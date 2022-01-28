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Поступок водителя министра Нидерландов обсуждает вся страна

Поступок водителя министра Нидерландов обсуждает вся страна (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 08:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нидерланды   водитель   журналисты   здравоохранение   министр   наркотики   
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Жители Нидерландов с интересом следят за развитием ситуации вокруг министра здравоохранения и его водителя, который "спалился" на покупке запрещённых веществ.
Европейские СМИ опубликовали видеозапись тайной покупки водителя министра наркотиков.

На записи видно как министр выходит из здания, и журналисты просят его дать интервью. При этом на заднем плане можно заметить, что водитель, ожидающий начальника, как бы здоровается с проходящим мужчиной, а потом смотрит на сверток, появившийся в руке.
И хотя в Нидерландах проводится политика терпимости к лёгким наркотикам, но такое их распространение находится под запретом. Теперь водитель может не только попасть под административную ответственность, но и лишиться работы.

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Метки: Нидерланды   водитель   журналисты   здравоохранение   министр   наркотики   
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сеньор Леонсио 40 минут назад
Это путинская пропаганда,выдернуто из контекста!
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