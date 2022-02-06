Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле

Третье место - очень достойный результат, если учесть, что медалей в могуле у России не было с 1994 года. Тогда в Лиллехамере бронзовую медаль завоевала Елизавета Кожевникова. Она же двумя годами ранее стала серебряной призеркой на соревнованиях в Альбервиле.

Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) эта "бронза" - вторая, завоеванная на олимпиаде в Китае. И теперь на счету российской команды уже пять наград. А сама сборная занимает третье место в медальном зачете.