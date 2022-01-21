В Кирове водитель на BMW сбил семью с ребенком на пешеходном переходе

Он уверен, что ему ничего не будет - потому что ехал на зеленый свет.
Лихой водила приближался к пешеходному переходу и, видимо, куда-то опаздывал. Или за дорогой не следил. Итог: три человека побывали у него на капоте. Два пенсионера и мальчик, которого они сопровождали.
Теперь идет разбирательство - водитель утверждает, что ни в чем не виноват, он ехал на зеленый свет. Пострадавшие, они сейчас в больнице, тоже начали переходить дорогу на зеленый, но не успели, светофор переключился. Если это так, то водителя, скорее всего, посадят. Кто прав?
Вот комменты по аналогичному случаю:
Комментарий водителя BMW. Он дерзкий, конечно:
И другой случай из Липецка, уже без таких последствий, но тоже характерный.
Одна машина задела другую и попыталась скрыться с места ДТП. Но потерпевший с этим не согласился и запрыгнул на капот водителя-обидчика. Долго орал: «Вихэдиии!», с характерным акцентом, потом начал долбить кулаками в лобовое стекло.
Закончилось тем, что машина с мужиком на капоте стартанула и проехала еще метров сто. То, что на ней повис горячий джигит, который может в любую минуту свалиться под колеса, как-то не смутило.
Но потом все-таки остановилась, тут как раз подъехали сотрудники.
И снова вопрос: который вез на капоте - ему могут что-то пришить за такое вождение? При желании, можно хоть покушение на убийство. Или у него смягчающие обстоятельства в виде неадеквата, который оседлал авто?
Что думаете?
Источник:
- "Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской
- Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив
- В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать
- В Шереметьево самолёт опрокинул поливочную машину
- В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей
Понравилось20
Интересно, а просто включить мозг и подумать " хм, а почему соседний ряд стоит перед переходом?" было слишком сложно?
Зы. Как вершина человеческой глупости. Посмотрите, сколько людей гибнет в мск из-за того, что мкад перебегают.
Вы ПДД открывали?
Водителю, конечно, надо было насторожиться, чего это все остальные стоят, а не лететь, как он это делал.
посадят его, и за дело, таким долбо2,718бам нельзя давать ездить...
======
Водителя на переэкзаменовку, он виновен со всеми вытекающими последствиями
Дорога территория повышенной опасности надо по сторонам смотреть, в школе учат, а ты с ребенком еще идешь за руку должен на 360 градусов башкой вертеть, не оправдавая водилу бмв тот тоже молодец , зеленый значит давить можно в правом ряду, когда левый закрыт и не видно ничего
Пешеходы в данном случае гораздо больше виноваты,идут с ребенком им уже горит красный ,ну поверните олени голову посмотрите никто ли там не едет раз уже на красный заканчиваете переходить-не пофигу идут как бульвару,ну вот и результат
Он может отмазаться только дав взятку.