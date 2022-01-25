Мужчина оставил таксисту маленькую дочь в качестве залога и пропал

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Житель Братска оставил полуторагодовалую девочку в такси, пообещав водителю вынести деньги и забрать ребенка.
Шокированный водитель рассказал:"Не похож он был на того, кто оставит ребёнка. Когда доехал до адреса, сказал: "Подожди, я деньги вынесу". Я попросил оставить что-нибудь в залог. Он оставил дочь. И не вернулся".
Таксист сорок минут ждал отца девочки, которая тем временем начала плакать, но тот все не возвращался. Тогда уже, с помощью диспетчера водитель позвонил по номеру, с которого был сделан заказ. Но трубку взяла девушка, сказавшая, что никто не вызывал машину и что она понятия не имеет о чем идет речь.
После водитель привез ребенка в полицию, дав все показания. Отец девочки так и не вышел на связь. Впоследствии выяснилось, что девочка гостила вместе с мамой у ее биологического отца, который "соскучился" по ней. В определенный момент женщина оставила ребенка с отцом и отъехала по делам, даже не предполагая, что он может сделать что-то подобное, ведь раньше дочь могла остаться с отцом на день-два.
"Никогда такого не было. Он иногда брал ее на пару дней." - рассказывал знакомый пары.
"Никогда такого не было. Он иногда брал ее на пару дней." - рассказывал знакомый пары.
В данный момент ребенок находится в доме малютки, где ее постоянно навещает мама. После инцидента девочка "толком не разговаривала". Родители ее не были официально женаты и пока неизвестно, какое наказание их ждет. Непонятно, почему "их", а не "его", но будем надеяться, что наказание будет справедливым.
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