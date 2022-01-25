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Мужчина оставил таксисту маленькую дочь в качестве залога и пропал

Мужчина оставил таксисту маленькую дочь в качестве залога и пропал (4 фото)

Автор:
25 января 2022 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: водитель   дети   новости   преступление   ребенок   родители   такси   
2092
4
Житель Братска оставил полуторагодовалую девочку в такси, пообещав водителю вынести деньги и забрать ребенка.

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Метки: водитель   дети   новости   преступление   ребенок   родители   такси   
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24  комментария
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5k
Артем Кощеев 2 часа назад
Почему мать не забирает ребёнка из дома малютки? Ничего не понял
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932
SHAGREEN 5 минут назад
Спасибо. Никуя не понятно.
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6k
dikijjim 18 минут назад
полтора года ,о каких разговорах речь...мама папа кушать?
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
мамаша там похоже та еще....
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5k
a_komolow Час назад
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Я ХУ.Е.Ю, а еслиб таксист оказался педофилом?
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404
Шурман BornFree25 47 минут назад
Дурачок ? полтора года ребенку и я не пойму о чем ребенок может в полтора года разговаривать ? я может быть забыл уже что такое слишком маленькие дети .
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10k
Star Link 2 часа назад
А не фуфло ли нам толкнул очередной лайкодрочер?
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1k
Saplus 2 часа назад
Мужик с пацаном приходит в парикмахерскую. Парикмахер стрижет мужика, садится пацан. Мужик: "Я пока за сигаретами схожу."
Парикмахер постриг мальчика:
- Что-то долго нет твоего отца...
- Какого отца? На улице подошел дядя и спросил: "Хочешь бесплатно постричься?"
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Читая посты этого автора,что-то мне подсказывает,что он любит припи@з@деть
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
4k
Том Сойер 2 часа назад
Ну, какой это мужчина??? Разве мужчина оставит маленькую дочь, В ЗАЛОГ!!!! таксисту??? Это подонок и мразь конченная!!!
(Блин, кажется, что в нашем безумном мире уже ничем удивить нельзя - про каких только ублюдков даже тут, на фишках - не писали, но вот очередной пост и очередной му.дак и гнида.... Куда катится этот мир......)
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148
Комнатный сибиряк 2 часа назад
Как можно вообще оставить дочку в залог , что за люди вообще, мутанты
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