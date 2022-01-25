Мужчина оставил таксисту маленькую дочь в качестве залога и пропал

После водитель привез ребенка в полицию, дав все показания. Отец девочки так и не вышел на связь. Впоследствии выяснилось, что девочка гостила вместе с мамой у ее биологического отца, который "соскучился" по ней. В определенный момент женщина оставила ребенка с отцом и отъехала по делам, даже не предполагая, что он может сделать что-то подобное, ведь раньше дочь могла остаться с отцом на день-два.

"Никогда такого не было. Он иногда брал ее на пару дней." - рассказывал знакомый пары.