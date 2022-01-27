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Дагестанского пранкера объявили в федеральный розыск

Дагестанского пранкера объявили в федеральный розыск (5 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2022 14:44
Сообщество : Криминал
Метки: блогер   видео   мвд   мошенничество   розыск   
1101
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Бородач оказался не только шутом, но и мошенником.

МВД России объявило в розыск 26-летнего Хизри Запирова - автоблогера и пранкера с восемью миллионами подписчиков в Instagram. По данным силовиков, задорный дагестанский парень не только развлекал свою аудиторию идиотскими розыгрышами и демонстрацией своей роскошной жизни, но и разводил как кроликов.


Запиров, более известный по прозвищу Хиза, возглавлял группы так называемых капперов (прогнозистов, если по-русски), которые делают ставки на спорт и подбивают на это занятие всех желающих заработать лёгкие деньги.

Но к счастью, Лусик нашлась сама. Она вышла на связь и сообщила, что находится на лечении в Германии, а где сейчас может быть её ненаглядный работодатель, она не знает.

Следователи предполагают, что Запиров скрывается за границей. Ущерб от его действий оценивается в миллионы рублей.

Источник:

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Метки: блогер   видео   мвд   мошенничество   розыск   
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28  комментариев
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7k
Влад 37 минут назад
мудак с тысячами таких же мудаков подписчиков
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5k
Борис Карабанов Минуту назад
Господи, сколько же развелось всякой накипи. И все они при деньгах и немалых, на дорогих машинах. Ну, откуда у нас будет производительность труда высокая, если на одного реального в реальном секторе экономики приходится сотня капперов, блогеров, стриммеров и прочей нечисти, сладко жрущей, пьющей, развлекающейся и бездельничающей?
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68k
parallax Минуту назад
Какая стыдоба. Позорит великую нацию учёных, художников, композиторов и писателей.
Никогда такого не было.
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1
Владимир Групповалов 4 минуты назад
Надеюсь его достанут, эти люди в основном молодёжь разводят, затягивают в мир ставок.
А кто туда подсел тому очень тяжело оставить это дело.
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1k
Иван Иванович 17 минут назад
Российские обезьяны.
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2k
Иван 19 минут назад
Каха тем же самым занимается, чо то его не ловят.
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−12
SHIBAN Полчаса назад
Национальность Дагестанец ? или я не прав, просто есть Республика Дагестан в которой проживает много национальностей, Аварцы, Ногайцы и много других

Или всё таки Дагестанец ?! Друг спрашивает
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1
Владимир Групповалов SHIBAN 7 минут назад
Всё правильно, нет такой национальности.
Есть республика Дагестан и там более 30 различных наций.
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2k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
"Велика Россия, а отступать некуда"
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949
SHAGREEN Полчаса назад
Интересно после "розыгрыша" из видео поозвоночник бородача подлежит ремонту? Тут бл за такие говнорозыгрыши уже можно прикрыть.
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2k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Интересно какие умники верят дагам на слово ? Хотя умники и ставки на спорт, уже смешно.
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54k
Igor Полчаса назад
Сайт веселого настроения, бл...
Ублюдочный сайт...
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281
Knives22 Igor Полчаса назад
Ну тут как бы что в народе популярно, то и постят.
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586
Трям Полчаса назад
Хорошо бы, если их всех быстро находили бы в канавах.
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95
Дмитрий Семенов Полчаса назад
Даг и ара не пара не пара не пара
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2k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Запиров, более известный по прозвищу Хиза, возглавлял группы так называемых капперов (прогнозистов, если по-русски), которые делают ставки на спорт и подбивают на это занятие всех желающих заработать лёгкие деньги.(с)
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