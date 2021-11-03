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«Колотый сахар»: какой смысл Паустовский вложил в название своего рассказа?

«Колотый сахар»: какой смысл Паустовский вложил в название своего рассказа? (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 12:21
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Колотый сахар   Паустовский   анализ   душа   литература   почемучка   рассказ   смысл   
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Константин Игоревич Паустовский нередко обращался в творчестве к двусложным названиям, используя пару существительное и прилагательное. Почему «Колотый сахар» – название одного из рассказов автора так символично, и какой смысл вложен в это сочетание?

Конечно, в самом произведении этот самый сахар тоже фигурирует. Но как второстепенная составляющая. Основная идея произведения – возможность преображения человека. Паустовский изобразил двух персонажей. Один из них – хвастливый и кичащийся своими достижениями путник, пытающийся отыскать ночлег. Второй – милиционер, пытающийся продемонстрировать собственную важность и значимость. Путник искал в городе ночлег и набрел на домик, где уже был старик-постоялец. Пытаясь показать собственную значимость, он позвал милиционера для проверки документов старика.


И на примере этого персонажа автор попытался показать читателю, как под действием внешних факторов может меняться душа, сама суть человека, если он начнет сопереживать другим. Если она не суха, как пустыня, то очень быстро способна наполниться состраданием и жалостью к окружающим. Милиционер слушал рассказы старика о его предке Прохоре Федосьеве – деде-ямщике, водившем знакомство с Пушкиным. Как тот дружил со знаменитым поэтом, общался, пел свои песни. А спустя годы ему довелось вести на санях тело убитого поэта. И после переживаний у ямщика даже пропал голос.


После общения милиционер, которого и вызвали в дом для проверки документов, не стал этого делать, сказав, что и так видит что к чему. А бдительному гражданину посоветовал другое место для ночлега. В начале рассказа старушка – хозяйка дома переживала, что забыла купить сахар. А в конце, после душевной беседы, милиционер передал его для рассказчика– отколотые от сахарной головы кусочки, которые были тогдашним доступным аналогом конфет.


Сахарная голова – это способ выпуска продукта, практиковавшийся с X века. Сахарный сироп заливали в конусообразную форму, и получившийся слиток заворачивали в бумагу. Признаком хорошего тона считалась темно-синяя бумага, из которой, как из воротника рубахи, торчала аппетитная белоснежная макушка лакомства, действительно несколько напоминавшая человеческую голову. И с помощью такого лакомства один человек попытался продемонстрировать уважение и подсластить жизнь другого, олицетворяющего в рассказе простоту и чистоту человеческой души.

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Метки: Колотый сахар   Паустовский   анализ   душа   литература   почемучка   рассказ   смысл   
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