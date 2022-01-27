Урок литературы или «занимательная анатомия» с элементами эротики?

Оказалось, что эта школа находится на улице Пушкина. Родители начали обсуждать ситуацию. Соглашались, что Пушкин — это наше всё. И что это «всё» очень разное. И все же…



Директор школы, к которой они обратились, разобралась в ситуации. Педагога наказали, уверяет она. Но все произошло случайно. Планировала учительница задать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Как она вдруг превратилась в «Царя Никиту» с 40 дочурками, педагог и сама толком объяснить не может. То ли с математикой слабо, то ли заработалась… А задание после «разборок» с родителями поменяли на нейтральное стихотворение о зиме.