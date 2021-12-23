Двое за день: 11-летний мальчик не дал задохнуться однокласснику и вывел из пожара женщину-инвалида

Парень не растерялся во многом благодаря имевшимся знаниям по оказанию первой помощи. Он хочет, став взрослым, работать именно в этой сфере.



Школьный совет наградил отважного шестиклассника. Поступки оценили и местные полицейские. Пареньку был вручен сертификат почетного офицера полиции. Но помимо морального поощрения последовали и вполне реальные перемены в его жизни. Подростка назначили почетным помощником шерифа. Теперь он сможет проявлять свои полезные навыки еще чаще.