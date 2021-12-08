Какие ошибки допускают создатели фильмов о рыцарях

Рыцарем в Средневековье мог стать далеко не каждый. Даже если воин проявлял доблесть и отвагу на поле боя, вряд ли он дослужился бы до рыцаря.

Настоящих рыцарей тренировали с семи лет. Для этого должно было быть несколько условий: происхождение из аристократических семейств и несколько ступеней до того, как стать рыцарем. Так, до 14 лет это был паж, с 14 лет – оруженосец, а уже с 18 до 21 года проводился обряд посвящения.

Кроме того, нужно было обладать огромными деньгами: купить лошадь и доспехи мог далеко не каждый. Если же денег не хватало, приходилось идти куда-то еще.

Женщины – не всегда беззащитные создания