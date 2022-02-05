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Парочки с самого неожиданного ракурса

Парочки с самого неожиданного ракурса (34 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: влюбленность   интересно   истории   истории в картинках   любовь   мило   пары   свадьба   
644
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Наверняка у каждой пары со стажем есть фотография, глядя на которую, хочется не то рассмеяться, не то покраснеть. Каждая такая фотография - как захватывающая книга, которая расскажет вам интересную историю. Вот, смотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: влюбленность   интересно   истории   истории в картинках   любовь   мило   пары   свадьба   
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hebpat Час назад
Молодой Бред Питт с какой то бабой
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bobobo Час назад
Автор, определись уже где твои родители.
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