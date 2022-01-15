Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал вернувшимся из Казахстана белорусским миротворцам, что всю операцию ОДКБ всего за час разработали два президента - он и Владимир Путин.





"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - скромно признался Лукашенко.