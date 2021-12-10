А дракон-то царский! Зачем Николай II сделал себе татуировку

До XIX века достоверных сведений о том, что у кого-то из русских царей были наколки, не сохранились – вероятно, из-за того, что в нашей стране клеймили особым образом в основном преступников, бродяг и разбойников. Иногда попадаются данные о том, что у Екатерины II была татуировка интимного характера, но, достоверных фактов об этом, тоже нет. Зато хорошо известна татуировка, которая украшала предплечье последнего русского императора.
Любопытный факт: если просматривать дореволюционные фотографии Николая II Романова, можно заметить на правой руке последнего русского императора темное пятно. Причем пятно это повторяется на нескольких фотографиях, где Николай II стоит закатанными по локоть руковами рубашки.
При ближайшем рассмотрении видно, что на правом предплечье царя был вытатуирован черный дракон. Историки утверждают - фотографии не фековые. Тату Николай сделал в 1891 году в Японии, во время путешествия по этой стране. На тот момент он был еще цесаревичем.
В 1890-1891 годах наследник российского престола, Цесаревич Николай Александрович в сопровождении принца Георга Греческого, графа Корфу предпринял Восточное путешествие. В программу вояжа входили Греция, Египет, Индия, Цейлон, Сингапур, Сиам, Китай и Япония, - пишет "Комсомольская правда", со ссылкой на специалистов государственного музея-заповедника «Царское село».
Путешествовал Николай II на броненосном крейсере «Память Азова» (после первой русской революции в 1906 году и мятежа матросов его переименовали в «Двину»). Именно на борту этого корабля Николай II и сделал себе татуировку. Это произошло в Нагасаки.
Рисунки на тело российского Цесаревича и принца Георга Греческого, графа Корфу наносили два японских мастера.
Воспоминания о том дне, навсегда остались на страницах дневника Николая II: «16 апреля. Вторник. Проснулся с чудным днем, на берег так и манило <…>. Замечательно приятное впечатление производят улицы и дома в Нагасаки: все отлично вычищено и выглядит опрятно, любо входить в их дома; да и сами японцы и японки такой радушный и приветливый народ <…>. Вернулись на фрегат в 5 часу к чаю. <…> После обеда решился сделать себе татуировку на правой руке – дракона; это заняло ровно семь часов времени с 9 ч. вечера до 4 ночи! Довольно раз пройти чрез этого рода удовольствие, чтобы отбить охоту в себе начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!»
Говорят, что некоторые современники императора восприняли появление татуировки негативно, посчитав рисунок "предательским и не имеющим ниего общего с культурой Российской империи". А вот сам Николай II татуировкой очень гордился и демонстрировал ее при каждом удобном случае. Разумеется, кроме официальных мероприятий.
Почему Николай II решился украсить свое тело татуировкой японского дракона, до сих пор достоверно не известно. Возможно, оттого, что он сам родился в год дракона или оттого, что подражал своему двоюродному брату – принцу Георгу, будущему королю Великобритании Георгу V. С Георгом, или Джорджем, как его называли в семье, у Николая было поразительное сходство.
За десять лет до этого, в 1881 году, будучи в Японии, два старших сына принца Уэльского – Альберт и Георг сделали татуировки в технике ирэдзуми. И как раз Георг украсил себя желтым драконом.
Надо сказать, что в Японии, дракон считается существом, приносящим удачу - он символизирует силу и могущество, а также божественную мощь. Японцы отождествляют драконов со спасителями и защитниками.
Принес ли японский дракон удачу будущему русскому императору? Вряд ли. Примерно через две недели после нанесения татуировки с драконом, все там же, в стране восходящего солнца, на наследника российского престола было совершено покушение. В городе Оцу, когда Николай II ехал в коляске с рикшей, полицейский Цуда Сандзо выхватил саблю и два раза ударил ею Николая II. Русский дипломат Эспер Ухтомский, сопровождавший Николая II в поездке по Японии описывал это так:
«Злодей Тсуда Санцо стоял между охранителями безопасности Августейшего Гостя Японии. Еще поутру он находился на том же месте, но пропустил мимо себя, вероятно, уже намеченную им жертву, не подавая, как выяснилось впоследствии, ни малейших признаков какого-нибудь преступного намерения. Он знал, что Наследник Цесаревиче имел проследовать вторично прежним путем. Лишь только джинрикша Его Высочества проехала мимо него, он выскочил из рядов и, обнажив саблю, нанес справа, несколько сзади, между джинрикшей и правым возницей, с размаху и держа саблю обеими руками, удар по голове Цесаревича, который, обернувшись и видя, что злодей замахивается второй раз, выскочил из коляски на левую сторону улицы.
В то же мгновение принц Георгий соскочил со своей джинрикши и ударил злодея сзади бамбуковою тросточкой, между тем, как главный (оглобельный) возница Его Высочества с редким хладнокровием и мужеством бросился под ноги полицейского и, схватив их руками, повалил его на землю»
Рана у Николая II оказалась не смертельной. Но путешествие по Востоку после этого пришлось прекратить. А вот шрам от сабли остался на теле Николая II навсегда.
Источник:
- Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок
- Красота или уродство? Где практикуют странные процедуры
- Каштаны: как и с чем их едят японцы
- Почему в Японии самоликвидировался коронавирус: биолог объяснила феномен
- Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку
Понравилось14