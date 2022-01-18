Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника

1339
2
1
17 января в силовики из города на Неве провели массовые рейды, чтобы задержать банду мошенников, орудующих на просторах страны, которых "крышевал" Рашид Слепой.
История предпринимателя из Екатеринбурга началась ещё в 2020 году. Тогда бизнесмен заплатил некой питерской фирме ООО "Транспорт Консалтинг" 11,5 млн рублей за б/у дробильный комплекс из Европы. Но оказалось, что никакого оборудования нет, несмотря на договор, многочисленные погрузочные и разгрузочные декларации, огромное количество переписки и звонков.
В сентябре 2021 года екатеринбуржец приехал в Санкт-Петербург на встречу с дирекцией ООО "Транспорт Консалтинг", но там ему прямым текстом сказали, что его кинули, а заявление в полицию ничего не даст, ведь их "крышует" сам Рашид.
Суровый бизнесмен с Урала не испугался и всё же обратился к правоохранителям. Уголовное дело было заведено сразу же после Нового года и в короткие сроки организован рейд. Это было сделано для того, чтобы банда преступников не покинула город.
В сентябре 2021 года екатеринбуржец приехал в Санкт-Петербург на встречу с дирекцией ООО "Транспорт Консалтинг", но там ему прямым текстом сказали, что его кинули, а заявление в полицию ничего не даст, ведь их "крышует" сам Рашид.
Суровый бизнесмен с Урала не испугался и всё же обратился к правоохранителям. Уголовное дело было заведено сразу же после Нового года и в короткие сроки организован рейд. Это было сделано для того, чтобы банда преступников не покинула город.
Никий Рашид оказался известным авторитетом в петербургском криминальном мире по кличке Слепой. Уроженец Грозного проживает в городе на Неве уже около 20 лет и до 17 января чувствовал себя распрекрасно.
В итоге было задержано 7 мошенников + крыша в виде Рашида.
Будем надеяться, что бандитский Петербург стал немножечко спокойнее.
В итоге было задержано 7 мошенников + крыша в виде Рашида.
Будем надеяться, что бандитский Петербург стал немножечко спокойнее.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево
- Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона
- Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
- На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве
- В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
37
Понравилось37
Новости партнёров
А если бы эта ООО еще чьё нибудь имя назвала....
Подробности предлагаю ниже!
****
Скромное кафе "Плов" на улице Моисеенко, кстати, в пяти минутах ходьбы от ГУ МВД; конец сентября прошлого года, вечерок; в отдельном зале сидят человек 20, как принято писать у полицейских, - лиц кавказской национальности. Заходит бизнесмен из Екатеринбурга с предельно славянской фамилией Федоров и смело интересуется, кто из них тут Рашид Слепой. Как тут не пояснить: Рашиду Сербиеву в конце января исполнится 52 года. Он из Грозного. Появился в Петербурге в начале "нулевых". Краеведы мафии фиксируют, что впервые увидели его в окружении уже бывшего основоположника силового предпринимательства Кости Могилы (убит в Москве в 2003 году). Потихоньку развивался, плел паутину, нарабатывал репутацию, стал появляться даже в столичном "Президент Отеле", где, как известно всей просвещенной столице, окружение Рамзана Кадырова решает вопросы. К 2010 году сделал себе имя Рашид Слепой. Как говорится, заныривал во многие щекотливые темы со слияниями и поглощениями плохо лежащих активов. Что касается зрения, то он реально очень плохо видит. По этому поводу уже сложились мифы, вплоть до потери зрения на понятной войне. Как бы там ни было, но при таком здоровье быть тем, кем он есть – волевая штука. Вместе с ним рядом всегда его земляк Беслан. Он и водитель, и охранник, и поводырь. А если нужно, то по ситуации. Вернемся в "Плов". Как вы помните, предприниматель спросил: "Кто тут старший?". Скрывать не стали, стул пододвинули. Далее коммерсант услышал неприятный, но все-же честный текст. Слепой ему объявил, что компания, к которой гость имеет претензии на 11 миллионов рублей, создана исключительно для обмана и обналичивания. Но главное – она находится под его крышей. Бизнесмен не унимался и заявил, что это его не касается, его же кинули. В ответ, мол, конечно! Но не тебя же одного и о возврате речи быть не может. Заодно Рашид Слепой добавил, что в полицию жаловаться он не советует, у него там схвачено и приколочено. Они поговорили еще немного, Слепому надоело, и он попрощался: "Забудь про своим деньги, иди с миром". Между прочим, массовка за столиками не вмешивалась. И на том мерси. (По крайней мере, это версия одной стороны. 47news не смог взять комментарий у другой. Рашид был занят более важной дискуссией). За эту мизансцену и ухватился отдел уголовного розыска, специализирующийся на авторах. Авторитетах, то есть. Иначе это был бы типичный кидок, каких в интернете уйма. Ведь все произошло в лобовую. Еще весной 2020 года компания уральского бизнесмена Федорова заказала у петербургской ООО "Транспорт Консалтинг" не новый, но дробильно-сортировочный комплекс из Европы. Потом шли подписи договоров, получение погрузочных и отгрузочных деклараций, якобы поставки оттуда и т.д. Результат вы понимаете – куча созвонов, переписки, минус 11,5 миллиона рублей. Наконец, предприниматель Федоров приехал в Питер лично, убедился во всем, нигде не нашел правды и понял, что надо искать мафию. На него глянули издалека, он встретился с человеком на шикарном "Кадиллаке", и и его пригласили на стрелку. Чтобы порешать вопросы по существу. Там он и услышал речь Слепого. Уголовное дело по мошенничеству возбудили сразу после Нового года, прицелившись, конечно, в Слепого. А нечего терять бдительность. Да и распустился немного на эскорте в два черных Гелика, собрав под своим знаменем энергичных и стремящихся. Это и земляки с гор, и наши с лагерей. Первые опасны тем, что приедут-исполнят-уедут-иди-свищи. С Урус-Мартана выдачи ведь нет. По информации нашего издания, утром, 17 января обыски разбудили его тень – Беслана в доме поселка Новополье Ломоносовского района Ленобласти. Из Отрадного, из-под Гатчины, из петербургских адресов вынули других. К примеру, товарищ Сидоров сидел и за убийство, и за разбой, и пару раз за мошенничество, а коллеги только за кражи. Побеспокоили и генерального директора "Транспорт Консалтинг". Между прочим, немолодая дама. Да и сам офис фирмы на Садовой улице. В финале этого забега следствие задержало семерых, слепого ньюсмейкера тоже.