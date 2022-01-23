В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира

Директор транспортной компании сообщил, что видео просмотрел и провел с мужчиной воспитательную беседу и больше такого не повторится. А так как водитель уже 5 лет исправно выполняет свою работу и жалоб на него ни разу за это время не поступало, то увольнять его не станут. В социальных сетях, как обычно, мнения пользователей разделились на два непримиримых лагеря.

2022-01-23T10:20:02+03:00