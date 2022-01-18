Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника

История предпринимателя из Екатеринбурга началась ещё в 2020 году. Тогда бизнесмен заплатил некой питерской фирме ООО "Транспорт Консалтинг" 11,5 млн рублей за б/у дробильный комплекс из Европы. Но оказалось, что никакого оборудования нет, несмотря на договор, многочисленные погрузочные и разгрузочные декларации, огромное количество переписки и звонков.



В сентябре 2021 года екатеринбуржец приехал в Санкт-Петербург на встречу с дирекцией ООО "Транспорт Консалтинг", но там ему прямым текстом сказали, что его кинули, а заявление в полицию ничего не даст, ведь их "крышует" сам Рашид.



Суровый бизнесмен с Урала не испугался и всё же обратился к правоохранителям. Уголовное дело было заведено сразу же после Нового года и в короткие сроки организован рейд. Это было сделано для того, чтобы банда преступников не покинула город.