукты и знаменитые местные вина. Рыцарь наскоро перекусил и продолжил экскурсию. Третья дверь скрывала за собой просторное светлое помещение, и когда рыцарь шагнул за порог, в его сторону обернулись пять очаровательных головок: две рыжих, две каштановых и одна белокурая. Девушки были почти не одеты, а вся обстановка комнаты… Рыцарь шагнул назад, захлопнул дверь и привалился к ней спиной.— Так, — сказал он. — Так.От входа в пещеру послышался звук рога, и рыцарь вышел наружу. Там нерешительно топтались старейшины города, рядом с ними стоял понурый ослик, нагруженный тяжелыми сумками с выкупом. Связанная девушка подняла на рыцаря глаза, и он нервно сглотнул.— Мы привезли требуемое, — сказал один из старейшин. — А где господин дракон? И кто Вы такой… Вы убили его?— Нет, — ответил рыцарь, подвешивая на пояс связку ключей. — Сожалею, но нет. Я его новый помощник.