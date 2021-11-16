Румынские цыгане, незаконно живущие в Италии на пособия, спалились, выкладывая видео с кучей денег в Тик-Ток

Представителям кочевого народа в предприимчивости не откажешь. Однако как ворону из басни Крылова сгубила привычка каркать, румынских цыган подвело желание пустить пыль в глаза окружающим.

В Италии арестовали группу из 16 человек, которые использовали личные данные ничего не подозревающих или даже не существующих в реальности румын, якобы живущих за чертой бедности. На основании этих документов хитрые аферисты на протяжении долгих 10 лет получали государственное пособие.

По словам заместителя прокурора Маурицио Романелли, мошенники использовали личные данные и налоговые коды девяти тысяч румынских граждан при подаче заявок на субсидию. Большинство румын, о которых идет речь, никогда не приезжали в Италию, однако аферисты утверждали, что все они прожили в стране не менее 10 лет (одно из условия для получения выплаты).