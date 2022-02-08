Новый помощник

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1
Из пещеры к рыцарю вышел, позевывая, невысокий плотный мужчина в старых доспехах.
— Чего надо? — довольно нелюбезно спросил он.
— А где дракон?
— Я его помощник. И доверенное лицо. — Он вытянул шею, заглядывая рыцарю за спину. — А где выкуп?
— Чего надо? — довольно нелюбезно спросил он.
— А где дракон?
— Я его помощник. И доверенное лицо. — Он вытянул шею, заглядывая рыцарю за спину. — А где выкуп?
— Какой выкуп?..
— Ежегодный. Деньги, драгоценности, ну и девушка, разумеется. Погоди, — спохватился он, — ты что, не из города приехал?
— Нет.
— Так я и думал, — вздохнул помощник. — Ну, тогда будь здоров, до свиданья.
Он развернулся с явным намерением уйти обратно в пещеру.
— Эй, постой! — окликнул его рыцарь.
— Ну чего тебе еще?
— Я пришел убить дракона.
— Не советую, — покачал головой помощник. — Во-первых, господин дракон велик и могуч, тебе с ним не справиться. Уж можешь мне поверить. А во-вторых…
Помощник вытянул из ножен длинный меч и встал в боевую позицию.
— Я никак не могу тебе позволить пройти дальше. Сожалею, но тебе придется вернуться.
— Я всё равно убью дракона! — заявил рыцарь, обнажая собственный меч.
— Только через мой труп.
Уже с первых ударов рыцарь понял, что перед ним очень сильный противник. Но тому явно не хватало практики, скоро он начал уставать и хватать воздух ртом, хотя сдаваться явно не собирался. И наконец, неловко оступившись, помощник дракона качнулся вперед и сам напоролся на меч.
— Ох, — выдохнул он, оседая на землю. — Больно, черт…
— Извини, — сказал рыцарь. — Я не хотел… Но ты же сам меня не пропускал к дракону!
— Дурак, — скривился помощник. — Я уже убил… шесть лет назад… ты не понимаешь… ты еще не видел…
Он поперхнулся кровью, закашлялся и умер.
Рыцарь вошел в пещеру, но вскоре вернулся и деловито обыскал труп. На поясе помощника нашлись ключи от запертых ворот, и рыцарь смог пройти дальше.
В пещере драконом и не пахло. За первой дверью обнаружилась сокровищница, и рыцарь присвистнул от открывшегося зрелища. Вторая дверь вела в кладовку, где хранились подношения от жителей города. Свежее мясо, овощи, фрукты и знаменитые местные вина. Рыцарь наскоро перекусил и продолжил экскурсию. Третья дверь скрывала за собой просторное светлое помещение, и когда рыцарь шагнул за порог, в его сторону обернулись пять очаровательных головок: две рыжих, две каштановых и одна белокурая. Девушки были почти не одеты, а вся обстановка комнаты… Рыцарь шагнул назад, захлопнул дверь и привалился к ней спиной.
— Так, — сказал он. — Так.
От входа в пещеру послышался звук рога, и рыцарь вышел наружу. Там нерешительно топтались старейшины города, рядом с ними стоял понурый ослик, нагруженный тяжелыми сумками с выкупом. Связанная девушка подняла на рыцаря глаза, и он нервно сглотнул.
— Мы привезли требуемое, — сказал один из старейшин. — А где господин дракон? И кто Вы такой… Вы убили его?
— Нет, — ответил рыцарь, подвешивая на пояс связку ключей. — Сожалею, но нет. Я его новый помощник.
— Ежегодный. Деньги, драгоценности, ну и девушка, разумеется. Погоди, — спохватился он, — ты что, не из города приехал?
— Нет.
— Так я и думал, — вздохнул помощник. — Ну, тогда будь здоров, до свиданья.
Он развернулся с явным намерением уйти обратно в пещеру.
— Эй, постой! — окликнул его рыцарь.
— Ну чего тебе еще?
— Я пришел убить дракона.
— Не советую, — покачал головой помощник. — Во-первых, господин дракон велик и могуч, тебе с ним не справиться. Уж можешь мне поверить. А во-вторых…
Помощник вытянул из ножен длинный меч и встал в боевую позицию.
— Я никак не могу тебе позволить пройти дальше. Сожалею, но тебе придется вернуться.
— Я всё равно убью дракона! — заявил рыцарь, обнажая собственный меч.
— Только через мой труп.
Уже с первых ударов рыцарь понял, что перед ним очень сильный противник. Но тому явно не хватало практики, скоро он начал уставать и хватать воздух ртом, хотя сдаваться явно не собирался. И наконец, неловко оступившись, помощник дракона качнулся вперед и сам напоролся на меч.
×
×
— Ох, — выдохнул он, оседая на землю. — Больно, черт…
— Извини, — сказал рыцарь. — Я не хотел… Но ты же сам меня не пропускал к дракону!
— Дурак, — скривился помощник. — Я уже убил… шесть лет назад… ты не понимаешь… ты еще не видел…
Он поперхнулся кровью, закашлялся и умер.
Рыцарь вошел в пещеру, но вскоре вернулся и деловито обыскал труп. На поясе помощника нашлись ключи от запертых ворот, и рыцарь смог пройти дальше.
В пещере драконом и не пахло. За первой дверью обнаружилась сокровищница, и рыцарь присвистнул от открывшегося зрелища. Вторая дверь вела в кладовку, где хранились подношения от жителей города. Свежее мясо, овощи, фрукты и знаменитые местные вина. Рыцарь наскоро перекусил и продолжил экскурсию. Третья дверь скрывала за собой просторное светлое помещение, и когда рыцарь шагнул за порог, в его сторону обернулись пять очаровательных головок: две рыжих, две каштановых и одна белокурая. Девушки были почти не одеты, а вся обстановка комнаты… Рыцарь шагнул назад, захлопнул дверь и привалился к ней спиной.
— Так, — сказал он. — Так.
От входа в пещеру послышался звук рога, и рыцарь вышел наружу. Там нерешительно топтались старейшины города, рядом с ними стоял понурый ослик, нагруженный тяжелыми сумками с выкупом. Связанная девушка подняла на рыцаря глаза, и он нервно сглотнул.
— Мы привезли требуемое, — сказал один из старейшин. — А где господин дракон? И кто Вы такой… Вы убили его?
— Нет, — ответил рыцарь, подвешивая на пояс связку ключей. — Сожалею, но нет. Я его новый помощник.
П. Бормор
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