Живые "мертвые души" похитили у Военно-космических сил России 300 млн рублей

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР передало в прокуратуру материалы уголовного дела о хищении почти 300 млн руб. разработчиками комплексов воздушно-космической обороны «Сирена» и «Акация», предназначенных соответственно для слежения за крылатыми ракетами противника и управления войсками при нанесении ответного удара.
Старую, как мир и как литературная классика схему, провернул экс-начальник ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС) в Твери Сергей Ягольников. Он же теперь является главным обвиняемым. Об этом пишет "Коммерсант".
По версии следствия, Ягольников привлек к сверхсекретным разработкам почти две сотни «мертвых душ», которые получали зарплату, а экс-глава местного военного представительства Сергей Суша без колебаний принимал выполненные лжеконструкторами работы.
Ягольникова задержали в Твери в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве. Ущерб составил почти 300 миллионов рублей.
Прокололся великий комбинатор Ягольников на том, что души были не совсем "мертвыми".
По данным “Ъ”, расследование этого масштабного преступления началось с местного конфликта. В конце 2018 года жители Твери, в основном пенсионеры, начали жаловаться в полицию на незаконные, по их мнению, финансовые претензии со стороны гендиректора местного АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС) Александра Храмичева. Тот, по данным жалобщиков, разослал им письма, требуя отчета за выполненные по договорам с АО работы или возврата незаконно полученных денег. Автор при этом угрожал тверичам судами.
Поскольку в претензиях упоминались некие опытно-конструкторские разработки, якобы выполненные «должниками» для нужд ВКС России, и выплаченные им зарплаты, которых пенсионеры, по их словам, «в глаза не видели», инцидентом заинтересовались сотрудники ФСБ, а в начале 2019 года в Тверь приехали следователи ГВСУ.
Опросив участников конфликта они установили, что те, не только числились в разное время наемными сотрудниками АО, но и за приличную зарплату участвовали в выполнении 27 засекреченных госконтрактов.
Согласно отчетам, 175 жителей Твери с 2014 по 2018 годы создали, например, систему слежения за средствами воздушно-космического нападения вероятного противника «Сирена».
Другим «научным достижением» пенсионеров стал масштабный проект организации воздушно-космической связи и обороны «Акация», над которым они «трудились» с 2013-го по 2019 год.
Большинство фигурантов, пишет "Коммерсант", вину не признают. Адвокат генерала Ягольникова сообщал ранее “Ъ”, что его клиент руководствовался не корыстью, а лишь заботой о своих бывших подчиненных. По версии защитника, научные разработки в фирме выполняли не «мертвые души», а вышедшие в отставку сотрудники ЦНИИ, накопившие «огромный опыт и знания».
Это дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стало едва ли не самым масштабным расследованием в ГВСУ за последние годы. Дело будет рассматриваться в Московском гарнизонном военном суде.
Источник:
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Возродить бы. Все таки слишком вольготно живут слуги народа и служители порядка.
В то время как китай и сингапур из стран где люди голодали, стали первой страной мира и одной из самых экономически успешных.
Внимание вопрос - где действуют методы борьбы коррупции, а где президент, жалуется что правозащитники были против амнистирования людей сидящих за воровство?))
и вот - опять...
Вот это я не понял. Создали? Системы существуют? В моём понимании если была работа, работу оплатили, работу выполнили, в чём претензия? Или как? Может у меня лыжи не едут? Или к примеру что бы не палить истинных разработчиков пришлось пойти на такие меры?
да, воры. зато они наши, русские, православные!
лучше пусть воруют. главное баз НАТО нет!!!
Опытная партия Армат уже в войсках. Проекты Сармат, Авангард - разработки новейшего времени, как и практически все средства РЭБ