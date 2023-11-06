Трамп спародировал штангистку-трансгендера Энн Андрес и заявил о своей позиции к небинарным спортсменам

В марте 2023 года главный тренер сборной Канады по пауэрлифтингу Ави Сильверберг принял участие в субботнем турнире Heroes Classic в Летбридже, Альберта, представившись женщиной. Нет, он не менял пол перед соревнованиями, да и не собирался этого делать после. И участие в состязании было своеобразным троллингом транс-политики, принятой в канадском пауэрлифтинге. Для участия в женских соревнованиях по этому виду спорта не нужно быть биологической женщиной - достаточно заявить, что ты ощущаешь себя представительницей прекрасного пола. Транс-политика CPU гласит, что человек “должен иметь возможность участвовать в соревнованиях того пола, с которым он себя идентифицирует. В нем также говорится, что: “Не должно быть никаких требований к гормональной терапии или хирургическому вмешательству”. То есть любой мужчина-пауэрлифтер может заявить, что ощущает себя женщиной и будет зарегистрирован на соревнованиях. Никто не станет проверять достоверность его слов, от него не потребуют справку от врача и не смутятся наличием мужских половых органов.

Разумеется, Сильверберг те соревнования выиграл, побив национальный рекорд по жиму лёжа. Кстати, рекорд той самой Энн Андрес, которая присутствовала на турнире в качестве волонтёра, могла наблюдать за этим цирком и делать выводы.