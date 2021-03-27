FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11974 поста • 2598 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей

15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей (15 фото)

Автор:
27 марта 2021 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   два типа людей   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
1845
15
Существует только два типа людей: те, кому покажутся эти картинки забавными, и те, кто вряд ли вообще поймёт шутку юмора.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   два типа людей   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
275
Rakkaus 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 14 минут назад
Есть еще один тип людей, который не ест сухую перезрелую кукурузу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Георгий 20 минут назад
Как-то ехал в метро. Рядом стояли две девушки. Одна из них явно пиарила своё отличие от серой массы, частью которой являлся и я. Вот мол все стоят лицом к окнам и только я лицом по ходу движения. Заметил, что те, что стояли лицом к окнам - как стояли, так и стояли. А эта девушка постоянно лавировала то когда поезд тормозил, то когда ускорялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Рекламщик 39 минут назад
Существует два типа Девушек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 50 минут назад
4. Как то так я ем картошку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Час назад
тупые подписи зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс Час назад
Я третий тип. Я не ем картошку с соусами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Мистер Фикс Час назад
А я четвёртый? Я и картошку не ем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Александр Иванов Час назад
Я пятый, сырую кукурузу не ем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 53 минуты назад
Она варёная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
А еще, люди делятся на два типа - наблюдательные и не очень. Наблюдательные заметят, что типов людей слегка побольше, а вторые скопипастят баян, эпохи динозавров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Михаил Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
*тут слово, "кушаете"-больше подойдет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) Дети, которые уснули в необычных местах и позах Дети, которые уснули в необычных местах и позах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263346



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
0
134
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
1
209
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как менялся с годами стильный макияж
0
10
Как менялся с годами стильный макияж
Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах
5
22
Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#кино#дтп#автомир#суэцкий канал#спорт#бразилия#истории
#Юмор#история#люди#факты#приколы#аварии#сша#природа#дикая природа#криминал
#прикол#интересно#картинки#подборка#авто аварии#автомобили#прикольные#интересное#забавно#милота

На что жалуетесь?

Вернуться