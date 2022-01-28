История с «запретной» сказкой Пушкина получила неожиданное продолжение

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Почему уходит педагог? Техническая ошибка или «растление»? В нюансах будет разбираться прокуратура.
Свердловская учительница, задавшая четвероклассникам эротическую сказку Пушкина в качестве «домашки», подала заявление об увольнении. Вчера мы коротко писали об этой истории, но сегодня стали известны некоторые детали, и ситуация получила продолжение.
Напомним, в чем там соль. В городке Реж одна из родительниц увидела в электронном дневнике задание по литературе на выходные. Прочесть сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей» и сделать к ней рисунки. Мамочка оказалась любознательной, залезла в интернет, прочла выдержки из произведения. Оно оказалось явно эротического содержания.
Напомним, в чем там соль. В городке Реж одна из родительниц увидела в электронном дневнике задание по литературе на выходные. Прочесть сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей» и сделать к ней рисунки. Мамочка оказалась любознательной, залезла в интернет, прочла выдержки из произведения. Оно оказалось явно эротического содержания.
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После этого родители «скучковались» и нажаловались директору школы. Скандал быстро уладили, педагог получила дисциплинарное взыскание. Задание заменили. Все, можно выдохнуть? Да никто особо и не напрягался, большинство читателей и самих родителей к инциденту отнеслись с юмором. Но не все…
Сегодня стало ясно, что педагог сбирается увольняться. Это середина года, и на ее место кого-то найти крайне сложно. Учительница в возрасте 70 лет и сама-то трудилась временно, на замене коллеги, ушедшей в декрет. Это пояснили в управлении образования региона и написали на специализированном сайте E1.ru.
Правда, ветерану педагогики дали несколько дней на то, чтобы подумать, оправиться от шока. Коллеги, большинство родителей и сами ученики очень надеются, что она останется.
Сегодня стало ясно, что педагог сбирается увольняться. Это середина года, и на ее место кого-то найти крайне сложно. Учительница в возрасте 70 лет и сама-то трудилась временно, на замене коллеги, ушедшей в декрет. Это пояснили в управлении образования региона и написали на специализированном сайте E1.ru.
Правда, ветерану педагогики дали несколько дней на то, чтобы подумать, оправиться от шока. Коллеги, большинство родителей и сами ученики очень надеются, что она останется.
Директор школы, в свою очередь, добавляет: ошибка-то техническая. Просто сказка, которую планировала задать Елена Сергеевна, в интернет-поиске стоит рядом с «Царем Никитой», так что педагог попросту «опечаталась». К тому же, и нагрузка у нее большая, так что не перепроверила от усталости.
Но в эту версию почему-то не поверили очень серьезные люди: Совет отцов Свердловской области обратился в прокуратуру. Глава организации Вячеслав Бальсевич в интервью журналистам заявил, что ситуацию он расценивает как «деятельность, растлевающую молодежь». Ни больше ни меньше. Вот даже ни разу не смешно…
Но в эту версию почему-то не поверили очень серьезные люди: Совет отцов Свердловской области обратился в прокуратуру. Глава организации Вячеслав Бальсевич в интервью журналистам заявил, что ситуацию он расценивает как «деятельность, растлевающую молодежь». Ни больше ни меньше. Вот даже ни разу не смешно…
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