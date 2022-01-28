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История с «запретной» сказкой Пушкина получила неожиданное продолжение

История с «запретной» сказкой Пушкина получила неожиданное продолжение (3 фото)

Автор:
28 января 2022 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: директор   отцы   пушкин   растление   сказка   увольнение   учитель   школа   
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Почему уходит педагог? Техническая ошибка или «растление»? В нюансах будет разбираться прокуратура.
Свердловская учительница, задавшая четвероклассникам эротическую сказку Пушкина в качестве «домашки», подала заявление об увольнении. Вчера мы коротко писали об этой истории, но сегодня стали известны некоторые детали, и ситуация получила продолжение.

Напомним, в чем там соль. В городке Реж одна из родительниц увидела в электронном дневнике задание по литературе на выходные. Прочесть сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей» и сделать к ней рисунки. Мамочка оказалась любознательной, залезла в интернет, прочла выдержки из произведения. Оно оказалось явно эротического содержания.
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После этого родители «скучковались» и нажаловались директору школы. Скандал быстро уладили, педагог получила дисциплинарное взыскание. Задание заменили. Все, можно выдохнуть? Да никто особо и не напрягался, большинство читателей и самих родителей к инциденту отнеслись с юмором. Но не все…

Сегодня стало ясно, что педагог сбирается увольняться. Это середина года, и на ее место кого-то найти крайне сложно. Учительница в возрасте 70 лет и сама-то трудилась временно, на замене коллеги, ушедшей в декрет. Это пояснили в управлении образования региона и написали на специализированном сайте E1.ru.

Правда, ветерану педагогики дали несколько дней на то, чтобы подумать, оправиться от шока. Коллеги, большинство родителей и сами ученики очень надеются, что она останется.
Директор школы, в свою очередь, добавляет: ошибка-то техническая. Просто сказка, которую планировала задать Елена Сергеевна, в интернет-поиске стоит рядом с «Царем Никитой», так что педагог попросту «опечаталась». К тому же, и нагрузка у нее большая, так что не перепроверила от усталости.

Но в эту версию почему-то не поверили очень серьезные люди: Совет отцов Свердловской области обратился в прокуратуру. Глава организации Вячеслав Бальсевич в интервью журналистам заявил, что ситуацию он расценивает как «деятельность, растлевающую молодежь». Ни больше ни меньше. Вот даже ни разу не смешно…

Источник:

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Метки: директор   отцы   пушкин   растление   сказка   увольнение   учитель   школа   
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17  комментариев
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Мрачный Жнец Час назад
Кто сильнее всех кричит о растлении молодёжи?
Совет отцов?
Это ещё ЧТО ТАКОЕ? А почему молчит Совет матерей, сестёр, братьев?
На воре и ...
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1k
Сергей 3 минуты назад
Бабуся стопроцентный ТРОЛЛЬ)))
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3k
Egoro Полчаса назад
Я так понял, что всё отписавшиеся в пользу старушки-учительницы сами не читали эту сказку? Я бы не хотел, чтобы "моему 11 летнему сыну вот такая старушка рекомендовала это к прочтению. Сказка Пушкина достойная вещь, но лет в 16+, а в 10-11 очень рано.
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10k
Andrei Полчаса назад
"Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?"
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2k
jazzz 37 минут назад
Совет отцов Свердловской области - это очередная сходка бездельников и ,в этот раз ,"яжеотцов"?
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303
Гепатит С 39 минут назад
Уверен, что старушка просто ошиблась. Идиоты они... Прокуратура-макулатура млин.
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2k
Андрей Ы. 51 минуту назад
Стесняюсь спросить: а в каком классе проходят "Луку Мудищева"?
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19k
Сталкер 53 минуты назад
Если действительно в поиске стоИт рядом вопросы отпадают, а "Совет отцов" придурки.
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752
iNeGovori 55 минут назад
Я в первом классе знал откуда берутся дети. Маньяком не вырос Совет отцов-дебилов инкубаторских. И да, курить я начал не после Ну погоди, а значительно позже.
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2k
Алексей Час назад
Да, иллюстрации к этому произведению неплохие...
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12k
Типа граф Час назад
Делать им там всем нех.ер ! Они порнуху уже давно смотрят.
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
интересно что нам почему то не задавали в качестве заданий матерные стихи Есенина и Маяковского и пошлых сказок Пушкина . зачем эта маразматичка задала такую сказку детям какие цели преследовала и почему ее сразу не уволили . вот вопросы на которые нужно получить ответы.
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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