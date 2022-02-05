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13 случаев, когда говорящие имена персонажей были хитро переработаны в русском переводе

13 случаев, когда говорящие имена персонажей были хитро переработаны в русском переводе (15 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   мультик   перевод   персонаж   фото   
758
15

Предлагаю вам вспомнить несколько имён известных персонажей, которые в оригинале звучат не так как у нас.

Вы наверняка знаете несколько примеров того, как в русской локализации изменяли названия фильмов, довольно сильно искажая изначальный смысл. Такое происходит в основном из-за невозможности сохранить иноязычную игру слов или для преодоления каки-то культурных барьеров.


Однако не слишком часто мы вспоминаем о том, что то же самое случается и с именами персонажей, особенно когда они говорящие. Такие чаще всего встречаются в мультфильмах или подростковых произведениях, и вот тут переводчикам часто приходится помучиться, ведь как и в случае с названиями, в именах много игры слов и прочих смысловых трюков, которые надо как-то сохранить для русскоязычной аудитории.


Круэлла Де Виль — Стервелла Де Виль («101 далматинец»)

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Написание в оригинале: Cruella De Vil.

Имя «Cruella» происходит от слова «cruel» — «жестокий».


Джаспер и Хорас Бадун — Джаспер и Хорас Бякины («101 далматинец»)


Написание в оригинале: Jasper Badun, Horace Badun. 

Оригинальная фамилия происходит от слова «bad» — «плохой».


Гилдерой Локхарт — Златопуст Локонс («Гарри Поттер»)


Написание в оригинале: Gilderoy Lockhart.

Слово «gilderoy» отсылает к «gilded», что переводится как «позолоченный». Фамилия Локхарт существует в реальности, при переводе книги её немного изменили под стать нарциссическому складу характера персонажа.


Аластор Муди — Аластор Грюм («Гарри Поттер»)


Написание в оригинале: Alastor Moody.

«Moody» как раз переводится как «угрюмый».


Невилл Лонгботтом — Невилл Долгопупс («Гарри Поттер»)


Написание в оригинале: Neville Longbottom.

Фамилию Невилла сложно перевести на русский язык, раздельно части слова «long» и «bottom» переводятся как «длинный» или «долгий» и «дно» или «зад». Но откуда взялся именно «Долгопупс»?


Зиппер — Вжик («Чип и Дейл спешат на помощь»)


Написание в оригинале: Zipper the Fly.

Прямой перевод имени — «муха молния».


Монтерей Джек — Рокфор («Чип и Дейл спешат на помощь»)


Написание в оригинале: Monterey Jack.

Как и рокфор, Монтерей джек — сорт сыра. При переводе рокфор был выбран из-за большей известности этого сорта в СССР.


Гаджет Хакренч — Гайка («Чип и Дейл спешат на помощь»)


Написание в оригинале: Gadget Hackwrench.

Прямой перевод имени — «гаджет гаечный ключ».


Миссис Бетина Бейкли — миссис Клювдия («Утиные истории»)


Написание в оригинале: Mrs. Bentina Beakley.

В оригинальном названии тоже обыгрывается клюв — «beak».


Хьюи, Дьюи и Луи — Билли, Вилли и Дилли («Утиные истории»)


Написание в оригинале: Huey, Dewey, Louie.


Леодор Лионхарт — Леодор Златогрив («Зверополис»)


Написание в оригинале: Leodore Lionheart.

То есть прямой перевод фамилии мэра Зверополиса — «Львиное сердце».


Хиккап — Иккинг («Как приручить дракона»)


Написание имени в оригинале: Hiccup Horrendous Haddock III.

Прямой перевод полного имени «икота устрашающий пикша», у нас его перевели как Иккинг Кровожадный Карасик.


Бигл Бойс — Братья Гавс («Утиные истории», «Чёрный плащ»)


Написание в оригинале: Beagle Boys.

Оригинальная фамилия братков отсылает к породе собак — биглям.


Лаунчпад МакКвак — Зигзаг МакКряк («Утиные истории», «Чёрный плащ»)


Написание в оригинале: Launchpad McQuack.

«Launchpad» переводится как «панель запуска».


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Метки: забавно   интересно   мультик   перевод   персонаж   фото   
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Теуш Алексей Час назад
Есть ещё Фродо Бэггинс, Сумкинс, Торбинс...
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elenrill 2 минуты назад
Были бы крылья - разбиться сумеем! (ц)Лаунчпад МакКвак
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Aqueronte 18 минут назад
Чёрный плащ, dark wing duck. Утка- тёмное крыло.
Только свистни, он появится., Чёрный Плащ.
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