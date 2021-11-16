Румынские цыгане, незаконно живущие в Италии на пособия, спалились, выкладывая видео с кучей денег в Тик-Ток

Итальянская полиция накрыла целую сеть мошенников, которые годами жили на гособеспечении по поддельным документам. При этом, ни в чем не нуждались и даже шиковали.
Представителям кочевого народа в предприимчивости не откажешь. Однако как ворону из басни Крылова сгубила привычка каркать, румынских цыган подвело желание пустить пыль в глаза окружающим.
В Италии арестовали группу из 16 человек, которые использовали личные данные ничего не подозревающих или даже не существующих в реальности румын, якобы живущих за чертой бедности. На основании этих документов хитрые аферисты на протяжении долгих 10 лет получали государственное пособие.
По словам заместителя прокурора Маурицио Романелли, мошенники использовали личные данные и налоговые коды девяти тысяч румынских граждан при подаче заявок на субсидию. Большинство румын, о которых идет речь, никогда не приезжали в Италию, однако аферисты утверждали, что все они прожили в стране не менее 10 лет (одно из условия для получения выплаты).
Впрочем, часть мошенников реально жила в Италии и, очень небедно. Так продолжалось бы и дальше, однако некоторые сверхразумы из этой могучей кучки решили похвалиться своим благосостоянием. На их ролики в Тик-Токе обратила внимание полиция Италии, и канал обеспечения субсидиями был прикрыт.
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За все время существования эта банда обогатилась на 15 миллионов евро, хотя их планы были куда грандиознее (в полицейских отчетах фигурирует цифра 60 миллионов евро - документы на получение субсидий на эту сумму были уже готовы).
Итальянская полиция недоумевала, как этим прохвостам удавалось тысячи раз получать социальную помощь, представляя себя в соответствующих офисах совершенно другими людьми. Оказалось, что в некоторых случаях итальянские чиновники и сами были, скорее всего, не чисты на руку. За каждую оформленную субсидию они получали от государства официальное вознаграждение в 10 евро, а сколько им дополнительно за сделку"отваливали" цыгане, история умалчивает. Впрочем, полиция не исключает и шантаж госслужащих, поэтому в этом деле будут разбираться очень дотошно.
"Поблагодарить" за арест и внезапно закончившуюся сказку ромалы могут Изабелу Стеликэ. Именно она, дочь ныне покойного члена цыганского мафиозного клана из Румынии, выкладывала в ТикТок видео с кучей денег - сообщает паблик "Цыганская Румыния".
Стеликэ была арестована вместе с остальными аферистами. Обыски и аресты прошли в Милане, Кремоне и других провинциях.
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Но вот в одном я с ним (с Гитлером) согласен.Цыганей надо уничтожать.Причем беспощадно.Изолировать от общества и заставлять вкалывать до седьмого пота и последнего издыхания где-нибудь на Таймыре.Или в каком-нибудь другом "курортном" месте на бескрайнем Севере.
И ещё. В процессе неизбежного общения с этими ублюдками убедился в их непроходимой тупости.Тупее и примитивнее народа,чем цыгане нет.Индейские племена в джунглях Амазонки просто вундеркинды по сравнению с этой перхотью.Назовите мне хотя бы одного известного ученого или деятеля этой мерзкой и никчёмной национальности.Кроме золота и денег их больше ничего не интересует.В школах они не учатся,а если и учатся,то это одно название.
Ну и конечно же как тут не вспомнить Томми! "Ненавижу,бл@дь,цыган!!!"
Табор уходит в небо
Сизым дымом вверх по трубе.
Интересно, когда до рядовых работяг дойдет, что их не просто доят, как коров, но при этом ещё и унижать умудряются? Вопрос не праздный. Они же там теперь боятся рот раскрыть, чтобы нидайбох никого не-белого не оскорбить, за что штрафуют, даже если этот кто-то не-белый избил с особым цинизмом гражданина страны, который с начала своей трудовой деятельности честно платит налоги...