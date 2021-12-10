А дракон-то царский! Зачем Николай II сделал себе татуировку

Надо сказать, что в Японии, дракон считается существом, приносящим удачу - он символизирует силу и могущество, а также божественную мощь. Японцы отождествляют драконов со спасителями и защитниками.

Принес ли японский дракон удачу будущему русскому императору? Вряд ли. Примерно через две недели после нанесения татуировки с драконом, все там же, в стране восходящего солнца, на наследника российского престола было совершено покушение. В городе Оцу, когда Николай II ехал в коляске с рикшей, полицейский Цуда Сандзо выхватил саблю и два раза ударил ею Николая II. Русский дипломат Эспер Ухтомский, сопровождавший Николая II в поездке по Японии описывал это так:

«Злодей Тсуда Санцо стоял между охранителями безопасности Августейшего Гостя Японии. Еще поутру он находился на том же месте, но пропустил мимо себя, вероятно, уже намеченную им жертву, не подавая, как выяснилось впоследствии, ни малейших признаков какого-нибудь преступного намерения. Он знал, что Наследник Цесаревиче имел проследовать вторично прежним путем. Лишь только джинрикша Его Высочества проехала мимо него, он выскочил из рядов и, обнажив саблю, нанес справа, несколько сзади, между джинрикшей и правым возницей, с размаху и держа саблю обеими руками, удар по голове Цесаревича, который, обернувшись и видя, что злодей замахивается второй раз, выскочил из коляски на левую сторону улицы.