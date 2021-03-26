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У этих людей явные проблемы с памятью

У этих людей явные проблемы с памятью (17 фото)

Автор:
26 марта 2021 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   забывчивость   люди   подборка   прикол   фото   
937
17
Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти, ну и заодно позволяют поделиться ими в сети и вместе похихикать над забывчивостью автора.
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Метки: Юмор   забавно   забывчивость   люди   подборка   прикол   фото   
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5  комментариев
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1k
Гном Полчаса назад
А голову свою дома ты не забыл?! )))
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Сергей 9 минут назад
Какой приятный пост! Поднимает самооценку. Приятно знать что не ты один....
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1k
Йожык 10 минут назад
Забывчивость - мое второе что-то там
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1k
Тимур Экгардт 23 минуты назад
Да ладно, с кем не бывает. Правда с очками уж чересчур тупо.
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