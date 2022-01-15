Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане

Угадайте с первого раза, кто эти два великих стратега современности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал вернувшимся из Казахстана белорусским миротворцам, что всю операцию ОДКБ всего за час разработали два президента - он и Владимир Путин.
"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - скромно признался Лукашенко.
Источник:
Во время своего выступления Лукашенко сделал ещё одно не менее интересное заявление. По словам главы Белоруссии, он сильно переживал за отправленных в Казахстан военнослужащих, поскольку за голову российского и белорусского миротворца боевики назначили награду "в тысячи долларов".
Откуда такие сведения у Лукашенко, и где, собственно, те 20 тысяч террористов, подготовленных в едином центре и пытавшихся захватить Алмату - неизвестно.
Источник:
Тем не менее с Лукашенко можно согласиться в одном: хорошо, что все бойцы вернулись целыми, невредимыми и им не пришлось стрелять в людей.
Источник:
- Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов, нарушающих российские законы
- Путин заявил, что боевиков для Казахстана подготавливали за рубежом
- Путин объявил первую неделю ноября нерабочей
- Лукашенко в очередной раз снял маску в «красной зоне»
- Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе
Понравилось24
А уже ловить на этом хейт, как делает автор этого поста - последнее и поганое дело!
Такое позорище для всей страны слушать его …
Он с Путиным придумали план ….
Я больше чему уверен Путин ему в принципе не звонил …Скорее всего было с точностью наоборот
Володя, Володенька, а шо нам делать а если они к нам ламанутцца,? Или ящчэ хуже снова начнут раскачивать лодку… баюся, а нас с тобой ещё Союзное государство строить Володенька выручай бацьку
Так что там за звание у этого колхозника?
Он еще орден Победы себе не вручил?
Его толко окружение воспринимает , для нарда он просто синепалый , [мат], старик, которому вечно кто-то угрожает
Его толко окружение воспринимает , для нарда он просто синепалый , [мат], старик, которому вечно кто-то угрожает
Неужели эти двое расчитывают что может быть иначе?
https://www.mk.ru/politics/2021/09/17/ssha-i-avstraliya-taykom-kinuli-franciyu-s-kontraktom-po-podlodkam.htmlhttps://www.mk.ru/politics/2021/09/17/ssha-i-avstraliya-taykom-kinuli-franciyu-s-kontraktom-po-podlodkam.html
Все посты россияненавистнические..