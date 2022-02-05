Парочки с самого неожиданного ракурса

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Наверняка у каждой пары со стажем есть фотография, глядя на которую, хочется не то рассмеяться, не то покраснеть. Каждая такая фотография - как захватывающая книга, которая расскажет вам интересную историю. Вот, смотрите!
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"Мама и папа, сентябрь 1970-го. Спасибо фотографу, изобретшему спецэффект еще до эры фотошопа"
"Этот снимок я сделала на свадьбе сестры мужа. Как говорится, все совпадения случайны. Этого рабочего на крыше не заметила ни она, ни я"
"Несмотря на мрачные лица на свадебных фото, сейчас, 28 лет спустя, мы все еще вместе, у нас четверо детей, и мы любим друг друга"
"Единственное, что я знаю, - что это было какое-то бизнес-мероприятие, куда мои родители приехали по работе"
Когда мы только поженились, у нас еще не было ни детей, ни животных, - только кошачий скелет по кличке "Кость". Мы решили запечатлеть его на первом семейном фото"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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