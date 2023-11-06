Трамп спародировал штангистку-трансгендера Энн Андрес и заявил о своей позиции к небинарным спортсменам

Бывший мужик (а теперь женщина) в последних соревнованиях на 200 кг опередил биологическую даму, занявшую второе место. Говорит, что просто много тренировался и это была чистая победа!
Трансгендерные мужчины ворвались в женский спорт и ставят рекорды. Тягаться с ними в силе и выносливости невозможно, и соперницы этих недобаб смущены и возмущены. Правда, ситуация пока не меняется, и мутанты продолжают соревноваться с биологическими женщинами к неудовольствию последних.
Энн Андрес - пауэрлифтер, который выглядит как мужчина, но состязается с женщинами. И небезуспешно. Рекордсменка Канады на соревнованиях в августе в трех упражнениях набрала сумму на 200 с лишним кг превышавшую сумму спортсменки, занявшей второе место: 597,5 против 387.5. Это число рассчитывается как сумма самого тяжелого веса, поднятого при приседании, жиме лежа и становой тяге.
Да и вообще за последние четыре года эта транс-женщина проиграла лишь одно соревнование. Надо ли говорить, что многие канадские пауэрлифтерши даже снимаются с соревнований, когда узнают, что им придётся состязаться с Андрес.
В марте 2023 года главный тренер сборной Канады по пауэрлифтингу Ави Сильверберг принял участие в субботнем турнире Heroes Classic в Летбридже, Альберта, представившись женщиной. Нет, он не менял пол перед соревнованиями, да и не собирался этого делать после. И участие в состязании было своеобразным троллингом транс-политики, принятой в канадском пауэрлифтинге. Для участия в женских соревнованиях по этому виду спорта не нужно быть биологической женщиной - достаточно заявить, что ты ощущаешь себя представительницей прекрасного пола. Транс-политика CPU гласит, что человек “должен иметь возможность участвовать в соревнованиях того пола, с которым он себя идентифицирует. В нем также говорится, что: “Не должно быть никаких требований к гормональной терапии или хирургическому вмешательству”. То есть любой мужчина-пауэрлифтер может заявить, что ощущает себя женщиной и будет зарегистрирован на соревнованиях. Никто не станет проверять достоверность его слов, от него не потребуют справку от врача и не смутятся наличием мужских половых органов.
Разумеется, Сильверберг те соревнования выиграл, побив национальный рекорд по жиму лёжа. Кстати, рекорд той самой Энн Андрес, которая присутствовала на турнире в качестве волонтёра, могла наблюдать за этим цирком и делать выводы.
Троллинг был максимально полным, т.к. Сильверберг вышел на соревнования в провокационном для статуса «женщина» образе: в мужском костюме и с бородой. Он с лёгкостью выжал 160 кг, побив предыдущий рекорд Андрес на целых 45 кг.
В ответ на этот демарш трансгендер Андрес назвала Сильверберга "трусом" и "фанатиком" и попросила не засчитывать рекорд. Дескать, она-то уже давно называет себя женщиной, т.к. 20 лет назад совершила "переход", а этот самозванец - нет никто и звать его никак.
Скандал вышел знатным и взбудоражил спортивное сообщество Канады. Многие представители силовых видов спорта тогда признали, что пора трансгендеров выделять в отдельное стойло, т.е вводить дополнительную категорию для этих персон. Пусть соревнуются между собой.
Не удержался от троллинга канадки и Дональд Трамп, который спародировал спортсменку, выступая с речью в Хьюстоне, штат Техас.
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Получилось забавно и, говорят, похоже. Американский президент заявил, что если его переизберут, транс-спортсмены соревноваться вместе с другими не будут. Конечно, это заявление попахивает предвыборным популизмом, но проблема с трансгендерами в западном спорте и правда есть - хорошо, что о ней хотя бы пытаются говорить.
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