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Двое за день: 11-летний мальчик не дал задохнуться однокласснику и вывел из пожара женщину-инвалида

Двое за день: 11-летний мальчик не дал задохнуться однокласснику и вывел из пожара женщину-инвалида (2 фото)

Автор:
23 декабря 2021 20:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: метод   оклахома   помощник   спасение   удушье   шериф   шестиклассник   штат   
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Шестиклассник за сутки спас от гибели двух человек. И стал почетным помощником шерифа.
Шестиклассник одной из школ американского штата Оклахома спас за один декабрьский день двоих человек. 11-летний Дейвион Джонсон, как рассказывает CNN, днем помог своему однокласснику, который подавился крышечной от пластиковой бутылки.

Школьник применил так называемый метод Геймлиха. То есть обхватил сзади товарища и резко нажал на живот чуть выше пупка. Крышка, застрявшая в горле, вылетела наружу. Но этим дело не закончилось. В тот же день, вечером, Джонсон стал свидетелем пожара. И снова не остался безучастным. Заметив женщину-инвалида, что пыталась выбраться из дома на ходунках, он бросился к ней на помощь, вывел на крылечко.
Парень не растерялся во многом благодаря имевшимся знаниям по оказанию первой помощи. Он хочет, став взрослым, работать именно в этой сфере.

Школьный совет наградил отважного шестиклассника. Поступки оценили и местные полицейские. Пареньку был вручен сертификат почетного офицера полиции. Но помимо морального поощрения последовали и вполне реальные перемены в его жизни. Подростка назначили почетным помощником шерифа. Теперь он сможет проявлять свои полезные навыки еще чаще.

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Метки: метод   оклахома   помощник   спасение   удушье   шериф   шестиклассник   штат   
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170
Nаnе First NameLаst 54 минуты назад
Чунга-чанга здорового человека
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397
Николай 18 минут назад
Почему-то вот такого действительно не хочется называть ниггером или стебаться. Реально мужик растет, молодец. Старается людям помогать, а не думает где бы наркотой начать бырыжать и репчик читать под мостами или магазы грабить и орать что белые ему за все должны)))) Главное чтоб повзрослев не испортился...
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12k
Valiko 43 минуты назад
перетащили еще одного подавана на Светлую Сторону Силы!
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2k
khvatich 48 минут назад
Пацан, молодец. Но, спас жизнь двоих человек, мощно.
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