И на примере этого персонажа автор попытался показать читателю, как под действием внешних факторов может меняться душа, сама суть человека, если он начнет сопереживать другим. Если она не суха, как пустыня, то очень быстро способна наполниться состраданием и жалостью к окружающим. Милиционер слушал рассказы старика о его предке Прохоре Федосьеве – деде-ямщике, водившем знакомство с Пушкиным. Как тот дружил со знаменитым поэтом, общался, пел свои песни. А спустя годы ему довелось вести на санях тело убитого поэта. И после переживаний у ямщика даже пропал голос.