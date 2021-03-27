15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей

1.

Сколько бы у нас ни было поводов убедиться в том, что все люди разные, мы неизменно приходим к выводу, что всё-таки на свете существует только два типа людей. И это деление куда более практичное, чем «оптимисты» и «пессимисты». Поэтому предлагаем вам взглянуть на подборку из 15 примеров, которые наглядно показывают, что этот мир уже давно раскололся на две равные половинки. Итак, погнали!