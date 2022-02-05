Только не спешите делать это прямо сейчас, ведь мы собрали для вас смешные раритетные фотографии из прошлого, на которых люди позировали самым странным образом, сегодня вызывая лишь недоумение и улыбку смущения на лице.

«У нас был худший свадебный фотограф в мире. Думаю, это фото говорит само за себя»