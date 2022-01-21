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В Кирове водитель на BMW сбил семью с ребенком на пешеходном переходе

В Кирове водитель на BMW сбил семью с ребенком на пешеходном переходе (5 фото + 4 видео)

Автор:
21 января 2022 18:11
Сообщество : Автомир
Метки: бмв   водитель   дтп   капот   переход   пешеходы   сотрудники   сфетофор   
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Он уверен, что ему ничего не будет - потому что ехал на зеленый свет.

Лихой водила приближался к пешеходному переходу и, видимо, куда-то опаздывал. Или за дорогой не следил. Итог: три человека побывали у него на капоте. Два пенсионера и мальчик, которого они сопровождали.

Теперь идет разбирательство - водитель утверждает, что ни в чем не виноват, он ехал на зеленый свет. Пострадавшие, они сейчас в больнице, тоже начали переходить дорогу на зеленый, но не успели, светофор переключился. Если это так, то водителя, скорее всего, посадят. Кто прав?

Вот комменты по аналогичному случаю:

Комментарий водителя BMW. Он дерзкий, конечно:

И другой случай из Липецка, уже без таких последствий, но тоже характерный.

Одна машина задела другую и попыталась скрыться с места ДТП. Но потерпевший с этим не согласился и запрыгнул на капот водителя-обидчика. Долго орал: «Вихэдиии!», с характерным акцентом, потом начал долбить кулаками в лобовое стекло.

Закончилось тем, что машина с мужиком на капоте стартанула и проехала еще метров сто. То, что на ней повис горячий джигит, который может в любую минуту свалиться под колеса, как-то не смутило.

Но потом все-таки остановилась, тут как раз подъехали сотрудники.

И снова вопрос: который вез на капоте - ему могут что-то пришить за такое вождение? При желании, можно хоть покушение на убийство. Или у него смягчающие обстоятельства в виде неадеквата, который оседлал авто?

Что думаете?

