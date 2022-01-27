Дагестанского пранкера объявили в федеральный розыск

Бородач оказался не только шутом, но и мошенником.
МВД России объявило в розыск 26-летнего Хизри Запирова - автоблогера и пранкера с восемью миллионами подписчиков в Instagram. По данным силовиков, задорный дагестанский парень не только развлекал свою аудиторию идиотскими розыгрышами и демонстрацией своей роскошной жизни, но и разводил как кроликов.
Запиров, более известный по прозвищу Хиза, возглавлял группы так называемых капперов (прогнозистов, если по-русски), которые делают ставки на спорт и подбивают на это занятие всех желающих заработать лёгкие деньги.
Судя по тому, как сильно отличается внешность Лусик в "Инсте" и реальной жизни, искать девушку пришлось бы долго
Но к счастью, Лусик нашлась сама. Она вышла на связь и сообщила, что находится на лечении в Германии, а где сейчас может быть её ненаглядный работодатель, она не знает.
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Следователи предполагают, что Запиров скрывается за границей. Ущерб от его действий оценивается в миллионы рублей.
Последний опубликованный в Instagram розыгрыш Запирова:
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Никогда такого не было.
А кто туда подсел тому очень тяжело оставить это дело.
Или всё таки Дагестанец ?! Друг спрашивает
Есть республика Дагестан и там более 30 различных наций.
Ублюдочный сайт...