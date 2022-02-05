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Вспомните, когда вы в последний раз пересматривали семейный фотоальбом со всеми теми раритетными снимками из вашего детства и юности ваших родителей?
Только не спешите делать это прямо сейчас, ведь мы собрали для вас смешные раритетные фотографии из прошлого, на которых люди позировали самым странным образом, сегодня вызывая лишь недоумение и улыбку смущения на лице.
«У нас был худший свадебный фотограф в мире. Думаю, это фото говорит само за себя»
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«Мой папа был странно горд своим новым мусорным баком, который купил, поэтому он заставил меня стоять в нем, пока мы позировали с его родителями»
«Моя двоюродная сестра сделала это фото своего мужа и двух сыновей. Её старший сын должен был стоять и улыбаться, но, видимо, упал»
«Выпускной снимок 1996 года. Фотограф сказал, что наши выпускные снимки должны отражать то, что мы любим, поэтому я пошла ва-банк»
«Вот мои мама и папа в сентябре 1970 года. Стоит сказать отдельное спасибо фотографу за его спецэффекты»
«В нашем местном магазине здоровой пищи меня признали „самым симпатичным ребёнком“ и наградили этой фотосессией. Спасибо, мама и папа»
«Это были странные времена. Ярмарка в Огайо 1981 года»
«Мама делает мне прическу. Этих мучительных бигуди, к счастью, давно уже нет»
«Мы прекрасно провели время на нашей свадьбе»
«Сосед подарил моему папе бензопилу на Рождество. Так забавно, что моя мама улыбается, а папа выглядит как потенциальный серийный убийца»
«Единственное, что я знаю об этой фотографии, это то, что мои родители были на деловой встрече»
«Когда друзья спросили меня, что это за странное фото я сказал, что в старших классах любил поднимать тяжести, а мой папа был фотографом»
«По пожеланию фотографа мы сделали эти дурацкие лица»
«Моя мама прислала мне это фото, написав: „Я пытаюсь понять, куда мы в тот день собирались“. Я очень надеюсь, что мой дедушка не присоединился к ним»
«Это была наша с мужем помолвочная фотография»
«Мой сын не очень любил фотографироваться в школе»
«Эра гламура в середине девяностых постигла и нас. Моя сестра каждый раз моргала, когда нас фотографировали, поэтому ей сказали не закрывать глаза»
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Или это один говноавтор, но под разными никами?