FISHKINET
Сообщество Криминал 1036 постов • 289 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой

Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой (2 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2021 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Хахалева   краснодарский край   мошенничество   подлог   уголовное дело   
2970
2
2

Соскучились по (правосудию) самой криминальной и непотопляемой служительнице Фемиды? Бастрыкин, видимо, тоже.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить уголовное дело против скандально известной "золотой судьи" из Краснодара Елены Хахалевой. Согласно российскому законодательству, даже бывшие судьи - спецсубъекты, дело против которых может быть возбуждено только с согласия ВККС. Обращение Бастрыкина уже внесли в повестку заседания коллегии, его рассмотрят 15 декабря.


Бастрыкин планирует возбудить против Хахалевой сразу два уголовных дела - по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог). По первой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы, по второй - до четырех.

В очередной раз Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери. На празднестве выступали Кобзон, Меладзе, Басков, Вера Брежнева и другие известные эстрадные артисты. Молодоженам в качестве свадебного подарка преподнесли автомобиль "Бентли" стоимостью несколько десятков миллионов. В общем, свадьбе с таким размахом могли позавидовать все столичные судьи вместе взятые. По скромным подсчетам, торжество обошлось в 2 миллиона долларов.


Отвечая на критику, Хахалева тогда сообщила, что на самом деле на свадьбу потратили максимум 5 миллионов рублей, и её оплатил бывший муж, крупный землевладелец Роберт Хахалев (Зилкимиани), что "Бентли" никто не дарил, а артисты приехали выступать забесплатно - потому что друзья семьи.


«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», - оправдывалась Хахалева.


В такую версию, разумеется, никто не поверил. Но кумовство на юге России творит чудеса, и никакого расследования вслед за скандалом не последовало.

И если официальные власти бездействовали, рыть под Хахалеву принялись журналисты, которые выяснили, что её диплом о высшем юридическом образовании поддельный, и, следовательно, свою должность она занимала незаконно. Но и здесь судье удалось выкрутиться. Все дороги опять привели к грузинскому ОПГ в Грузию, где в одном из вузов подтвердили, что практикующая судья действительно там училась.


А теперь самое интересное: на службе Хахалева занималась разрешением земельных споров, которые всегда решались в пользу ее бывшего грузинского мужа. Честные фермеры многократно жаловались на рейдерские захваты их земель и даже приезжали за справедливостью в Москву и записывали обращения к Путину. Но воз и ныне там. Сегодня Роберт Хахалев возглавляет совет директоров ООО "Новоивановское", которому принадлежит 7000 гектаров плодородных земель. А их сын Кирилл - член Заксобрания Краснодарского края и заседает в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Такой вот криминальный спрут.

В прошлом году ВККС лишил Хахалеву судейского статуса. Но не из-за скандалов и откровенных правонарушений, нет. Просто "золотая судья" решила забить на работу (может себе позволить) и прогуляла 128 рабочих дней.


Остается надеяться, что хотя бы в отношении Хахалевой вскоре восторжествует справедливость. Но если по-хорошему, брать нужно всю семейку. И в первую очередь - Роберта Зилкимиани.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Бастрыкин   Хахалева   краснодарский край   мошенничество   подлог   уголовное дело   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1.8M
Иван Кемеров Час назад
А конфискации будут? А их сын Кирилл - член Заксобрания Краснодарского края и заседает в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан - У МЕНЯ ВОПРОС - ОТ КАКОЙ ПАРТИИ??.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
5k
Борис Карабанов 2 минуты назад
Кругом одни касты неприкасаемых-наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Vazari 5 минут назад
Прописная истина-чем южнее, тем выше криминал и коррупция. Права, аттестаты, дипломы-продаются и покупаются. Родство с прокурором -главный козырь в любом кипише.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roninsamuray 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MC 14 минут назад
Хосподи, за шо! Такая уважаемая семья и мама и сын!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Broser 17 минут назад
Законы для избранных:- сначала надо взять разрешение на задержание подозреваемого в преступлении и соответственно предупредить на всю страну, что мы собираемся придти за тобой. Да уж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Nik 19 минут назад
Старая песня. Сейчас опять следователи начнут хлопать крыльями и причитать "Ой, уехала за границу. Ой, объявляем в розыск. Ой, не можем найти......" .....))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
скипидар 21 минуту назад
а до этого какого делал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
Хансон Абадир Полчаса назад
справедливость !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manul74 Полчаса назад
А унитаз у нее золотой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Краснодарский край еще один воровской междусобойчик.
Вся Россия поделена между ворами на кормлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
uutb 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Сигизмунд Лазаревич 46 минут назад
есть у меня обоснованные сомнения, что у бастрыкоса получится, что-то сделать с этой мандатрой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−117
Сергей 50 минут назад
Не хуа не выйдет,она (своя).лояльная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов 57 минут назад
Серьёзноо ? ха-ха ! ещё при прошлом Президенте пробовали )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай Час назад
Будто дело в Сицилии происходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
Шоу :-) продолжается Николай Полчаса назад
Хуже, в путинской России...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм ... Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55828



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
160
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
1
132
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
Набирающие популярность в сообществах
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
52
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
Топ 10 бизнес идей, в которые никто не верил. Интересные факты
0
2
Топ 10 бизнес идей, в которые никто не верил. Интересные факты
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Россия#автомир#картинки#кино#СССР#сша#дтп
#фото#прикол#история#автомобили#Ynews#подборка#новости#Разное#Москва#еда
#интересно#ватермарк#люди#приколы#интересное#полиция#позитив#смешно#драка#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться