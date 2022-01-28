Поступок водителя министра Нидерландов обсуждает вся страна

Европейские СМИ опубликовали видеозапись тайной покупки водителя министра наркотиков.



На записи видно как министр выходит из здания, и журналисты просят его дать интервью. При этом на заднем плане можно заметить, что водитель, ожидающий начальника, как бы здоровается с проходящим мужчиной, а потом смотрит на сверток, появившийся в руке.