FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1128 постов • 255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Трамп спародировал штангистку-трансгендера Энн Андрес и заявил о своей позиции к небинарным спортсменам

Трамп спародировал штангистку-трансгендера Энн Андрес и заявил о своей позиции к небинарным спортсменам

Автор:
06 ноября 2023 09:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дональд Трамп   Канада   Спорт   Энн Андрес   пародия   пауэрлифтинг   трансгендеры   троллинг   
752
4
1

Бывший мужик (а теперь женщина) в последних соревнованиях на 200 кг опередил биологическую даму, занявшую второе место. Говорит, что просто много тренировался и это была чистая победа!

Трансгендерные мужчины ворвались в женский спорт и ставят рекорды. Тягаться с ними в силе и выносливости невозможно, и соперницы этих недобаб смущены и возмущены. Правда, ситуация пока не меняется, и мутанты продолжают соревноваться с биологическими женщинами к неудовольствию последних.


Энн Андрес - пауэрлифтер, который выглядит как мужчина, но состязается с женщинами. И небезуспешно. Рекордсменка Канады на соревнованиях в августе в трех упражнениях набрала сумму на 200 с лишним кг превышавшую сумму спортсменки, занявшей второе место: 597,5 против 387.5. Это число рассчитывается как сумма самого тяжелого веса, поднятого при приседании, жиме лежа и становой тяге.


Да и вообще за последние четыре года эта транс-женщина проиграла лишь одно соревнование. Надо ли говорить, что многие канадские пауэрлифтерши даже снимаются с соревнований, когда узнают, что им придётся состязаться с Андрес.



В марте 2023 года главный тренер сборной Канады по пауэрлифтингу Ави Сильверберг принял участие в субботнем турнире Heroes Classic в Летбридже, Альберта, представившись женщиной. Нет, он не менял пол перед соревнованиями, да и не собирался этого делать после. И участие в состязании было своеобразным троллингом транс-политики, принятой в канадском пауэрлифтинге. Для участия в женских соревнованиях по этому виду спорта не нужно быть биологической женщиной - достаточно заявить, что ты ощущаешь себя представительницей прекрасного пола. Транс-политика CPU гласит, что человек “должен иметь возможность участвовать в соревнованиях того пола, с которым он себя идентифицирует. В нем также говорится, что: “Не должно быть никаких требований к гормональной терапии или хирургическому вмешательству”. То есть любой мужчина-пауэрлифтер может заявить, что ощущает себя женщиной и будет зарегистрирован на соревнованиях. Никто не станет проверять достоверность его слов, от него не потребуют справку от врача и не смутятся наличием мужских половых органов.


Разумеется, Сильверберг те соревнования выиграл, побив национальный рекорд по жиму лёжа. Кстати, рекорд той самой Энн Андрес, которая присутствовала на турнире в качестве волонтёра, могла наблюдать за этим цирком и делать выводы.


Троллинг был максимально полным, т.к. Сильверберг вышел на соревнования в провокационном для статуса «женщина» образе: в мужском костюме и с бородой. Он с лёгкостью выжал 160 кг, побив предыдущий рекорд Андрес на целых 45 кг.


В ответ на этот демарш трансгендер Андрес назвала Сильверберга "трусом" и "фанатиком" и попросила не засчитывать рекорд. Дескать, она-то уже давно называет себя женщиной, т.к. 20 лет назад совершила "переход", а этот самозванец - нет никто и звать его никак.


Скандал вышел знатным и взбудоражил спортивное сообщество Канады. Многие представители силовых видов спорта тогда признали, что пора трансгендеров выделять в отдельное стойло, т.е вводить дополнительную категорию для этих персон. Пусть соревнуются между собой.


Не удержался от троллинга канадки и Дональд Трамп, который спародировал спортсменку, выступая с речью в Хьюстоне, штат Техас.



Получилось забавно и, говорят, похоже. Американский президент заявил, что если его переизберут, транс-спортсмены соревноваться вместе с другими не будут. Конечно, это заявление попахивает предвыборным популизмом, но проблема с трансгендерами в западном спорте и правда есть - хорошо, что о ней хотя бы пытаются говорить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Дональд Трамп   Канада   Спорт   Энн Андрес   пародия   пауэрлифтинг   трансгендеры   троллинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 10 минут назад
Да сделайте уже для мутантов отдельную группу, разрешите допинг, будет новый цирк уродов, Европе не привыкать, могут и зоопарк человеческий сделать где натуралы будут, опыт зоопарков людей тоже есть, и 100 лет не прошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197091



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Красотка" из Донецка сравнила себя с Елизаветой II
"Красотка" из Донецка сравнила себя с Елизаветой II
В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству
В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству
Набирающие популярность в сообществах
Первые «вашингтонские» тяжёлые крейсеры Италии. История «Тренто» и «Триесте»
Первые «вашингтонские» тяжёлые крейсеры Италии. История «Тренто» и «Триесте»
Утреннее ДТП в Абакане
Утреннее ДТП в Абакане
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#в мире#ЧП#Спорт#Мемы#сарказм#котик
#история#СССР#Юмор#знаменитости#шоу бизнес#конфликт#милота#деньги
#интересное#факты#кино#США#познавательно#интересно#обман#Россия
Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и установила национальный рекорд. Но есть нюанс В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и... Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой

На что жалуетесь?

Вернуться