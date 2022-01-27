Урок литературы или «занимательная анатомия» с элементами эротики?

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Ошибочка вышла: учительница перепутала сказки Пушкина и озадачила родителей 4-классников.
«Педагог ошибся», — уверяет администрация школы в городке Реж Свердловской области. А родители негодуют: как можно было перепутать такие разные сказки?
Портал E1.ru поведал историю о «специфическом» домашнем задании по литературе, что получили ученики четвертого класса. Им задали прочесть сказку Александра Пушкина. Но не из стандартного списка для младших школьников, а эротическое сочинение «Царь Никита и 40 его дочерей».
Одна из родительниц заглянула в электронный дневник сына и обнаружила это «послание». Не поленилась, отыскала в Сети отрывок из своеобразного произведения.
Портал E1.ru поведал историю о «специфическом» домашнем задании по литературе, что получили ученики четвертого класса. Им задали прочесть сказку Александра Пушкина. Но не из стандартного списка для младших школьников, а эротическое сочинение «Царь Никита и 40 его дочерей».
Одна из родительниц заглянула в электронный дневник сына и обнаружила это «послание». Не поленилась, отыскала в Сети отрывок из своеобразного произведения.
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Напомним суть. Тот самый правитель Никита был любвеобильным, в его семействе почти счастливо жили 40 дочек-красоток, все от разных мам. И это бы ладно, но вот беда, все девушки страдали одним существенным недугом. У них было слабо развита анатомическая деталь, которую автор образно называет «любовным огнивом».
Сюжет и вертится вокруг того, что государь поручает найти ведьму и поручить ей исправить дефект, сделать дочек полноценными представительницами женского пола. Западные критики сочли бы историю гендерно неполиткорректной. Ну да бог с ними, «толерантными». Родителей четвероклассников волновало совсем другое: не рановато ли в 4-м классе изучать подобные эротически-анатомические сочинения?
Сюжет и вертится вокруг того, что государь поручает найти ведьму и поручить ей исправить дефект, сделать дочек полноценными представительницами женского пола. Западные критики сочли бы историю гендерно неполиткорректной. Ну да бог с ними, «толерантными». Родителей четвероклассников волновало совсем другое: не рановато ли в 4-м классе изучать подобные эротически-анатомические сочинения?
Оказалось, что эта школа находится на улице Пушкина. Родители начали обсуждать ситуацию. Соглашались, что Пушкин — это наше всё. И что это «всё» очень разное. И все же…
Директор школы, к которой они обратились, разобралась в ситуации. Педагога наказали, уверяет она. Но все произошло случайно. Планировала учительница задать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Как она вдруг превратилась в «Царя Никиту» с 40 дочурками, педагог и сама толком объяснить не может. То ли с математикой слабо, то ли заработалась… А задание после «разборок» с родителями поменяли на нейтральное стихотворение о зиме.
Директор школы, к которой они обратились, разобралась в ситуации. Педагога наказали, уверяет она. Но все произошло случайно. Планировала учительница задать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Как она вдруг превратилась в «Царя Никиту» с 40 дочурками, педагог и сама толком объяснить не может. То ли с математикой слабо, то ли заработалась… А задание после «разборок» с родителями поменяли на нейтральное стихотворение о зиме.
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Притомился - стал читать стихи,
подвалили мужики
и спросили - Кто ты?
Я ответил просто - Пушкин,
и .п.зденели мужики... :-)