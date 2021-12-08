Какие ошибки допускают создатели фильмов о рыцарях

Фильмы о Средневековье всегда привлекают нас: галантные рыцари, смелые воины, умные короли и прекрасные леди. Но так ли все было на самом деле? Разбираемся в реалиях.
Рыцарь – не каждый встречный
Рыцарем в Средневековье мог стать далеко не каждый. Даже если воин проявлял доблесть и отвагу на поле боя, вряд ли он дослужился бы до рыцаря.
Настоящих рыцарей тренировали с семи лет. Для этого должно было быть несколько условий: происхождение из аристократических семейств и несколько ступеней до того, как стать рыцарем. Так, до 14 лет это был паж, с 14 лет – оруженосец, а уже с 18 до 21 года проводился обряд посвящения.
Кроме того, нужно было обладать огромными деньгами: купить лошадь и доспехи мог далеко не каждый. Если же денег не хватало, приходилось идти куда-то еще.
Женщины – не всегда беззащитные создания
Иногда прекрасным дамам приходилось справляться с делами самим, без помощи крепкого плеча рядом.
Например, если супруг дамы уходил на войну или ко двору сюзерена, приходилось самим справляться с защитой дома и земель. Женщины могли руководить обороной в случае нашествия разбойников или безземельных рыцарей.
То есть, по сути говоря, хоть женщинам и не присуждали рыцарского звания, они вполне могли и сами сражаться в армиях.
Рыцари – не вечно влюбленные юноши
Отношения между рыцарями и дамами сердца действительно были. Но до сих пор нельзя сказать точно: это действительно светлые чувства, или же просто придворная игра.
При этом, конечно, в расцвете была романтическая литература: всевозможные баллады и поэмы о рыцарях и их светлых чувствах к леди. И эти произведения были в особом почете при дворах знатных господ. Однако действительно ли имели место быть такие романы – неизвестно.
Дамы на турнирах – не просто украшение
Как мы уже писали выше, знатные дамы играли роль не просто матери и украшения замка или турнира. На самом деле они могли сами организовывать и оплачивать турнир.
Также они могли выступать в роли некоего судьи: назначали арбитра поединка и требовали милости к воинам, пострадавшим во время соревнований. Они же могли присуждать дополнительные очки симпатизировавшим воинам.
Суд – не только поединок
Конечно, суд поединком иногда и правда имел место быть. Но это скорее исключение, нежели правило. На самом деле большинство дел решалось все-таки в суде.
Даже если бой состоялся, он не считался достаточным основанием для закрытия судебной тяжбы. В конце концов, результат позднее можно было оспорить.
Забрало не поднимали для приветствия
Да, действительно, считается, что современный армейский салют зародился еще в Средневековье.
На самом деле, традиция появилась позднее, лишь в XVII веке, когда в армии о шлемах уже и думать забыли.
Женщина – не бесправное существо
Сложно поверить, но в Средневековье у европейской женщины было больше прав, чем в XIX веке: она могла наследовать собственность, передавать и продавать ее. Более того, они сами управляли владениями, когда муж уходил на войну или в крестовый поход.
Это порождало и сложности в их жизни: если женщина оставалась вдовой, король и его рыцари могли насильно выдать даму замуж, чтобы получить в распоряжение ее собственность. Таким образом, это был законный путь лишить богатую вдову влияния.
Рыцарь не всегда спасал даму
Это, безусловно, романтичное представление о рыцарстве, не проходит проверку на прочность. Дело в том, что, хоть уважение к знатной даме было прописано в кодексе, оно не всегда осуществлялось.
На самом деле большинство воителей не всегда вели себя с женщинами достойно: они могли похитить и заточить даму, которая затем была вынуждена выйти замуж за рыцаря. И здесь женщинам приходилось надеяться лишь на себя.
Одинаковых доспехов не было
Да, современная одинаковая форма появилась значительно больше. В Средневековье большинство рыцарей заказывали доспехи по индивидуальному заказу, в итоге на поле брани их отличали лишь знамена.
А в мирной жизни рыцари предпочитали яркие и насыщенные цвета. Так они могли показать свое богатство: алые, черные и синие насыщенные цвета на ткани получить было крайне трудно.
Рыцарь – не значит положительный персонаж
Да, в период мирной жизни рыцарям было действительно нечем заняться. Собственно, как не было и тех денег, которые им платили сюзерены во время войны. В итоге, чтобы прокормить себя или хоть немного поразвлечься, рыцари могли разорить крестьян или даже напасть на священников.
Поэтому, собственно, и был создан кодекс чести. Если он не влиял на молодые ретивые умы, то в ход шла классическая пропаганда: романы и поэмы, в который воспевалось благородство.
На поле боя было место для жалости
Часто во время битвы рыцари стремились сохранить другим воинам жизни. Почему? А потому что можно было получить выкуп и отобрать у него все вооружение и лошадей. Так что чаще всего с поля брани уходило больше живых воинов, чем мертвых.
Кони не были огромными
Бытует мнение, что среди рыцарских коней были исключительно сильные и большие животные. Но это не так: как правило, воины использовали подвижных и маленьких лошадей. А больших оставляли для крестьян.
Доспехи – не пластилин
Часто в фильмах нам показывают, как один воин среди врагов разрубает всех чуть ли не пополам.
На самом же деле пластинчатые доспехи неплохо защищали от острых лезвий, а кованные нагрудники прекрасно отражали стрелы. Видимо, поэтому среди воинов были популярны не только мечи, но еще и топоры и молоты: даже если не убьешь, оглушить и сбить противника с ног становилось реальной задачей.
Таким образом, большинство голливудских клише о рыцарях разбиваются о суровую реальность. А что вы думаете о средневековых рыцарях?
Источник:
- Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят
- Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили?
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И о лошадях. Опять же, в зависимости от места и времени менялись и требования к боевому коню. От легконогого рысака под венгерским гусаром и до тяжёлого першерона (условно) с севера Франции.
В среднем, по странам и эпохам, рост рыцарской лошади можно оценить в 150-160 см в холке, и это совсем не много. Крестьянской лошади - 140 и меньше, как у современной крестьянской лошадки где-нибудь на Смоленщине. По британским правилам это вообще "пони".
Например, известны результаты раскопок на месте захоронения лошадиных трупов, собранных на поле боя в Германии времён Крестьянской войны. Всего 1-3 скелета были ростом более 150 см, и три десятка - до 140.
"Да, современная одинаковая форма появилась значительно больше"-больше чего?
"чтобы прокормить себя или хоть немного поразвлечься, рыцари могли разорить крестьян или даже напасть на священников."-ну да, ты не ты, когда скучно.
"чаще всего с поля брани уходило больше живых воинов, чем мертвых."-рука-лицо...
Какой имбицил, страдающий дислексией написал это говно?
Мёртвый уже никуда не уйдёт...