Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой

В очередной раз Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери. На празднестве выступали Кобзон, Меладзе, Басков, Вера Брежнева и другие известные эстрадные артисты. Молодоженам в качестве свадебного подарка преподнесли автомобиль "Бентли" стоимостью несколько десятков миллионов. В общем, свадьбе с таким размахом могли позавидовать все столичные судьи вместе взятые. По скромным подсчетам, торжество обошлось в 2 миллиона долларов.





Отвечая на критику, Хахалева тогда сообщила, что на самом деле на свадьбу потратили максимум 5 миллионов рублей, и её оплатил бывший муж, крупный землевладелец Роберт Хахалев (Зилкимиани), что "Бентли" никто не дарил, а артисты приехали выступать забесплатно - потому что друзья семьи.





«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», - оправдывалась Хахалева.





В такую версию, разумеется, никто не поверил. Но кумовство на юге России творит чудеса, и никакого расследования вслед за скандалом не последовало.