У этих людей явные проблемы с памятью

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Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти, ну и заодно позволяют поделиться ими в сети и вместе похихикать над забывчивостью автора.
Все из нас хоть раз, да что-то и забывали. В школе это могла быть ручка, в походе — соль, а в кафе легко можно обнаружить, что кошелёк остался дома. Иногда такие казусы проходят и забываются, но бывают и случаи, когда забывчивость людей аукается настоящими провалами.
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Кажется, кто-то забыл о том, что спортивные футболки бывают полупрозрачными, и через них можно загореть
Я надел разные ботинки, чтобы узнать мнение жены о них, а потом забыл переобуться и целый день на работе провёл вот так
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