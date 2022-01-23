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В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира

В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 января 2022 10:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   видео   водитель   воронеж   намаз   религия   
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Пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту № 17 мкр. "Придонской — Юго-Западный рынок" стали невольными свидетелями набожности водителя. Дело в том, что его вероисповедание предписывает совершать молитвы 5 раз в день, и пропускать их мужчина был не намерен.

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Метки: автобус   видео   водитель   воронеж   намаз   религия   
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68  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
В следующий раз водитель не будет открывать двери И ВПУСКАТЬ НАРОД ЕВ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКЕ
Будете СТОЯТЬ НА ОСТАНОВКЕ И МЕРЗНУТЬ
А он совершит намаз в пустом салоне автобуса, как положено.
ВОТ ПРАВО ЖЕ, ЛЮДИ С ТЕЛЕФОНАМИ ЗАЧАСТУЮ - ДЕБИЛЫ
Сами себе и другим - только хуже делают
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4k
ScorpioN 2 минуты назад
Кадровый голод и все такое... я все понимаю, но вы хоть чуточку отбор б%ть делайте !!!
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832
SHAGREEN 9 минут назад
Еслиб намаз састиг его в самолете, пи.. ец бы паника возникла бы.
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847
Nick 12 минут назад
А если бы там собрались, кто с бубном, кто с крестом, кто с ковриком ? И начали бы одновременно голосить ?
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463
Олег 15 минут назад
Мразота черножопая.
Пусть каждый правоверный едет к себе на Родину и хоть лоб расшибёт!!!
Во первых, фанатики меня пугают.
Во вторых, есть рабочее время и есть личное время.
В третьих, пошёл на куй чурка тупая!!!
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1k
Mikhail K 16 минут назад
В исламе можно отложить время намаза, так что он мог бы в обед или вместо обеда помолиться, если приспичило
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39k
Alex 24 минуты назад
А в следующий раз он бошки начнет резать. За**ли...
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5k
Sanar Полчаса назад
Меня радуют двойные стандарты, если бы бабка бросилась в автобусе бить поклоны и читать молитву, то местные обыватели закидали бы говном, ПГМ, Гундяев, дочегопутинстранудовёл, но тут же действия муслима этого многие оправдывают, сука писец.
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592
Алексей Полчаса назад
Почтенные граждане возмущены не фактом молитвы, а тем, что молиться положено в сторону Священного города пророка Мекки!
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119
Simpatico Holgazan Полчаса назад
Ну, хоть не во время движения, уже молодец!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Религии зло и тем более зло на показ.
Кто сказал что они объединяют? Где есть различие хоть в чем-то то быть разобщению.
Впрочем, это на руку власти до определенной степени. Свобода, мля вероисповедания.
Только и здесь врут. Попробуй(для примера) построй какой-нибудь храм не "традиционной" религии. Хрен. Снесут. И правильно.Ибо бизнес,клиентура,выручка,конкуренция.
В отношении РФ все так и будет зыбко.Многонациональная страна, от нейтрального безбожия отказались? От социализма и коммунизма тоже. Народу нужен поводырь в голове на будущее?
Нужен.Ну и получите все те же проверенные тысячелетием методы. Не без эксцессов.
Надо закон править и изгонять из общественного пространства напоказ религиозные вещи.
Вон туда домой,в квартиру и стены храма. Если не сделать то быть религиозной бойне.
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1k
Vovan Petroff 36 минут назад
Есть одна страна, забыл как называется, где по субботам автобусы вообще не ходят. Ну почти.
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1k
Жан Плов Лагман 38 минут назад
Все эти публичные обряды, не зависимо от конфессии , не одобряю... Но в одном из пабликов женщина пишет, что он подъехал чуть раньше расписания и пустил людей чтобы не мёрзли. В следующий раз будет умнее. Постоит в сторонке, помолится, а потом подъедет во-время.
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2k
Сергей Сергеев 39 минут назад
Гораздо хуже, когда начинают молиться пассажиры от стиля вождения водятла.
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19k
С.В. 41 минуту назад
очередная мразь муслимская
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9k
Касьян Пуздой 45 минут назад
свои собственные предпочтения - это личное дело каждого в отдельности, ровно до того момента, пока это не начало задевать всех остальных вокруг.
у муслимов есть хорошая поговорка: пока ты у себя дома - ты показываешь своё лицо; когда ты в гостях - ты лицо всего своего народа.
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65k
Доктор Джонс 46 минут назад
XXI век на дворе...
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5k
молотый Либентроп 52 минуты назад
С одной стороны в таких постах на лицо, усилившееся в последний год, методичное разжигание межнациональной розни.
Но с другой стороны - работа водителя автобуса это оказание услуги пассажирам. И он не имеет права своими действиями причинять неудобство клиентам.
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32k
turyst 56 минут назад
Мне кажется, что пассажиры бы испугались гораздо сильнее, если бы водитель неожиданно начал молиться во время движения.
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5k
Sanar 58 минут назад
Летит самолёт, в кабине два муслима, где-то на этапе полёта приспичило "намазаться", бросили всё, расстелили ковры посреди салона и давай раком исполнять, ну это примерно так же выглядит.
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Фотку верховного муфтия забыли. Патриарха Кирилла никогда не забываете.
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