15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей

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Существует только два типа людей: те, кому покажутся эти картинки забавными, и те, кто вряд ли вообще поймёт шутку юмора.
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Сколько бы у нас ни было поводов убедиться в том, что все люди разные, мы неизменно приходим к выводу, что всё-таки на свете существует только два типа людей. И это деление куда более практичное, чем «оптимисты» и «пессимисты». Поэтому предлагаем вам взглянуть на подборку из 15 примеров, которые наглядно показывают, что этот мир уже давно раскололся на две равные половинки. Итак, погнали!
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