История с «запретной» сказкой Пушкина получила неожиданное продолжение

После этого родители «скучковались» и нажаловались директору школы. Скандал быстро уладили, педагог получила дисциплинарное взыскание. Задание заменили. Все, можно выдохнуть? Да никто особо и не напрягался, большинство читателей и самих родителей к инциденту отнеслись с юмором. Но не все…



Сегодня стало ясно, что педагог сбирается увольняться. Это середина года, и на ее место кого-то найти крайне сложно. Учительница в возрасте 70 лет и сама-то трудилась временно, на замене коллеги, ушедшей в декрет. Это пояснили в управлении образования региона и написали на специализированном сайте E1.ru.



Правда, ветерану педагогики дали несколько дней на то, чтобы подумать, оправиться от шока. Коллеги, большинство родителей и сами ученики очень надеются, что она останется.