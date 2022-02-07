Водитель для Бори





— Алло! — прогремел в трубке хлёсткий мужской голос.



— Добрый день, я по объявлению, — начал разговор парень.



— Приезжайте завтра к семи утра!



— А как же «все подробности по телефону»? — замешкался соискатель.



— Работа нужна? — мужчина, кажется, начинал нервничать.



— Ну… Ну да, но…



— Тогда нечего лясы точить, и так времени нет. Жду в семь. Или найму другого!



— Хорошо-хорошо, я буду, — записав адрес, Андрей сбросил вызов. «Должно быть серьёзный бизнесмен, очень занятой», — подумалось парню.



К семи утра он прибыл на место. Возле обозначенного подъезда стояло несколько неплохих иномарок бизнес-класса. Будущий личный водитель гадал, на какой же именно ему придётся работать: вот этот синенький Mercedes или тот коричневый Porsche? Но больше всего ему приглянулась новенькая Audi, которая стояла рядом с большим сугробом, что раскапывал дворник.



Мужчина задерживался. Андрей решил позвонить. Через секунду за его спиной зазвучала какая-то пищащая раздражающая мелодия, а потом раздался уже знакомый громкий голос, который повторился в динамике телефона:



— Алло! Слушаю!



Парень повернулся и увидел, что дворник, раскапывающий сугроб, тоже держит телефон около своего уха.



— Алло, это Андрей. Водитель. Я на адресе.



— Я тоже. Не вижу вас, — мужчина-дворник покрутился на месте.



«Да ну? Быть не может! Наверное, совпадение», — подумал Андрей, глядя на вертящегося мужика с лопатой в руке.



— Вижу вас, — мужчина, которого Андрей сперва принял за дворника, сделал пять шагов вперёд и протянул руку. — Борис.



Лицо его было красным от утреннего мороза и тяжелой работы. Судя по морщинам и обвисшим щекам, мужчине было где-то в районе шестидесяти — плюс-минус пара лет. Одет мужчина был не самым солидным образом: болоньевая куртка, шерстяные брюки. Ансамбль дополняли потрепанные унты и шапка с помпоном.



— Андрей, — немного растерянно произнёс парень и пожал руку.



— На! — протянул Борис лопату.



— Зачем?



— Как зачем? Твой рабочий агрегат откапывать будем.



— Как это — откапывать? — Андрей смотрел на мужчину так, словно не понимал родного языка.



— По очереди. Я пока перекурю.



Борис достал сигарету и принялся раскуривать. Андрей ещё немного постоял, переваривая в голове происходящее, но потом всё же начал откидывать снег, решив посмотреть, что же будет дальше.



Примерно через двадцать взмахов лопатой начали проступать первые признаки автомобиля. Несмотря на минимальную вероятность чуда, Андрей всем сердцем надеялся, что чёрный проржавевший фрагмент крыла принадлежит какому-нибудь культовому раритетному экспонату представительского класса, и он не ошибся. Через несколько секунд перед ним предстала эмблема «Волги». Когда машина была откопана, Борис сбегал домой и притащил аккумулятор.



На удивление, внутри машина была очень ухоженной и чистой: пластик не поцарапан, сиденья не протёрты, кое-где даже блестел хром. Если бы не запах картошки, доносившийся из багажника, то вполне могло бы сойти за авто́ консервативного директора завода. Андрей приободрился.



— Едем? — спросил он, когда машина была прогрета.



— Сейчас, минуту, — крикнул его новый начальник, стоя у подъезда. Он чего-то ждал.



Через несколько минут из соседнего подъезда вышли несколько женщин и направились в сторону машины. В этот момент с места сорвался и Борис.



Когда все они встретились около Андрея, Боря громко, чтобы вся улица слышала, произнёс:



— Здравствуйте, дамы! — и, галантно поклонившись опешившим тёткам, обратился к своему водителю: — Андрюш, поехали на работу!



И Андрей, и офигевшие от такого представления женщины на секунду замерли.



— Кхм-кхм, — прокашлял Боря, стоя у задней двери.



— Ой, прошу прощения, Борис... — поспешил открыть дверь Андрей.



— Сергеевич, Борис Сергеевич! За столько времени не запомнил? — театрально нахмурился Боря и сел в машину под очумевшие взгляды дам.



Андрей закрыл за начальником дверь, а сам уселся на водительское кресло.



— Едем, Борис Сергеевич?



— Ага, — уже не так громогласно ответил мужчина и назвал адрес, — только не гони, у меня не КАСКО.



«Было бы удивительно», — подумал Андрей, глядя в боковое зеркало, прикрученное саморезом.



Андрей не ошибся. Маршрут действительно привёл его на приборостроительный завод.



— Припаркуйся у курилки.