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Метки: бмв   водитель   дтп   капот   переход   пешеходы   сотрудники   сфетофор   
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3k
RomaXz Час назад
Надеюсь, права свои он больше не увидит.
Интересно, а просто включить мозг и подумать " хм, а почему соседний ряд стоит перед переходом?" было слишком сложно?
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13k
Bill 7 минут назад
С такого расстояния и не суметь затормозить? Да он и не пытался.
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1k
флоМастер 20 минут назад
типичный Ара-обочечник, привык по правой стороне гонять не снижая скорости - такому му.да.к.у мало 5 на поселение впаять, нужно еще кисти выломать....
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165
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Полчаса назад
Учитывая наши суды ему реально ничего не будет
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2k
Natali 38 минут назад
Тупые люди всегда наглые и упертые. Жалко, что пешеходы были, а не снегоуборщик с ковшом. Надеюсь, на дорогах его теперь долго не будет
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792
Сергей Викторович 38 минут назад
мудак на БМВ настолько уверен в своей правоте, что намекни ему что пешеходы ему еще ущерб за автомобиль возместить должны - он и поверит!!!
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687
Ибрагим Прутков 45 минут назад
У нас светофор у метро был беговой. Всего 4 полосы в каждую сторону и переключался в режиме туда-сюда. Я не медленно хожу, но после включения зеленоного я никогда не успевал перейти дорогу. А надо еще одну перейти (перпендикулярно). Надо было или бежать или ждать. Так никто не успевал. А народу из метро много выходит. А места стоять нет. И толпа одну полосу движения занимала. Потом переделали светофор.... А до того ад какой-то был
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10k
Олегbl4 51 минуту назад
Зачастую дедушки-бабушки почему-то стартуют уже на мигающий зеленый, здесь, сдается мне, тоже самое.
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5k
tamin Час назад
Сча пешеходы заминусят. Но я вообще не понимаю в чем водитель бмв виноват. Левый ряд на поворот стоит. Правый свободен. Зелёный горит не 1 секунду. И тут на тебе. Пешеходы вообще забыли про пдд. На красный идут, без перехода, без мозгов. Жалко семью.
Зы. Как вершина человеческой глупости. Посмотрите, сколько людей гибнет в мск из-за того, что мкад перебегают.
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4k
Песчинка Час назад
Там наверняка короткий светофор, поэтому не все пешеходы успевают резво пересечь проезжую часть. Очень злят такие светофоры, идешь вроде с нормальной скоростью, а он уже мигает. А уж про маломобильных пешеходов что говорить.
Водителю, конечно, надо было насторожиться, чего это все остальные стоят, а не лететь, как он это делал.
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5k
schmubu Час назад
он , похоже, и тормозить-то начал только после наезда?
посадят его, и за дело, таким долбо2,718бам нельзя давать ездить...
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24k
Очевидное-Невероятное Час назад
ПДД РФ п. 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.
======
Водителя на переэкзаменовку, он виновен со всеми вытекающими последствиями
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10k
Максимка Час назад
Дебила на бумере не смутил тот факт, что машины в соседнем ряду стояли?
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2k
Саня 2 часа назад
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе помни: Ты был прав!
Дорога территория повышенной опасности надо по сторонам смотреть, в школе учат, а ты с ребенком еще идешь за руку должен на 360 градусов башкой вертеть, не оправдавая водилу бмв тот тоже молодец , зеленый значит давить можно в правом ряду, когда левый закрыт и не видно ничего
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225
zz 2 часа назад
Наказание будет зависеть от фамилии, связей, статуса в обществе и от указаний заинтересованных лиц и от того кого задавил-их фамилии, связей, статуса в обществе и от указаний заинтересованных лиц.
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35k
Антон 2 часа назад
Бмв - это диагноз!
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−3
Iiii Bbbb Антон Час назад
Anton - Handon
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336
Карл Такойто 2 часа назад
Опять же ситуация,с одной стороны водитель БМВ как бы должен был убедиться что все перешли,но ему из за других машин не видно и ехал он на зеленый.
Пешеходы в данном случае гораздо больше виноваты,идут с ребенком им уже горит красный ,ну поверните олени голову посмотрите никто ли там не едет раз уже на красный заканчиваете переходить-не пофигу идут как бульвару,ну вот и результат
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79
Raingold Fischer Карл Такойто 2 часа назад
Вы кто пишете что виноват пешеход на пешеходном переходе, иногда думаете о том что будь бдителен, не дави на газ ведь полно предупреждающих знаков. А самое главное ты движешь 1.5 тонной железа.
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336
Карл Такойто Vladimirs Orlovskis Час назад
Так и он бы подождал если бы их видел,они должны были выглянуть убедиться что там никто едет раз заканчивают переходить на красный, только и всего.
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336
Карл Такойто Raingold Fischer Час назад
Это всё понятно,я об этом и пишу что бдительными в первую очередь должны быть пешеходы когда они заканчивают переход на красный,потому что там 1,5тонны железа,а у них только божья помощь, ещё и маленький ребенок.
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12k
Александр 2 часа назад
Пенсионер с палкой и малым не мог так быстро преодолеть такое расстояние. От момента когда был красный и стал зеленый для водилы прошло 3-4 секунды.
Он может отмазаться только дав взятку.
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Идиот. Если пешеходы пошли на зелёный свет , то они правы 100% и могут спокойно завершить переход, даже если красный зажегся через секунду после начала манёвра.
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2k
boom 2 часа назад
Все эти вопросы в автошколе надо учить, а не в инете потом задавать
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196
Сергей 2 часа назад
Посмотрите на ширину дороги - пешеходы сто процентов начали движение на зеленый свет. С момента, как загорелся зеленый свет для водителя и до столкновения прошло 3 секунды, пожилые люди, тем более с палочкой, никак бы не успели такое расстояние пройти, если бы на красный пошли.
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