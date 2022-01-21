В Кирове водитель на BMW сбил семью с ребенком на пешеходном переходе

Лихой водила приближался к пешеходному переходу и, видимо, куда-то опаздывал. Или за дорогой не следил. Итог: три человека побывали у него на капоте. Два пенсионера и мальчик, которого они сопровождали.

Теперь идет разбирательство - водитель утверждает, что ни в чем не виноват, он ехал на зеленый свет. Пострадавшие, они сейчас в больнице, тоже начали переходить дорогу на зеленый, но не успели, светофор переключился. Если это так, то водителя, скорее всего, посадят. Кто прав?