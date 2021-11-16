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Румынские цыгане, незаконно живущие в Италии на пособия, спалились, выкладывая видео с кучей денег в Тик-Ток

Румынские цыгане, незаконно живущие в Италии на пособия, спалились, выкладывая видео с кучей денег в Тик-Ток (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   государственные субсидии   италия   мошенничество   пособия   румыния   цыгане   
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Итальянская полиция накрыла целую сеть мошенников, которые годами жили на гособеспечении по поддельным документам. При этом, ни в чем не нуждались и даже шиковали.

Представителям кочевого народа в предприимчивости не откажешь. Однако как ворону из басни Крылова сгубила привычка каркать, румынских цыган подвело желание пустить пыль в глаза окружающим.


В Италии арестовали группу из 16 человек, которые использовали личные данные ничего не подозревающих или даже не существующих в реальности румын, якобы живущих за чертой бедности. На основании этих документов хитрые аферисты на протяжении долгих 10 лет получали государственное пособие.


По словам заместителя прокурора Маурицио Романелли, мошенники использовали личные данные и налоговые коды девяти тысяч румынских граждан при подаче заявок на субсидию. Большинство румын, о которых идет речь, никогда не приезжали в Италию, однако аферисты утверждали, что все они прожили в стране не менее 10 лет (одно из условия для получения выплаты).


Впрочем, часть мошенников реально жила в Италии и, очень небедно. Так продолжалось бы и дальше, однако некоторые сверхразумы из этой могучей кучки решили похвалиться своим благосостоянием. На их ролики в Тик-Токе обратила внимание полиция Италии, и канал обеспечения субсидиями был прикрыт.


За все время существования эта банда обогатилась на 15 миллионов евро, хотя их планы были куда грандиознее (в полицейских отчетах фигурирует цифра 60 миллионов евро - документы на получение субсидий на эту сумму были уже готовы).


Итальянская полиция недоумевала, как этим прохвостам удавалось тысячи раз получать социальную помощь, представляя себя в соответствующих офисах совершенно другими людьми. Оказалось, что в некоторых случаях итальянские чиновники и сами были, скорее всего, не чисты на руку. За каждую оформленную субсидию они получали от государства официальное вознаграждение в 10 евро, а сколько им дополнительно за сделку"отваливали" цыгане, история умалчивает. Впрочем, полиция не исключает и шантаж госслужащих, поэтому в этом деле будут разбираться очень дотошно.


"Поблагодарить" за арест и внезапно закончившуюся сказку ромалы могут Изабелу Стеликэ. Именно она, дочь ныне покойного члена цыганского мафиозного клана из Румынии, выкладывала в ТикТок видео с кучей денег - сообщает паблик "Цыганская Румыния".


Стеликэ была арестована вместе с остальными аферистами. Обыски и аресты прошли в Милане, Кремоне и других провинциях.



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Метки: Ynews   видео   государственные субсидии   италия   мошенничество   пособия   румыния   цыгане   
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Vazari Час назад
Ну как тут удержаться....
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69
apqurhf 12 минут назад
цыгане обманули?! неожиданно и удивительно!
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142
Javier 12 минут назад
Один из гнойников на теле планеты.
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2k
Serhio Konyakoff 15 минут назад
Абсолютно бесполезная нация! Истинные паразиты на теле любой страны.А от паразитов надо избавляться.Я не приверженец идей Гитлера- мои деды и бабушки прошли всю войну.Но!!!
Но вот в одном я с ним (с Гитлером) согласен.Цыганей надо уничтожать.Причем беспощадно.Изолировать от общества и заставлять вкалывать до седьмого пота и последнего издыхания где-нибудь на Таймыре.Или в каком-нибудь другом "курортном" месте на бескрайнем Севере.
И ещё. В процессе неизбежного общения с этими ублюдками убедился в их непроходимой тупости.Тупее и примитивнее народа,чем цыгане нет.Индейские племена в джунглях Амазонки просто вундеркинды по сравнению с этой перхотью.Назовите мне хотя бы одного известного ученого или деятеля этой мерзкой и никчёмной национальности.Кроме золота и денег их больше ничего не интересует.В школах они не учатся,а если и учатся,то это одно название.
Ну и конечно же как тут не вспомнить Томми! "Ненавижу,бл@дь,цыган!!!"
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12k
Евгений Полчаса назад
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5k
Robin Полчаса назад
Хана бабе.
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35k
Алексей 38 минут назад
и конечно же опять щас будет - национальность не при чем?)))
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23k
Юрьевич 40 минут назад
Хитрые и тупые...
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3k
V2.Smirnov 41 минуту назад
15 млн Евро и такое убожество в обстановке?! Да там у одного даже матрац без наматрасника!
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525
Spoiler 48 минут назад
Если бы случай произошел у нас, где нельзя называть национальности преступников, то получилось бы что просто граждане [мат] чиновников (ай молодцы!) А еще говорят что упреступности нет национальности... Ухахаха )))
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−14
порно хаб 54 минуты назад
вот сброд ...
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107k
Барон Мюнхгаузен. 57 минут назад
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10k
Lev Asriev Час назад
Помню, в детстве любил ходить на выставку собак. Там у победителей тоже так медали висели на шее
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15k
SpoiltNail Час назад
Очень плохо считают деньги в Италии, раз несколько лет нае систему
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4k
AlcoVolk Час назад
В след за звездой путеводной
Табор уходит в небо
Сизым дымом вверх по трубе.
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1k
Александр Час назад
5 минут славы и ... лет 10 точно дадут, ничего потом на свободе с чистой совестью можно будет внукам рассказывать как бабуля кутила мульоны евро
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5k
Shade116 Час назад
Самый гнилой народ который я знаю
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57k
parallax Час назад
Только крематорий исправит этот народец.
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138
Виктор Глущенко Час назад
На границе Беларуси с Польшей 12000 подобных прорываются к такой жизни .
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37k
Андрей Час назад
Европейские ценности - отнимать деньги у работающих (в виде налогов) и отдавать их бездельникам из других стран. Я думаю, что итальянские работяги сами попросили правительство забирать у них деньги и отдавать их румынским цыганам, которые в принципе не знают слова "работа". Конечно же сами, ну а как, в Италии демократия - власть народа. Значит итальянцы сами так захотели.
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15
Anna Андрей 7 минут назад
Правительство не спрашивает. В Швеции сейчас ровно такая же ээээ... ситуация. Налоги растут, увеличивается их количество, потому что дофига в стране поселилось бездельников, живущих на пособие. Итальянцы точно так же, как и шведы, посадили себе на шею дармоедов.
Интересно, когда до рядовых работяг дойдет, что их не просто доят, как коров, но при этом ещё и унижать умудряются? Вопрос не праздный. Они же там теперь боятся рот раскрыть, чтобы нидайбох никого не-белого не оскорбить, за что штрафуют, даже если этот кто-то не-белый избил с особым цинизмом гражданина страны, который с начала своей трудовой деятельности честно платит налоги...
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23k
Ваня 2 часа назад
цыганва есть цыганва...
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