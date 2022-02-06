Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле

Спортсменка набрала в третьей попытке 77,72 балла. Первой стала австралийка Джакара Энтони (83,09), второе место - у американки Джелин Кауф (80,28).
Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль XXIV зимних Олимпийских игр в могуле, уступив австралийке и американке. Еще одна россиянка, Полина Чудинова заняла 17-е место. Две других российских спортсменки Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина не сумели пробиться в финал соревнований.
Третье место - очень достойный результат, если учесть, что медалей в могуле у России не было с 1994 года. Тогда в Лиллехамере бронзовую медаль завоевала Елизавета Кожевникова. Она же двумя годами ранее стала серебряной призеркой на соревнованиях в Альбервиле.
Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) эта "бронза" - вторая, завоеванная на олимпиаде в Китае. И теперь на счету российской команды уже пять наград. А сама сборная занимает третье место в медальном зачете.
И вообще, сегодня довольно "урожайный" день. "Золото" и "серебро" в скиатлоне завоевали Александр Большунов и Денис Спицов и теперь еще добавилась "бронза" от 19-летней Анастасии Смирновой.
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