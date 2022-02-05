13 случаев, когда говорящие имена персонажей были хитро переработаны в русском переводе

Вы наверняка знаете несколько примеров того, как в русской локализации изменяли названия фильмов, довольно сильно искажая изначальный смысл. Такое происходит в основном из-за невозможности сохранить иноязычную игру слов или для преодоления каки-то культурных барьеров.





Однако не слишком часто мы вспоминаем о том, что то же самое случается и с именами персонажей, особенно когда они говорящие. Такие чаще всего встречаются в мультфильмах или подростковых произведениях, и вот тут переводчикам часто приходится помучиться, ведь как и в случае с названиями, в именах много игры слов и прочих смысловых трюков, которые надо как-то сохранить для русскоязычной аудитории.

Круэлла Де Виль — Стервелла Де Виль («101 далматинец»)