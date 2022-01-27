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Урок литературы или «занимательная анатомия» с элементами эротики?

Урок литературы или «занимательная анатомия» с элементами эротики? (3 фото)

Автор:
27 января 2022 19:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Дневник   литература   пушкин   родители   сказка   четвероклассники   школа   
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Ошибочка вышла: учительница перепутала сказки Пушкина и озадачила родителей 4-классников.
«Педагог ошибся», — уверяет администрация школы в городке Реж Свердловской области. А родители негодуют: как можно было перепутать такие разные сказки?

Портал E1.ru поведал историю о «специфическом» домашнем задании по литературе, что получили ученики четвертого класса. Им задали прочесть сказку Александра Пушкина. Но не из стандартного списка для младших школьников, а эротическое сочинение «Царь Никита и 40 его дочерей».

Одна из родительниц заглянула в электронный дневник сына и обнаружила это «послание». Не поленилась, отыскала в Сети отрывок из своеобразного произведения.
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Напомним суть. Тот самый правитель Никита был любвеобильным, в его семействе почти счастливо жили 40 дочек-красоток, все от разных мам. И это бы ладно, но вот беда, все девушки страдали одним существенным недугом. У них было слабо развита анатомическая деталь, которую автор образно называет «любовным огнивом».

Сюжет и вертится вокруг того, что государь поручает найти ведьму и поручить ей исправить дефект, сделать дочек полноценными представительницами женского пола. Западные критики сочли бы историю гендерно неполиткорректной. Ну да бог с ними, «толерантными». Родителей четвероклассников волновало совсем другое: не рановато ли в 4-м классе изучать подобные эротически-анатомические сочинения?
Оказалось, что эта школа находится на улице Пушкина. Родители начали обсуждать ситуацию. Соглашались, что Пушкин — это наше всё. И что это «всё» очень разное. И все же…

Директор школы, к которой они обратились, разобралась в ситуации. Педагога наказали, уверяет она. Но все произошло случайно. Планировала учительница задать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Как она вдруг превратилась в «Царя Никиту» с 40 дочурками, педагог и сама толком объяснить не может. То ли с математикой слабо, то ли заработалась… А задание после «разборок» с родителями поменяли на нейтральное стихотворение о зиме.

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Метки: Дневник   литература   пушкин   родители   сказка   четвероклассники   школа   
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Севастьян 51 минуту назад
Детям до 18 лет нельзя ничего знать! А вот после сами разберутся.
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Алексей Попов Полчаса назад
Как то раз присел я на опушке,
Притомился - стал читать стихи,
подвалили мужики
и спросили - Кто ты?
Я ответил просто - Пушкин,
и .п.зденели мужики... :-)
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37k
jonnyD 47 минут назад
Мдя .... 3.14 зды на ветках щебечут .. это вам не русалка какая .
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22k
Russo Turisto Час назад
Ай да Пушкин!
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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