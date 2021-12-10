Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой

Соскучились по (
правосудию) самой криминальной и непотопляемой служительнице Фемиды? Бастрыкин, видимо, тоже.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить уголовное дело против скандально известной "золотой судьи" из Краснодара Елены Хахалевой. Согласно российскому законодательству, даже бывшие судьи - спецсубъекты, дело против которых может быть возбуждено только с согласия ВККС. Обращение Бастрыкина уже внесли в повестку заседания коллегии, его рассмотрят 15 декабря.
Бастрыкин планирует возбудить против Хахалевой сразу два уголовных дела - по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог). По первой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы, по второй - до четырех.
В очередной раз Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери. На празднестве выступали Кобзон, Меладзе, Басков, Вера Брежнева и другие известные эстрадные артисты. Молодоженам в качестве свадебного подарка преподнесли автомобиль "Бентли" стоимостью несколько десятков миллионов. В общем, свадьбе с таким размахом могли позавидовать все столичные судьи вместе взятые. По скромным подсчетам, торжество обошлось в 2 миллиона долларов.
Отвечая на критику, Хахалева тогда сообщила, что на самом деле на свадьбу потратили максимум 5 миллионов рублей, и её оплатил бывший муж, крупный землевладелец Роберт Хахалев (Зилкимиани), что "Бентли" никто не дарил, а артисты приехали выступать забесплатно - потому что друзья семьи.
«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», - оправдывалась Хахалева.
В такую версию, разумеется, никто не поверил. Но кумовство на юге России творит чудеса, и никакого расследования вслед за скандалом не последовало.
Здесь много интересных деталей:
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И если официальные власти бездействовали, рыть под Хахалеву принялись журналисты, которые выяснили, что её диплом о высшем юридическом образовании поддельный, и, следовательно, свою должность она занимала незаконно. Но и здесь судье удалось выкрутиться. Все дороги опять привели
к грузинскому ОПГ в Грузию, где в одном из вузов подтвердили, что практикующая судья действительно там училась.
А теперь самое интересное: на службе Хахалева занималась разрешением земельных споров, которые всегда решались в пользу ее бывшего грузинского мужа. Честные фермеры многократно жаловались на рейдерские захваты их земель и даже приезжали за справедливостью в Москву и записывали обращения к Путину. Но воз и ныне там. Сегодня Роберт Хахалев возглавляет совет директоров ООО "Новоивановское", которому принадлежит 7000 гектаров плодородных земель. А их сын Кирилл - член Заксобрания Краснодарского края и заседает в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Такой вот криминальный спрут.
Обращение фермеров к президенту:
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В прошлом году ВККС лишил Хахалеву судейского статуса. Но не из-за скандалов и откровенных правонарушений, нет. Просто "золотая судья" решила забить на работу (может себе позволить) и прогуляла 128 рабочих дней.
Остается надеяться, что хотя бы в отношении Хахалевой вскоре восторжествует справедливость. Но если по-хорошему, брать нужно всю семейку. И в первую очередь - Роберта Зилкимиани.
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Морген не дурак, сразу уехал в эмираты. Сумма от перестановки слагаемых не изменится, ютуб в РФ по-прежнему может любой просматривать.
А Решилье по-видимому вошел во вкус публичности и сейчас начнет жечь налево и направо. Перед выборами очередными "справедливость" властей генерит?
Хахалевским скандалам уже 5 лет в обед.
Вся Россия поделена между ворами на кормлении.