Живые "мертвые души" похитили у Военно-космических сил России 300 млн рублей

Старую, как мир и как литературная классика схему, провернул экс-начальник ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС) в Твери Сергей Ягольников. Он же теперь является главным обвиняемым. Об этом пишет "Коммерсант".

По версии следствия, Ягольников привлек к сверхсекретным разработкам почти две сотни «мертвых душ», которые получали зарплату, а экс-глава местного военного представительства Сергей Суша без колебаний принимал выполненные лжеконструкторами работы.

Ягольникова задержали в Твери в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве. Ущерб составил почти 300 миллионов рублей.

Прокололся великий комбинатор Ягольников на том, что души были не совсем "мертвыми".

По данным “Ъ”, расследование этого масштабного преступления началось с местного конфликта. В конце 2018 года жители Твери, в основном пенсионеры, начали жаловаться в полицию на незаконные, по их мнению, финансовые претензии со стороны гендиректора местного АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС) Александра Храмичева. Тот, по данным жалобщиков, разослал им письма, требуя отчета за выполненные по договорам с АО работы или возврата незаконно полученных денег. Автор при этом угрожал тверичам судами.

Поскольку в претензиях упоминались некие опытно-конструкторские разработки, якобы выполненные «должниками» для нужд ВКС России, и выплаченные им зарплаты, которых пенсионеры, по их словам, «в глаза не видели», инцидентом заинтересовались сотрудники ФСБ, а в начале 2019 года в Тверь приехали следователи ГВСУ.