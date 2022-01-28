Поступок водителя министра Нидерландов обсуждает вся страна

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Жители Нидерландов с интересом следят за развитием ситуации вокруг министра здравоохранения и его водителя, который "спалился" на покупке запрещённых веществ.
Европейские СМИ опубликовали видеозапись тайной покупки водителя министра наркотиков.
На записи видно как министр выходит из здания, и журналисты просят его дать интервью. При этом на заднем плане можно заметить, что водитель, ожидающий начальника, как бы здоровается с проходящим мужчиной, а потом смотрит на сверток, появившийся в руке.
На записи видно как министр выходит из здания, и журналисты просят его дать интервью. При этом на заднем плане можно заметить, что водитель, ожидающий начальника, как бы здоровается с проходящим мужчиной, а потом смотрит на сверток, появившийся в руке.
И хотя в Нидерландах проводится политика терпимости к лёгким наркотикам, но такое их распространение находится под запретом. Теперь водитель может не только попасть под административную ответственность, но и лишиться работы.
Источник:
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