Водитель кивнул и, припарковавшись в указанном месте, вышел, чтобы открыть дверь начальнику. На всё это действо из курилки вышли посмотреть человек пятнадцать. У всех был такой глупый и удивлённый вид, будто привезли не директора, а жирафа.



— Заедешь за мной в обед, а пока заправься, — снова перейдя на ораторскую громкость, произнёс Борис и сунул водителю пятьсот рублей.



Андрей взглянул на заснеженную, только недавно из сугроба, Волгу и спросил:



— Может, тогда и на мойку?



Борис повернулся к нему злой как собака и прокряхтел:



— Да. И на мойку, — он протянул ещё двести рублей. И добавил негромко: — только на мойку самообслуживания.



Андрей кивнул и уехал, оставив директора руководить другими своими подчиненными.



Заправившись и сбив снег, парень выпил кофе и вернулся на завод ровно к началу обеда. Уткнувшись глазами в телефон в ожидании начальника, он не заметил, как к нему в машину залез какой-то грязный мужик.



— Эй, а ну пошёл вон! — крикнул, повернувшись Андрей, но, когда увидел обалдевшего Бориса, тут же изменился в голосе: — Извините, Борис Сергеевич, я вас что-то не узнал.



На этот раз начальник был одет в потрёпанную робу, на голове его сидела старая синяя бейсболка с засаленным козырьком.



«Должно быть любит окунуться в рабочий процесс с головой», — подумал водитель.



— Ладно уж, поехали, — просипел Боря.



Андрей кивнул и завёл двигатель.



— Куда направимся? Я знаю тут неплохое кафе неподалёку, там очень хорош…



— Я покажу, — перебил Андрея начальник.



Как только они выехали за ворота завода, Борис попросил свернуть и проехаться вдоль забора до небольшого леска́. По дороге он шуршал какими-то пакетами.



— Вот тут тормозни, — показал Борис на кусты, за которыми следовало остановиться.



Послышался звук отвинчивающейся крышки термоса. Салон быстро заполнялся запахом варёных макарон и масла.



— Ты обедал? — чавкая, спросил начальник



— Кофе выпил.



— На́ вот, — протянул мужчина бутерброд с салом и чесноком, — я сам солил.



— Так ведь изо рта же пахнуть будет.



— И что? Ты же не царевну какую возишь. Ешь давай.



Андрей послушался и быстро расправился с бутербродом. Сало было на вкус вполне сносным. Как только он дожевал, Борис протянул ему крышку от термоса, в которой плескался горячий чай.



Всё это выглядело очень странно.



После обеда Андрей привёз начальника назад и снова высадил возле курилки.



— Жду тебя в пять! Припаркуйся вот тут, ― Борис показал на место рядом с новеньким кроссовером марки BMW.



До вечера Андрей занимался своими делами: скатался в ателье, постригся, ещё раз поел, а после решил свозить машину на диагностику. Его худшие предположения подтвердились: подвеска требовала полной замены, тормозная система тоже дышала на ладан, да и сам двигатель давно отработал своё.



На завод он вернулся ровно к пяти и, припарковавшись, где было велено, стал ждать. Очень быстро на парковке и в курилке стал скапливаться народ. В воздухе плавало огромное облако от сигаретного дыма, который выпускали разом человек пятьдесят.



Наконец Андрей заметил Бориса, семенившего рядом с каким-то мужчиной в дорогом строгом пальто. Эти двое шли в сторону стоянки, но не разговаривали. Было видно, что они не вместе. Мужчина в пальто направился к BMW, а Борис — к своей «Волге». Они подошли к машинам одновременно. Только Борису дверь открыл Андрей, а тип в пальто открыл свой BMW самостоятельно.



— Во даёт, — подхихикивал кто-то в толпе работяг, делающих вид, что они тут исключительно ради сигарет.



— Спасибо, Андрей, это тебе на чай, — протянул Борис смятый полтинник и уселся в салон.



Мужчина в пальто наблюдал за происходящим вместе с остальными и, судя по лицу, находился в легком шоке.



— Куда теперь? — поинтересовался Андрей.



— Не знаю. Куда обычно ездят люди с личными водителями?



Андрей пожал плечами, он никогда не задумывался о таких вещах.



— В театр, кино, бассейн, — начал перечислять он.



— Давай! — скомандовал Борис.



— Так куда?



— Сам же сказал: в театр, кино, бассейн.



— Понял!



Машина уезжала с территории завода под странные, шумные аплодисменты.



Остановившись у театра, Андрей приготовился ждать Бориса минимум два часа, но тот вернулся через пять минут. В театре мужчина поинтересовался в кассе, что сейчас дают на большой сцене, и с видом ценителя поразглядывал бумажные проспекты. Билетов он не купил, но, уходя, похвалил репертуар перед гардеробщицей.



