В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира

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Пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту № 17 мкр. "Придонской — Юго-Западный рынок" стали невольными свидетелями набожности водителя. Дело в том, что его вероисповедание предписывает совершать молитвы 5 раз в день, и пропускать их мужчина был не намерен.
Пока автобус стоял на конечной остановке 55-летний водитель решил совершить намаз, постелил коврик на боковое сидение и, сняв обувь, начал читать молитву. Пассажиры в салоне отреагировали на это философски, но на всякий случай сняли видео и опубликовали в местном паблике.
Директор транспортной компании сообщил, что видео просмотрел и провел с мужчиной воспитательную беседу и больше такого не повторится. А так как водитель уже 5 лет исправно выполняет свою работу и жалоб на него ни разу за это время не поступало, то увольнять его не станут. В социальных сетях, как обычно, мнения пользователей разделились на два непримиримых лагеря.
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Будете СТОЯТЬ НА ОСТАНОВКЕ И МЕРЗНУТЬ
А он совершит намаз в пустом салоне автобуса, как положено.
ВОТ ПРАВО ЖЕ, ЛЮДИ С ТЕЛЕФОНАМИ ЗАЧАСТУЮ - ДЕБИЛЫ
Сами себе и другим - только хуже делают
Молитва как раз относится к этим делам.
Пусть каждый правоверный едет к себе на Родину и хоть лоб расшибёт!!!
Во первых, фанатики меня пугают.
Во вторых, есть рабочее время и есть личное время.
В третьих, пошёл на куй чурка тупая!!!
Кто сказал что они объединяют? Где есть различие хоть в чем-то то быть разобщению.
Впрочем, это на руку власти до определенной степени. Свобода, мля вероисповедания.
Только и здесь врут. Попробуй(для примера) построй какой-нибудь храм не "традиционной" религии. Хрен. Снесут. И правильно.Ибо бизнес,клиентура,выручка,конкуренция.
В отношении РФ все так и будет зыбко.Многонациональная страна, от нейтрального безбожия отказались? От социализма и коммунизма тоже. Народу нужен поводырь в голове на будущее?
Нужен.Ну и получите все те же проверенные тысячелетием методы. Не без эксцессов.
Надо закон править и изгонять из общественного пространства напоказ религиозные вещи.
Вон туда домой,в квартиру и стены храма. Если не сделать то быть религиозной бойне.
у муслимов есть хорошая поговорка: пока ты у себя дома - ты показываешь своё лицо; когда ты в гостях - ты лицо всего своего народа.
Но с другой стороны - работа водителя автобуса это оказание услуги пассажирам. И он не имеет права своими действиями причинять неудобство клиентам.
Я поинтересовался, почему в посте про мусульман такой же чести не удостоился верховный муфтий России.
Конкретно патриарха Кирилла я очень уважаю, но "топить" за него не "топлю".