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Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле

Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле (3 фото)

Автор:
06 февраля 2022 17:52
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Олимпиада-2022   Спорт   бронза   могул   смирнова   фристайл   
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Спортсменка набрала в третьей попытке 77,72 балла. Первой стала австралийка Джакара Энтони (83,09), второе место - у американки Джелин Кауф (80,28).


Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль XXIV зимних Олимпийских игр в могуле, уступив австралийке и американке. Еще одна россиянка, Полина Чудинова заняла 17-е место. Две других российских спортсменки Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина не сумели пробиться в финал соревнований.

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Третье место - очень достойный результат, если учесть, что медалей в могуле у России не было с 1994 года. Тогда в Лиллехамере бронзовую медаль завоевала Елизавета Кожевникова. Она же двумя годами ранее стала серебряной призеркой на соревнованиях в Альбервиле.



Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) эта "бронза" - вторая, завоеванная на олимпиаде в Китае. И теперь на счету российской команды уже пять наград. А сама сборная занимает третье место в медальном зачете.


И вообще, сегодня довольно "урожайный" день. "Золото" и "серебро" в скиатлоне завоевали Александр Большунов и Денис Спицов и теперь еще добавилась "бронза" от 19-летней Анастасии Смирновой.


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Метки: Ynews   Олимпиада-2022   Спорт   бронза   могул   смирнова   фристайл   
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Tuskub Час назад
И?
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olga 39 минут назад
Настенька молодец,прыгнула выше головы.
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