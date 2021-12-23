Двое за день: 11-летний мальчик не дал задохнуться однокласснику и вывел из пожара женщину-инвалида

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Шестиклассник за сутки спас от гибели двух человек. И стал почетным помощником шерифа.
Шестиклассник одной из школ американского штата Оклахома спас за один декабрьский день двоих человек. 11-летний Дейвион Джонсон, как рассказывает CNN, днем помог своему однокласснику, который подавился крышечной от пластиковой бутылки.
Школьник применил так называемый метод Геймлиха. То есть обхватил сзади товарища и резко нажал на живот чуть выше пупка. Крышка, застрявшая в горле, вылетела наружу. Но этим дело не закончилось. В тот же день, вечером, Джонсон стал свидетелем пожара. И снова не остался безучастным. Заметив женщину-инвалида, что пыталась выбраться из дома на ходунках, он бросился к ней на помощь, вывел на крылечко.
Школьник применил так называемый метод Геймлиха. То есть обхватил сзади товарища и резко нажал на живот чуть выше пупка. Крышка, застрявшая в горле, вылетела наружу. Но этим дело не закончилось. В тот же день, вечером, Джонсон стал свидетелем пожара. И снова не остался безучастным. Заметив женщину-инвалида, что пыталась выбраться из дома на ходунках, он бросился к ней на помощь, вывел на крылечко.
Парень не растерялся во многом благодаря имевшимся знаниям по оказанию первой помощи. Он хочет, став взрослым, работать именно в этой сфере.
Школьный совет наградил отважного шестиклассника. Поступки оценили и местные полицейские. Пареньку был вручен сертификат почетного офицера полиции. Но помимо морального поощрения последовали и вполне реальные перемены в его жизни. Подростка назначили почетным помощником шерифа. Теперь он сможет проявлять свои полезные навыки еще чаще.
Школьный совет наградил отважного шестиклассника. Поступки оценили и местные полицейские. Пареньку был вручен сертификат почетного офицера полиции. Но помимо морального поощрения последовали и вполне реальные перемены в его жизни. Подростка назначили почетным помощником шерифа. Теперь он сможет проявлять свои полезные навыки еще чаще.
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