Затем они доехали до кинотеатра, где Борис провёл времени в два раза меньше. Он с напыщенным видом взглянул на афиши и громко заявил, что подобную чушь вполне можно посмотреть и по НТВ. А у бассейна они и вовсе не стали останавливаться, лишь медленно проплыли мимо него в потоке машин.



— Ну что ж, план на день выполнен, — удовлетворенно сказал Боря, — едем домой.



***



— Скажите, — не выдержал Андрей, когда Борис рассчитывался с ним за смену и заплатил ровно как обещал: копейка в копейку, — а откуда такая точная сумма?



— Я взял кредит на год — один миллион, больше мне не дали. И разделил его на двенадцать месяцев. А месяцы — на рабочие дни. Вот и получилась такая сумма, ― невозмутимо ответил Борис.



— Кредит? Так у вас что, нет денег на мою зарплату? Зачем же вам это?! ― удивился Андрей.



— Затем, что хочу! — буркнул мужчина.



— Но это же глупо! Вам явно не нужен водитель! Верните деньги в банк, пока не поздно!



— Послушай, Андрей, — устало произнёс Борис. — Я всю жизнь проработал на этом заводе в качестве рабочего. Могу я хотя бы год пожить как «нормальный человек»? Как мой директор? На миллион ведь не купишь хорошую машину, так?



— Так.



— Но можно нанять личного шофёра. Имею я право, в виде исключения, на то, чтобы кто-то повозил меня? Поработал на меня? Неужели я так много прошу?



— Но на эти деньги вы могли бы куда-нибудь съездить отдохнуть! Купить что-то полезное в дом! — никак не унимался Андрей, поняв, что возит обычного работягу — такого же, как и он сам.



— А может, я не хочу! Может, мне не нужно вот это вот всё. Может, я просто хочу, чтобы меня возил личный водитель и все вокруг видели, какой я значимый человек! Обращали внимание!



После этих слов в машине повисла тишина. Даже радио перестало играть, отключившись из-за выскочившей рекламы платной подписки.



— Но как вы собираетесь отдавать кредит? — спросил Андрей, когда Борис сам открыл дверь и начал выбираться.



— Он под залог недвижимости, — ответил начальник, уже будучи на улице.



Андрей тоже вышел из машины. Во дворах гулял морозный вечерний ветер, сметающий свежий снежок с крыш машин и карнизов домов.



— Но тогда через год вы станете бездомным, — предпринял Андрей последнюю попытку воззвать к разуму мужчины.



— Не переживай за меня, — усмехнулся тот. — Через год я перееду на постоянное место жительства, откуда меня никто не выселит...



Он достал из внутреннего кармана куртки какую-то стопку бумаг в файле и сунул их Андрею.



— Жду тебя завтра в это же время. Если опоздаешь, найду другого водителя, — сказав это, Борис потопал к подъезду.



Андрей посмотрел вслед удаляющемуся мужчине, а потом повернул бумаги к свету уличного фонаря. На титульном листе, среди кучи синих печатей и непонятных слов, написанных от руки, виднелось тяжёлое, как грозовое небо, слово «диагноз», при взгляде на который у Андрея защемило в груди. Всё встало на свои места.



Утром Борис подошёл к своей «Волге» и, не обнаружив Андрея, тяжело вздохнул: «Не пришёл». Он уже собирался идти в сторону остановки, так как свои права́ в последний раз не менял и сам садиться за руль не имел пра́ва. Мимо проходили вчерашние дамы, они улыбались и перешёптывались, глядя на поникшего мужчину.



Подъехала какая-то иномарка и, чуть не отдавив ногу Борису, остановилась рядом с ним.



— Проезжай! Чего встал! — рявкнул тот.



Он попытался обойти машину, но тут сзади раздалось:



— Прошу прощения, что опоздал, Борис Сергеевич. Пробки на дорогах.



Мужчина обернулся и увидел Андрея, который открывал ему дверь. Водитель специально разговаривал громко, чтобы все вокруг его услышали. Борис улыбнулся и, еле сдерживая подступившие слёзы, залез в салон. Дамы прошли мимо, заметно изменившись в лице.



— Мой Ford, конечно, не ваша ласточка, но придётся вам потерпеть немного. Я вас на работу отвезу, а «Волгу» нужно в сервис отогнать. Ездить на ней нельзя, — сказал Андрей, выезжая со двора.



— Спасибо, — дрогнувшим голосом ответил Борис.



— Не за что. Я же ваш личный водитель, — смотрел на мужчину через зеркало Андрей. Задача личного водителя состоит в комфорте клиента — как в машине, так и в душе́. Кстати, хотите в театр вместе сходим? Я билеты могу купить по скидке.



— Ну его, этот театр. Никогда не понимал. Лучше заходи вечером ко мне после работы, бокс посмотрим.



Александр Райн