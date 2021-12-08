FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4234 поста • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Какие ошибки допускают создатели фильмов о рыцарях

Какие ошибки допускают создатели фильмов о рыцарях (14 фото)

Автор:
08 декабря 2021 14:02
Сообщество : Факты
Метки: доспехи   интересно   клише   рыцари   рыцарь   средневековье   факты   
2008
14

Фильмы о Средневековье всегда привлекают нас: галантные рыцари, смелые воины, умные короли и прекрасные леди. Но так ли все было на самом деле? Разбираемся в реалиях.

 

Рыцарь – не каждый встречный

×
×

Рыцарем в Средневековье мог стать далеко не каждый. Даже если воин проявлял доблесть и отвагу на поле боя, вряд ли он дослужился бы до рыцаря.

Настоящих рыцарей тренировали с семи лет. Для этого должно было быть несколько условий: происхождение из аристократических семейств и несколько ступеней до того, как стать рыцарем. Так, до 14 лет это был паж, с 14 лет – оруженосец, а уже с 18 до 21 года проводился обряд посвящения.

Кроме того, нужно было обладать огромными деньгами: купить лошадь и доспехи мог далеко не каждый. Если же денег не хватало, приходилось идти куда-то еще.

 

Женщины – не всегда беззащитные создания

Иногда прекрасным дамам приходилось справляться с делами самим, без помощи крепкого плеча рядом.

Например, если супруг дамы уходил на войну или ко двору сюзерена, приходилось самим справляться с защитой дома и земель. Женщины могли руководить обороной в случае нашествия разбойников или безземельных рыцарей.

То есть, по сути говоря, хоть женщинам и не присуждали рыцарского звания, они вполне могли и сами сражаться в армиях.

 

Рыцари – не вечно влюбленные юноши

Отношения между рыцарями и дамами сердца действительно были. Но до сих пор нельзя сказать точно: это действительно светлые чувства, или же просто придворная игра.

При этом, конечно, в расцвете была романтическая литература: всевозможные баллады и поэмы о рыцарях и их светлых чувствах к леди. И эти произведения были в особом почете при дворах знатных господ. Однако действительно ли имели место быть такие романы – неизвестно.

 

Дамы на турнирах – не просто украшение

Как мы уже писали выше, знатные дамы играли роль не просто матери и украшения замка или турнира. На самом деле они могли сами организовывать и оплачивать турнир.

Также они могли выступать в роли некоего судьи: назначали арбитра поединка и требовали милости к воинам, пострадавшим во время соревнований. Они же могли присуждать дополнительные очки симпатизировавшим воинам.

 

Суд – не только поединок

Конечно, суд поединком иногда и правда имел место быть. Но это скорее исключение, нежели правило. На самом деле большинство дел решалось все-таки в суде.

Даже если бой состоялся, он не считался достаточным основанием для закрытия судебной тяжбы. В конце концов, результат позднее можно было оспорить.

 

Забрало не поднимали для приветствия

Да, действительно, считается, что современный армейский салют зародился еще в Средневековье.

На самом деле, традиция появилась позднее, лишь в XVII веке, когда в армии о шлемах уже и думать забыли.

 

Женщина – не бесправное существо

Сложно поверить, но в Средневековье у европейской женщины было больше прав, чем в XIX веке: она могла наследовать собственность, передавать и продавать ее. Более того, они сами управляли владениями, когда муж уходил на войну или в крестовый поход.

Это порождало и сложности в их жизни: если женщина оставалась вдовой, король и его рыцари могли насильно выдать даму замуж, чтобы получить в распоряжение ее собственность. Таким образом, это был законный путь лишить богатую вдову влияния.

 

Рыцарь не всегда спасал даму

Это, безусловно, романтичное представление о рыцарстве, не проходит проверку на прочность. Дело в том, что, хоть уважение к знатной даме было прописано в кодексе, оно не всегда осуществлялось.

На самом деле большинство воителей не всегда вели себя с женщинами достойно: они могли похитить и заточить даму, которая затем была вынуждена выйти замуж за рыцаря. И здесь женщинам приходилось надеяться лишь на себя.

 

Одинаковых доспехов не было

Да, современная одинаковая форма появилась значительно больше. В Средневековье большинство рыцарей заказывали доспехи по индивидуальному заказу, в итоге на поле брани их отличали лишь знамена.

