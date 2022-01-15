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Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане

Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2022 14:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   лукашенко   миротворцы   операция ОДКБ   политика   путин   
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Угадайте с первого раза, кто эти два великих стратега современности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал вернувшимся из Казахстана белорусским миротворцам, что всю операцию ОДКБ всего за час разработали два президента - он и Владимир Путин.


"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - скромно признался Лукашенко.

Во время своего выступления Лукашенко сделал ещё одно не менее интересное заявление. По словам главы Белоруссии, он сильно переживал за отправленных в Казахстан военнослужащих, поскольку за голову российского и белорусского миротворца боевики назначили награду "в тысячи долларов".


Откуда такие сведения у Лукашенко, и где, собственно, те 20 тысяч террористов, подготовленных в едином центре и пытавшихся захватить Алмату - неизвестно.

Тем не менее с Лукашенко можно согласиться в одном: хорошо, что все бойцы вернулись целыми, невредимыми и им не пришлось стрелять в людей.

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Метки: видео   лукашенко   миротворцы   операция ОДКБ   политика   путин   
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47  комментариев
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11k
котегRUS Час назад
Как бы то там не было, хорошо что всё так быстро и хорошо закончилось!
А уже ловить на этом хейт, как делает автор этого поста - последнее и поганое дело!
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−42
Нурик Нуриков 16 минут назад
Сказочник, сказочный балабол д-б
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−20
Игорь Тиссен 19 минут назад
Лукавый опять забыл про таблетки
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139
Kasper007 Игорь Тиссен 3 минуты назад
Слава богу , что луковому уже хоть Польша не угрожает…
Такое позорище для всей страны слушать его …
Он с Путиным придумали план ….
Я больше чему уверен Путин ему в принципе не звонил …Скорее всего было с точностью наоборот
Володя, Володенька, а шо нам делать а если они к нам ламанутцца,? Или ящчэ хуже снова начнут раскачивать лодку… баюся, а нас с тобой ещё Союзное государство строить Володенька выручай бацьку
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2k
alex5450 24 минуты назад
Ждём откровений от армян и "центра злодеев, которые не говорили по казахски".
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Меня тут заминусили ранее...
Так что там за звание у этого колхозника?
Он еще орден Победы себе не вручил?
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139
Kasper007 Sergius SPb Минуту назад
Он сам себя кем-то назвал, на погонах герб :)
Его толко окружение воспринимает , для нарда он просто синепалый , [мат], старик, которому вечно кто-то угрожает
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139
Kasper007 Sergius SPb Минуту назад
Он сам себя кем-то назвал, на погонах герб :)
Его толко окружение воспринимает , для нарда он просто синепалый , [мат], старик, которому вечно кто-то угрожает
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807
Прямой Эффект 36 минут назад
Не так страшны клоуны, ставшие президентами, как президенты, ставшие клоунами.
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Гениальный лидер, мошнейший политик. Жалко только, что белорусы его не хотят.
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8k
Максим 43 минуты назад

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12k
Великий Кормчий 46 минут назад
И это на фоне того, что в Казахстане по тихому увольняют всю родню Назарбаева со всех постов....
Неужели эти двое расчитывают что может быть иначе?
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669
Mixan 52 минуты назад
Эх Лукашенко ..Язык враг твой !
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
11k
13k
Паша Эмильевич 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Hunde Beißer2 Час назад
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
а кем...не американцами же твоими любимыми...они в ОДКБ не зареганы
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31k
Растрелли В.В. Час назад
У автора голова не кружится? Лукашенко всяких смутьянов на болте вертит. Что в Белоруссии, что в Казахстане.
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215
zenon Час назад
Очень некрасиво плевать в лицо союзникам, а потом ждать благодарности. Даже американцы этого не делают. В теперешней россии так делают, плюют, не зная что может потом будет очень плохо, ведь когда плюнут в ответ утонешь. ЕГЭ не делает людей умными, даже не делает наглыми, а пришибленными, не всех, но некоторых.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
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2k
сеньор Леонсио Час назад
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Я так и знал, автор либо змагар, либо поклонник Бандеры, либо российская светлоликая либерасня-"совесть нации"....одно из трех)
Все посты россияненавистнические..

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487
阿鋒 ☭Cheкаво☭ 47 минут назад
Тот обычно просто дерьмом исходит:) и в лужи пукает! А иногда проскакивающие душевные и годные посты он просто тырит с других ресурсов.
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2k
Иван Час назад
Если бы с ними были Гурбангулы и Ким Чен Ын хватило бы 20 минут.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
Теперь понятно кто помог Токаеву получить полномочия ставить на высокие посты националистов и русофобов. Блестящая операция!
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