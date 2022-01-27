Дагестанского пранкера объявили в федеральный розыск

МВД России объявило в розыск 26-летнего Хизри Запирова - автоблогера и пранкера с восемью миллионами подписчиков в Instagram. По данным силовиков, задорный дагестанский парень не только развлекал свою аудиторию идиотскими розыгрышами и демонстрацией своей роскошной жизни, но и разводил как кроликов.





Запиров, более известный по прозвищу Хиза, возглавлял группы так называемых капперов (прогнозистов, если по-русски), которые делают ставки на спорт и подбивают на это занятие всех желающих заработать лёгкие деньги.