А в мирной жизни рыцари предпочитали яркие и насыщенные цвета. Так они могли показать свое богатство: алые, черные и синие насыщенные цвета на ткани получить было крайне трудно.

 

Рыцарь – не значит положительный персонаж

Да, в период мирной жизни рыцарям было действительно нечем заняться. Собственно, как не было и тех денег, которые им платили сюзерены во время войны. В итоге, чтобы прокормить себя или хоть немного поразвлечься, рыцари могли разорить крестьян или даже напасть на священников.

Поэтому, собственно, и был создан кодекс чести. Если он не влиял на молодые ретивые умы, то в ход шла классическая пропаганда: романы и поэмы, в который воспевалось благородство.

 

На поле боя было место для жалости

Часто во время битвы рыцари стремились сохранить другим воинам жизни. Почему? А потому что можно было получить выкуп и отобрать у него все вооружение и лошадей. Так что чаще всего с поля брани уходило больше живых воинов, чем мертвых.

 

Кони не были огромными

Бытует мнение, что среди рыцарских коней были исключительно сильные и большие животные. Но это не так: как правило, воины использовали подвижных и маленьких лошадей. А больших оставляли для крестьян.

 

Доспехи – не пластилин

Часто в фильмах нам показывают, как один воин среди врагов разрубает всех чуть ли не пополам.

На самом же деле пластинчатые доспехи неплохо защищали от острых лезвий, а кованные нагрудники прекрасно отражали стрелы. Видимо, поэтому среди воинов были популярны не только мечи, но еще и топоры и молоты: даже если не убьешь, оглушить и сбить противника с ног становилось реальной задачей.

 

Таким образом, большинство голливудских клише о рыцарях разбиваются о суровую реальность. А что вы думаете о средневековых рыцарях?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: доспехи   интересно   клише   рыцари   рыцарь   средневековье   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Lev Asriev 2 часа назад
И где, хоть одна ошибка , допущенная создателями фильмов, и каких именно? Пост ни о чем, высосанный из учебника по истории за 6-й класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
20k
Ego sum qui sum 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
KiploksAKS Час назад
Эпоха рыцарей - это тысяча лет и вся Европа от Нормандии до Богемии. В разныз местах и в разное время всё было .... разнообразно.

И о лошадях. Опять же, в зависимости от места и времени менялись и требования к боевому коню. От легконогого рысака под венгерским гусаром и до тяжёлого першерона (условно) с севера Франции.
В среднем, по странам и эпохам, рост рыцарской лошади можно оценить в 150-160 см в холке, и это совсем не много. Крестьянской лошади - 140 и меньше, как у современной крестьянской лошадки где-нибудь на Смоленщине. По британским правилам это вообще "пони".
Например, известны результаты раскопок на месте захоронения лошадиных трупов, собранных на поле боя в Германии времён Крестьянской войны. Всего 1-3 скелета были ростом более 150 см, и три десятка - до 140.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Vazari 2 часа назад
"Если же денег не хватало, приходилось идти куда-то еще."-угу, в менеджеры.
"Да, современная одинаковая форма появилась значительно больше"-больше чего?
"чтобы прокормить себя или хоть немного поразвлечься, рыцари могли разорить крестьян или даже напасть на священников."-ну да, ты не ты, когда скучно.
"чаще всего с поля брани уходило больше живых воинов, чем мертвых."-рука-лицо...

Какой имбицил, страдающий дислексией написал это говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
ЛикБез 2 часа назад
Кто бы сомневался?
Мёртвый уже никуда не уйдёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Японский художник изобразил домашних животных в роли благородных рыцарей Японский художник изобразил домашних животных в роли благородных рыцарей В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8023



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
2
128
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
Набирающие популярность в сообществах
А ведь талантливые люди работают!
0
20
А ведь талантливые люди работают!
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
0
5
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
Бродячие животные, которым сильно повезло
Бродячие животные, которым сильно повезло
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#интересное#люди#дтп#Разное#автомир#позитив#Ynews
#прикол#животные#подборка#Москва#приколы#новости#история#коты#сарказм#аварии
#фото#ватермарк#картинки#кино#Россия#СССР#автомобили#в мире#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться